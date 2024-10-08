Governo francês vai sobreviver à moção de censura com o apoio da extrema-direita

O governo minoritário francês deverá sobreviver a uma moção de desconfiança na terça-feira, num primeiro grande teste para o novo primeiro-ministro conservador Michel Barnier, que é obrigado a contar com a boa vontade da extrema-direita para se manter no poder.

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A moção de desconfiança foi apresentada por um grupo de 192 deputados da coligação de esquerda Nova Frente Popular.

Na moção, a aliança acusa o novo Governo francês de negar "o resultado das últimas eleições legislativas".

Apesar de ter obtido o maior número de lugares na Assembleia Nacional nas eleições legislativas antecipadas, realizadas este verão, a coligação não teve oportunidade de formar um governo minoritário.

O primeiro-ministro francês Michel Barnier terá de contar com o apoio da extrema-direita francesa. AP Photo

O Rassemblement National (RN), de extrema-direita, que conta com 125 deputados, declarou que se iria abster de votar uma moção de desconfiança, por enquanto.

Dado que a moção precisa de 289 votos para ser aprovada, é pouco provável que seja aprovada sem o apoio do RN. O grupo ganhou 40 lugares nas eleições legislativas, em comparação com 2022.

A líder da extrema-direita, Marine Le Pen, deputada à Assembleia Nacional pelo círculo eleitoral de Pas-de-Calais, disse que decidiu "dar uma oportunidade" ao governo.

Marine Le Pen disse que vai dar “uma oportunidade” ao governo. AP Photo

O político de esquerda Olivier Faure, do Partido Socialista, declarou que "o Rassemblement National decidiu mostrar o seu apoio sem participar no governo", numa entrevista à emissora pública francesa France 2.

A votação é uma oportunidade para mostrar "quem está na oposição e quem não está", acrescentou.

Os políticos da coligação Nova Frente Popular começaram a apresentar um voto de desconfiança quando o Presidente francês Emmanuel Macron se recusou a nomear a sua candidata, Lucie Castets, como primeira-ministra.

O grupo de deputados eleitos do partido de extrema-esquerda La France Insoumise, com Mathilde Panot ao centro, visita a Assembleia Nacional a 9 de julho AP Photo

Após as eleições de julho, a Assembleia Nacional, a poderosa câmara baixa do parlamento francês, foi dividida em três grandes blocos: a Nova Frente Popular, os aliados centristas de Macron e o partido de extrema-direita, Rassemblement National. Nenhum dos grupos detém uma maioria absoluta.

A frustração aumentou ainda mais quando Macron levou 51 dias para nomear Barnier - que vem do partido conservador Republicanos (LR) - como seu novo primeiro-ministro, colocando um político cujo partido obteve menos de 5% dos votos nas eleições ao leme do país.

O gabinete de Barnier é composto maioritariamente por membros do seu partido e por centristas da aliança de Macron, que juntos representam pouco mais de 200 deputados.