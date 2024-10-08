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Governo francês vai sobreviver à moção de censura com o apoio da extrema-direita

Membros do partido francês "Unbowed" mostram os seus cartões de voto durante o discurso do Primeiro-Ministro Michel Barnier na Assembleia Nacional, em Paris, a 1 de outubro.
Membros do partido francês "Unbowed" mostram os seus cartões de voto durante o discurso do Primeiro-Ministro Michel Barnier na Assembleia Nacional, em Paris, a 1 de outubro. Direitos de autor  AP Photo
Direitos de autor AP Photo
De Estelle Nilsson-Julien com AP
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A votação de terça-feira ocorre no momento em que o frágil governo de Barnier enfrenta um grande desafio para aprovar o orçamento do próximo ano, apesar de não ter maioria no parlamento.

O governo minoritário francês deverá sobreviver a uma moção de desconfiança na terça-feira, num primeiro grande teste para o novo primeiro-ministro conservador Michel Barnier, que é obrigado a contar com a boa vontade da extrema-direita para se manter no poder.

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A moção de desconfiança foi apresentada por um grupo de 192 deputados da coligação de esquerda Nova Frente Popular.

Na moção, a aliança acusa o novo Governo francês de negar "o resultado das últimas eleições legislativas".

Apesar de ter obtido o maior número de lugares na Assembleia Nacional nas eleições legislativas antecipadas, realizadas este verão, a coligação não teve oportunidade de formar um governo minoritário.

O primeiro-ministro francês Michel Barnier terá de contar com o apoio da extrema-direita francesa.
O primeiro-ministro francês Michel Barnier terá de contar com o apoio da extrema-direita francesa. AP Photo

O Rassemblement National (RN), de extrema-direita, que conta com 125 deputados, declarou que se iria abster de votar uma moção de desconfiança, por enquanto.

Dado que a moção precisa de 289 votos para ser aprovada, é pouco provável que seja aprovada sem o apoio do RN. O grupo ganhou 40 lugares nas eleições legislativas, em comparação com 2022.

A líder da extrema-direita, Marine Le Pen, deputada à Assembleia Nacional pelo círculo eleitoral de Pas-de-Calais, disse que decidiu "dar uma oportunidade" ao governo.

Marine Le Pen disse que vai dar “uma oportunidade” ao governo.
Marine Le Pen disse que vai dar “uma oportunidade” ao governo. AP Photo

O político de esquerda Olivier Faure, do Partido Socialista, declarou que "o Rassemblement National decidiu mostrar o seu apoio sem participar no governo", numa entrevista à emissora pública francesa France 2.

A votação é uma oportunidade para mostrar "quem está na oposição e quem não está", acrescentou.

Os políticos da coligação Nova Frente Popular começaram a apresentar um voto de desconfiança quando o Presidente francês Emmanuel Macron se recusou a nomear a sua candidata, Lucie Castets, como primeira-ministra.

O grupo de deputados eleitos do partido de extrema-esquerda La France Insoumise, com Mathilde Panot ao centro, visita a Assembleia Nacional a 9 de julho
O grupo de deputados eleitos do partido de extrema-esquerda La France Insoumise, com Mathilde Panot ao centro, visita a Assembleia Nacional a 9 de julho AP Photo

Após as eleições de julho, a Assembleia Nacional, a poderosa câmara baixa do parlamento francês, foi dividida em três grandes blocos: a Nova Frente Popular, os aliados centristas de Macron e o partido de extrema-direita, Rassemblement National. Nenhum dos grupos detém uma maioria absoluta.

A frustração aumentou ainda mais quando Macron levou 51 dias para nomear Barnier - que vem do partido conservador Republicanos (LR) - como seu novo primeiro-ministro, colocando um político cujo partido obteve menos de 5% dos votos nas eleições ao leme do país.

O gabinete de Barnier é composto maioritariamente por membros do seu partido e por centristas da aliança de Macron, que juntos representam pouco mais de 200 deputados.

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