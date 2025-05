Cinco pontos-chave da vitória de Donald Trump

PUBLICIDADE

Donald Trump foi eleito o 47.º presidente dos EUA, depois de ter conquistado os estados-chave da Pensilvânia e do Wisconsin.

As sondagens tinham mostrado o antigo presidente e a candidata democrata Kamala Harris numa corrida historicamente apertada durante semanas, com Trump a garantir a vitória na quarta-feira.

Embora ainda haja estados pendentes que ainda não foram apurados, aqui estão algumas das conclusões da tumultuada eleição.

1. Trump teve um desempenho superior no estado chave do campo de batalha, a Pensilvânia

Trump teve um desempenho superior nos principais estados decisivos, ganhando na Geórgia, na Pensilvânia e no Wisconsin.

A Pensilvânia era considerada uma vitória obrigatória para a campanha de Harris, mas esperava-se sempre uma corrida renhida. O atual presidente, Joe Biden, ganhou o estado por apenas 81.000 votos em 2020.

O estado já tinha sido eleito pelos democratas entre 1992 e 2012.

Nos condados rurais com tendência republicana, Trump teve um desempenho superior e parecia provável que conseguisse virar o condado de Erie na parte nordeste do estado, onde Biden ganhou com uma margem estreita em 2020.

Harris pareceu ter um desempenho inferior em cidades de esquerda, como Filadélfia e Pittsburgh, em comparação com a eleição de Biden em 2020.

2. A mudança demográfica a favor de Trump influencia o resultado das eleições

De acordo com o AP VoteCast, um inquérito a mais de 120.000 eleitores, os eleitores negros e latinos parecem menos propensos a apoiar Harris do que a apoiar Biden nas eleições de 2020.

Trump ganhou nomeadamente o condado de Miami-Dade na Florida, onde cerca de 68% dos eleitores são latinos. O condado era anteriormente um bastião democrata.

A sondagem da AP VoteCast também revelou que Trump teve um melhor desempenho entre os jovens eleitores do que nas eleições de 2020.

"A sabedoria convencional costumava dizer que uma maior variação étnica e racial favorecia naturalmente os democratas, e podemos ver como isso aconteceu como um legado da década de 1960, quando os democratas apoiaram os direitos civis", disse James McCann, professor de ciências políticas da Universidade de Purdue, nos EUA, à Euronews, antes da votação.

"Pelo menos desde Nixon, os republicanos têm tentado aproximar-se das maiorias brancas dominantes e opor-se aos direitos civis... mas o que vemos agora é que essas velhas divisões podem mudar", disse, acrescentando que as sondagens mostram que Trump tem um melhor desempenho do que os seus antecessores entre os eleitores negros.

3. Os republicanos conquistam o Senado, mas o controlo da Câmara continua em aberto

Os republicanos ganharam o controlo do Senado com a conquista de três lugares em Montana, Virgínia Ocidental e Ohio.

Na Virgínia Ocidental, um estado que normalmente vota nos republicanos, os eleitores estavam a ocupar o lugar de Joe Manchin, um antigo democrata que mais tarde se tornou independente.

O governador republicano do estado, Jim Justice, ganhou o lugar a favor dos republicanos.

O senador do Ohio, Sherrod Brown, um democrata, também perdeu o seu lugar para o republicano Bernie Moreno, que chegou aos EUA com cinco anos, vindo da Colômbia, e que anteriormente era proprietário de um grupo de concessionários de automóveis.

No estado montanhoso de Montana, o republicano Tim Sheehy derrotou o atual senador democrata Jon Tester.

Ainda não se sabe quem vai ganhar a Câmara dos Representantes, onde os democratas só precisavam de alguns lugares para garantir o comando. Os republicanos ganharam o controlo da Câmara em 2022.

Se os democratas conseguirem ganhar a Câmara dos Representantes, será uma situação semelhante à do atual Congresso, em que existe um controlo dividido ou um governo dividido. Embora não seja invulgar na política dos EUA, tal significa que os legisladores poderão ter de chegar a compromissos mais frequentemente no que respeita à legislação.

4. A vitória de Trump pode ter repercussões na defesa e no comércio europeus

Os analistas disseram à Euronews, antes das eleições, que a agenda "América em primeiro lugar" de Trump poderá ter impacto na defesa, segurança e comércio com os países europeus.

Trump disse num comício em fevereiro que não protegeria os membros da Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO) se estes não aumentassem as suas despesas com a defesa. "Têm de pagar as vossas contas", afirmou.

Quando Trump ganhou as eleições, o secretário-geral da NATO, Mark Rutte, foi rápido a comentar, afirmando que tinha felicitado o antigo presidente.

"A sua liderança será novamente fundamental para manter a nossa Aliança forte. Estou ansioso por voltar a trabalhar com ele para promover a paz através da força da NATO", disse Rutte.

Outra preocupação é se Trump vai ou não continuar a apoiar a Ucrânia.

Questionado sobre se a UE está pronta para aumentar a ajuda à Ucrânia em resposta à vitória de Trump, um porta-voz da Comissão Europeia advertiu para não se antecipar.

Eric Mamer acrescentou que "existem posições fortes da Comissão relativamente à paz na Ucrânia e, por isso, vamos continuar a implementar as nossas políticas, as nossas prioridades no que diz respeito à Ucrânia".

5. A direita europeia saúda a vitória de Trump como "uma chamada de atenção

O primeiro-ministro húngaro, Viktor Orbán, foi o primeiro a felicitar o novo POTU, considerando esta uma "vitória muito necessária".

Trump já tinha elogiado Orbán como "um líder forte" e "fantástico", e mostrou abertura para trabalhar com outros líderes de direita, como a italiana Giorgia Meloni, que disse que a vitória de Trump iria reforçar os laços entre os países.

"Os patriotas estão a ganhar eleições em todo o mundo", disse o político holandês de extrema-direita Geert Wilders numa publicação nas redes sociais, afirmando que as pessoas querem "liberdade e a sua própria nação em primeiro lugar, o seu próprio povo em primeiro lugar e, acima de tudo, não mais imigração ilegal".

Jordan Bardella, eurodeputado e líder do partido francês Rassemblement Nacional, considerou a vitória uma "chamada de atenção".

"Esta é uma oportunidade para repensar a nossa relação com o poder e a autonomia estratégica. Uma vez que Donald Trump nos encoraja a defendermo-nos a nós próprios, vamos acreditar na sua palavra", afirmou.