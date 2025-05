PUBLICIDADE

O plano, que a Rússia apelidou de Operação Alvo Falso, destina-se a forçar a Ucrânia a despender recursos escassos para salvar vidas e preservar infra-estruturas críticas, incluindo a utilização de munições de defesa aérea dispendiosas, de acordo com uma pessoa familiarizada com a produção russa, bem como um perito ucraniano em eletrónica que os caça a partir da sua carrinha especialmente equipada.

Nem os radares, nem os atiradores de elite, nem mesmo os peritos em eletrónica conseguem distinguir os drones que são mortais nos céus.

Os engodos desarmados constituem agora mais de metade dos drones que visam a Ucrânia e até 75% dos novos drones que saem da fábrica na Zona Económica Especial de Alabuga, na Rússia, de acordo com a pessoa familiarizada com a produção russa, que falou sob condição de anonimato porque a indústria é altamente sensível, e com o perito ucraniano em eletrónica.

A mesma fábrica produz uma variante particularmente mortífera do avião não tripulado Shahed, armado com ogivas termobáricas, disse a pessoa.

Durante o primeiro fim de semana de novembro, a região de Kiev esteve 20 horas sob alerta aéreo, e o som dos drones a zumbir misturava-se com o estrondo das defesas aéreas e dos tiros de espingarda. Em outubro, Moscovo atacou com pelo menos 1 889 drones - mais 80% do que em agosto, de acordo com uma análise da AP que acompanha os drones há meses.

No sábado, a Rússia lançou 145 drones na Ucrânia, poucos dias depois de a reeleição de Donald Trump ter posto em causa o apoio dos EUA ao país.

Desde o verão, a maioria dos drones despenha-se, é abatida ou desviada por interferências electrónicas, de acordo com uma análise da AP dos relatórios militares ucranianos. Menos de 6% atingem um alvo discernível, de acordo com os dados analisados pela AP desde o final de julho. Mas o número de ataques significa que uma mão-cheia pode passar todos os dias - e isso é suficiente para ser mortal.

O Kyiv Post publicou um vídeo no X a 9 de novembro que mostrava as consequências de um ataque de drones termobáricos à cidade portuária de Odesa.

A zona de Alabuga, no Tartaristão, um complexo industrial a cerca de mil quilómetros a leste de Moscovo, é um laboratório para a produção russa de drones. Originalmente criada em 2006 para atrair empresas e investimentos para o Tartaristão, expandiu-se após a invasão da Ucrânia em 2022 e alguns sectores passaram a ser de produção militar, acrescentando novos edifícios e renovando os existentes, de acordo com imagens de satélite analisadas pela The Associated Press.

Em vídeos nas redes sociais, a fábrica promoveu-se como um centro de inovação. Mas David Albright, do Instituto para a Ciência e Segurança Internacional, sediado em Washington, afirmou que o objetivo atual de Alabuga é apenas produzir e vender drones ao Ministério da Defesa da Rússia. Os vídeos e outros meios de comunicação promocionais foram retirados do ar depois de uma investigação da AP ter descoberto que muitas das mulheres africanas recrutadas para colmatar a falta de mão de obra no local se queixavam de terem sido enganadas para aceitarem empregos na fábrica.

A Rússia e o Irão assinaram um acordo de 1,6 mil milhões de euros para os Shaheds em 2022, depois de o Presidente Vladimir Putin ter invadido a vizinha Ucrânia, e Moscovo começou a usar as importações iranianas dos veículos aéreos não tripulados, ou UAV, em batalha no final desse ano. Pouco depois de o acordo ter sido assinado, a produção começou em Alabuga.

A adaptação mais temível do Shahed até agora concebida na fábrica está armada com bombas termobáricas, também conhecidas como bombas de vácuo, disse a pessoa com conhecimento da produção de drones russos.

O plano para desenvolver drones chamarizes desarmados em Alabuga foi desenvolvido no final de 2022, de acordo com a pessoa com conhecimento da produção russa de drones. A produção dos chamarizes começou no início deste ano, disse a pessoa, que concordou em falar apenas sob condição de anonimato. Atualmente, a fábrica produz cerca de 40 drones desarmados por dia e cerca de 10 armados, que são mais caros e demoram mais tempo a produzir.

De um ponto de vista militar, os drones termobáricos são ideais para atingir alvos que se encontram no interior de edifícios fortificados ou em zonas subterrâneas profundas. Criam um vórtice de alta pressão e calor que penetra nas paredes mais espessas e, ao mesmo tempo, suga todo o oxigénio no seu caminho.

Os drones termobáricos de Alabuga são particularmente destrutivos quando atingem edifícios, porque também estão carregados com rolamentos de esferas para causar o máximo de danos, mesmo para além da explosão superaquecida.

Serhii Beskrestnov, um perito ucraniano em eletrónica - mais conhecido por "Flash" - cuja carrinha militar preta está equipada com bloqueadores electrónicos para abater drones, disse que os drones termobáricos foram utilizados pela primeira vez durante o verão e calcula que representem atualmente entre 3% e 5% de todos os drones.

Têm uma reputação temível devido aos seus efeitos físicos, mesmo em pessoas apanhadas fora do local da explosão inicial: Pulmões colapsados, globos oculares esmagados, danos cerebrais, segundo Arthur van Coller, especialista em direito humanitário internacional da Universidade de Fort Hare, na África do Sul.

Para a Rússia, os benefícios são enormes.

Um drone desarmado custa consideravelmente menos do que os 47.000 euros estimados para um drone Shahed armado e uma pequena fração do custo de um míssil de defesa aérea relativamente barato. Um engodo com uma câmara de filmar em direto permite que a aeronave localize geograficamente as defesas aéreas da Ucrânia e transmita a informação à Rússia nos últimos momentos da sua vida mecânica.

E os enxames tornaram-se um facto desmoralizador da vida dos ucranianos.