Rússia lança centenas de drones e mísseis contra alvos em toda a Ucrânia

"Um ataque combinado maciço atingiu todas as regiões da Ucrânia", publicou o Presidente Volodymyr Zelenskyy no X.

A Ucrânia foi atingida por uma vaga de ataques russos que visaram quase todas as suas regiões durante a noite de sábado e a manhã de domingo.

Vários relatos no X, Telegram e outros canais de mensagens sugerem que muitas cidades, incluindo Kiev, foram atacadas.

O bombardeamento de domingo "foi um dos maiores ataques aéreos" contra as infraestruturas ucranianas desde o início da guerra, afirmou o ministro dos Negócios Estrangeiros, Andrii Sybiha, no X.

Houve também relatos de mortos e feridos, bem como cortes de eletricidade em muitas cidades.

O Presidente Volodymyr Zelenskyy publicou no X que "os terroristas russos utilizaram vários tipos de drones, incluindo Shaheds, bem como mísseis de cruzeiro, balísticos e aerobalísticos - Zircons, Iskanders e Kinzhals. No total, foram lançados cerca de 120 mísseis e 90 drones. As nossas forças de defesa aérea destruíram mais de 140 alvos aéreos".

O alvo do inimigo eram as nossas infra-estruturas energéticas em toda a Ucrânia. Infelizmente, algumas instalações sofreram danos devido a ataques diretos e queda de destroços".

"Em Mykolaiv, um ataque de drones matou duas pessoas e feriu outras seis, incluindo duas crianças", acrescentou Zelenskky.

"Neste momento, algumas zonas continuam sem energia, mas todas as forças necessárias estão a trabalhar para mitigar as consequências e restaurar as infra-estruturas."

Entretanto, o Comando Operacional das Forças Armadas da Polónia emitiu a seguinte nota:

"Devido ao ataque maciço da Federação Russa com mísseis de cruzeiro, mísseis balísticos e veículos aéreos não tripulados contra objetos localizados, entre outros, no oeste da Ucrânia, aviões polacos e aliados começaram a operar no nosso espaço aéreo".

*Os nossos jornalistas estão a trabalhar nesta história e em breve teremos mais pormenores.