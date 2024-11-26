Israel lança fortes ataques aéreos contra Beirute antes de anunciar cessar-fogo

Israel atingiu 20 locais em Beirute no espaço de 2 minutos. 55 pessoas foram mortas e pelo menos 160 ficaram feridas, segundo o Ministério da Saúde do Líbano.
Israel lançou esta terça-feira uma forte vaga de ataques aéreos contra Beirute na véspera do provável cessar-fogo no Líbano. Em dois minutos, as forças israelitas atingiram 20 edifícios, depois de terem emitido um aviso de evacuação para o sul da capital libanesa, um bastião do Hezbollah.
A ofensiva israelita fez 55 mortos e pelo menos 160 feridos, segundo o Ministério da Saúde do Líbano.
Segundo as Forças de Defesa de Israel, sete edifícios visados pelos ataques eram utilizados pelo Hezbollah para a gestão e o armazenamento de fundos.
Os outros 13 locais incluíam um centro de forças aéreas do Hezbollah, uma sala de comando da divisão de inteligência, depósitos de armas e outras infraestruturas militares..
O deputado do Hezbollah no Líbano, Hassan Fadlallah, disse que o país enfrentava “horas perigosas e sensíveis” durante a espera de um possível anúncio de cessar-fogo.
Hezbollah volta a disparar rockets contra Israel
Apesar de prever horas difíceis antes do provável cessar-fogo, o Hezbollah retomou os disparos de rockets contra Israel, fazendo disparar sirenes de raide aéreo no norte do país, numa altura em que o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, estava reunido com o seu gabinete de segurança para discutir uma proposta de tréguas.
Os meios de comunicação social israelitas referem que Israel Katz, o recém-nomeado ministro da Defesa de Israel, disse à enviada especial da ONU para o Líbano que as forças israelitas continuarão a agir contra aquilo a que chamam ameaças, mesmo na eventualidade de um acordo de cessar-fogo.
Qualquer cessar-fogo no Líbano não deverá afetar diretamente a guerra de Israel em Gaza.