Expo Osaka 2025: organizadores esperam atrair mais visitantes europeus

A pouco menos de cinco meses do evento, os preparativos para a Exposição Mundial de Osaka 2025 estão a decorrer a bom ritmo.

Na terça-feira, delegados de todo o mundo reuniram-se em Paris para debater os últimos desenvolvimentos e encontrar soluções para os desafios enfrentados pelos organizadores.

A Exposição Mundial é um dos maiores e mais antigos eventos internacionais que se realiza de cinco em cinco anos desde 1851.

No próximo ano, mais de 160 países apresentarão em Osaka as suas últimas inovações e tecnologias.

O próximo desafio de Osaka: atrair mais visitantes europeus

O tema da próxima Exposição Mundial é "Projetar a sociedade do futuro para as nossas vidas".

Um tema importante que poderá inspirar outros países a enfrentarem problemas futuros como o envelhecimento da população e a grande urbanização, de acordo com Dimitri Kerkentzes, secretário-geral do

"Precisamos de começar a lidar com estas questões como uma comunidade global. Um país não é suficiente para atuar, temos de agir em uníssono. Espero ver novos processos de pensamento e novas inovações em Osaka. Espero que possamos ver o caminho que o mundo irá percorrer nos próximos dez a 15 anos", disse à Euronews.

Mas com apenas 7,3 milhões de bilhetes vendidos até novembro, as autoridades japonesas esperam reforçar a sua estratégia de comunicação para atrair mais visitantes europeus.

"Há muitas exposições da Europa sobre vários temas, como a energia verde, as alterações climáticas, etc. Gostaríamos de as mostrar à Europa. Gostaríamos de as mostrar aos europeus. O aspeto da comunicação será um dos principais desafios que iremos enfrentar", afirmou Hirofumi Yoshimura, governador de Osaka.

No entanto, Dimitri Kerkentzes insistiu que a venda de bilhetes irá aumentar acentuadamente perto da data de abertura da Exposição de Osaka.

Ucrânia participará em Osaka 2025

O governador de Osaka também anunciou que a Ucrânia participará na exposição do próximo ano, apesar da invasão total da Rússia. Moscovo retirou-se do evento em 2023.

Os organizadores esperam que a Exposição Mundial traga unidade numa altura de instabilidade e conflito global: "As exposições são uma reunião apolítica de países, é também uma reunião de países sem confrontação. É uma possibilidade para o mundo se reunir, falar e dialogar... Precisamos de um lugar onde o mundo se possa reunir e, por uma vez, talvez não deixemos que as nossas diferenças nos separem, mas deixemos que as nossas diferenças nos unam", afirmou o secretário-geral do Gabinete Internacional de Exposições.

A Exposição Mundial de Osaka terá lugar de abril a outubro de 2025 e pretende receber cerca de 28 milhões de visitantes, de acordo com as autoridades japonesas.