Este ano, a Japan Expo acolherá 900 expositores, incluindo um de promoção da Exposição Mundial Osaka 2025.

Uma das maiores convenções de cultura pop japonesa na Europa, a Japan Expo, abriu as portas na quinta-feira na capital francesa, Paris.

Desde as mais recentes mangas a lembranças artesanais, é o local ideal para os fãs da cultura japonesa, com mais de 900 expositores presentes só este ano.

Osaka é a cidade do ano da Japan Expo, que também acolherá a próxima World Expo em 2025 .

A Exposição Mundial é um dos maiores e mais antigos eventos internacionais, realizado de cinco em cinco anos desde 1851.

É uma plataforma global para a inovação e a colaboração, acolhendo muitos países de todo o mundo.

A Exposição de Osaka terá lugar durante seis meses, de abril a outubro de 2025. O tema do próximo ano é a conceção de uma sociedade futura para as nossas vidas.

"Dentro dos pavilhões, os visitantes podem esperar comida tradicional, cultura e tecnologias", disse Megumi Nakai, Chefe de Comunicações Globais da Exposição de Osaka 2025.

"Haverá também as mais recentes tecnologias, como carros voadores e sistemas de tradução com IA. Por isso, quando as pessoas lá forem, vão ver como será o futuro", disse à Euronews.

Na Japan Expo em Paris, os visitantes têm a oportunidade de conhecer Myaku-Myaku, a mascote oficial do evento de Osaka 2025.

A misteriosa criatura vermelha e azul "nasce da unificação das células e da água" e "toma a sua forma imitando os seres humanos".

O pavilhão de França de 2025 acolherá um espetáculo imersivo

Um dos pontos altos da Exposição Mundial de 2025 será o pavilhão de França, que promete aos visitantes uma viagem imersiva de 20 minutos.

"Todos os visitantes que vierem ao pavilhão de França poderão desfrutar de uma experiência imersiva pensada como um passeio romântico através de França para descobrir o património e a cultura franceses", afirmou Chloé Villanova, chefe de comunicações do pavilhão de França na Expo Osaka 2025.

"Os visitantes também poderão desfrutar de boa comida francesa. Haverá uma padaria e um bistrô francês", explicou.

Na Japan Expo em Paris, os visitantes podem ver as obras que serão expostas no pavilhão de França em Osaka no próximo ano. Entre elas, uma impressionante tapeçaria que retrata uma cena do lendário filme de animação "A Princesa Mononoke", realçando a nossa ligação com a natureza.

Os artesãos levaram mais de um ano a tecer a tapeçaria que será apresentada à entrada da Exposição Mundial de Osaka.

A Expo Japão em Paris espera receber mais de 250.000 visitantes este ano, com o evento a decorrer até domingo à noite.