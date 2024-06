Uma nova espécie de dinossauro divulgada numa exposição na Dinamarca

De euronews

O crânio de uma nova espécie de dinossauro herbívoro com chifres, um antepassado distante do Triceratops, está agora em exposição na Dinamarca.

Antepassado do Triceratops, o Lokiceratops era um dinossauro herbívoro com chifres que viveu há 78 milhões de anos no que é atualmente a América do Norte. O crânio do dinossauro foi descoberto no norte de Montana, perto da fronteira dos EUA com o Canadá, em 2019. Está agora em exposição no Museu da Evolução, no sul da Dinamarca.

"Sabemos que este é um novo dinossauro, que é um dinossauro com chifres. E, como tal, é extremamente importante porque os novos dinossauros são sempre importantes", explica Christoffer Knuth, diretor do museu.

Os especialistas estimam que o Lokiceratops tinha mais de seis metros de comprimento e pesava cerca de 5 toneladas. Mark Loewen, paleontólogo da Universidade de Utah, chamou à nova espécie Lokiceratops rangiformis devido aos seus cornos invulgares, curvos e semelhantes a lâminas - uma alusão ao capacete do deus nórdico Loki. Mas também devido aos chifres assimétricos no topo do crânio, que fazem lembrar os chifres dos caribus.

Os especialistas dizem que Loki foi extraído da mesma camada de rocha de várias outras espécies de dinossauros, o que sugere que muitos dinossauros diferentes viveram lado a lado há 78 milhões de anos.

"De facto, sabemos que a diversidade no norte de Montana, nos EUA, era muito, muito elevada no final do Cretáceo", explica Loewen. "Estamos a começar a aprender mais sobre as relações dentro da família dos ceratopsianos graças a este espécime".

"Sabemos agora que dinossauros semelhantes podiam viver juntos, sem competir uns com os outros, o que é bastante novo", acrescenta o diretor do museu.

Os paleontólogos reconstruíram o crânio de Loki a partir de inúmeros fragmentos. Após terem reconstruído tudo, aperceberam-se de que Loki era uma nova espécie de dinossauro. A descoberta foi publicada na revista científica Peerj na quinta-feira, 20 de junho. "Foi uma tarefa gigantesca juntar todas as pequenas peças", diz Christoffer Knuth. "Estava um pouco espalhado, como se tivéssemos um vaso chinês, um vaso novo, e o deixássemos cair e ficasse espalhado pelo chão."

O Lokiceratops está agora em exposição no Museu da Evolução, localizado nos terrenos do Knuthenborg Safari Park, no sul da Dinamarca. Na quinta-feira, o museu revelou a sua mais recente aquisição: um imponente esqueleto de 13 metros de comprimento do Camarasaurus, um dinossauro de pescoço comprido semelhante ao Diplodocus.

Descoberto numa fazenda de gado do Wyoming em 2017, viveu durante o período Jurássico, entre 155 e 145 milhões de anos atrás. "Foi encontrado exatamente na mesma posição em que morreu", explica Knuth. "E o provável é que tenha morrido numa zona pantanosa ou num riacho, ou rio de movimento lento. Afundou-se no fundo, ficou coberto de sedimentos, lama, e ninguém o comeu. E 150 milhões de anos depois, encontrámo-lo de novo".

A viagem do dinossauro para a Dinamarca não correu bem

Atrasos inesperados devido a complicações alfandegárias em Zurique, na Suíça, atrasaram a sua chegada. O diretor do museu disse que, a certa altura, ninguém sabia exatamente onde estavam as seis caixas que continham os preciosos fósseis.

"As últimas 72 horas foram bastante stressantes", disse. "Sabíamos que não estavam perdidos, mas não sabíamos onde estavam. E isso é muito stressante quando se está a lidar com um dinossauro gigantesco".

O Parque Safari de Knuthenborg alberga cerca de 500 animais selvagens. Juntamente com os animais vivos no exterior, o museu conta uma história evolutiva que abrange 300 milhões de anos.