Guerra na Síria reacendeu-se: como é que chegámos a este ponto?

A guerra na Síria voltou a explodir subitamente, depois de ter ficado por resolver desde 2011. À medida que as fações reacendem as linhas de batalha numa disputa que conta com o apoio de muitos atores regionais, a Euronews guia-o através do contexto e dos principais atores.

Enquanto o cessar-fogo entre Israel e o Hezbollah no Líbano mal se mantém, uma nova e inesperada ofensiva rebelde está a abalar a Síria desde a semana passada, após quase cinco anos de tréguas relativas.

O exército sírio fiel ao Presidente Bashar al-Assad tem vindo a perder terreno para as milícias apoiadas pela Turquia.

O equilíbrio precário do país fragmentado pode reavivar um conflito generalizado entre facções, milícias e os seus patrocinadores estrangeiros que competem na região.

Quais são as origens do interminável conflito sírio e quem são os principais actores?

Os principais beligerantes do conflito

A espinha dorsal militar da insurreição dos dias de hoje é o grupo fundamentalista islâmico sunita Tahrir al-Sham (também conhecido como Comité de Libertação do Levante ou HTS), anteriormente ligado à Jabhat Al-Nusra, o ramo da Al-Qaeda que operou no conflito sírio desde 2011 até aos últimos três principais cessar-fogos mediados entre 2017 e 2020 pelos EUA, Rússia, Turquia, Jordânia e Irão.

Os rebeldes do HTS são parcialmente apoiados pela Turquia, enquanto o governo de al-Assad é apoiado pela Rússia e pelo Irão.

O Estado sírio começou a desmoronar-se durante a primavera Árabe, em 2011. Uma guerra civil feroz devastou o país do Médio Oriente, provocando mais de 300 000 mortos, cerca de 1,5% da população anterior a 2011.

Desde o início do sangrento conflito, os principais beligerantes incluíam o governo de Damasco de al-Assad, um sistema autocrático ideologicamente enraizado no nacionalismo árabe de inspiração socialista do Partido Ba'ath.

A Síria e a sua sociedade multiétnica e multiconfessional têm-se mantido unidas desde 1970, quando Hafez el-Assad, na altura um oficial do exército de alta patente e pai de Bashar al-Assad, tomou o poder através de um golpe militar.

No entanto, a dinastia al-Assad governou com mão-de-ferro. A receita da família governante e dos seus círculos íntimos para a estabilidade era o controlo rigoroso das forças de segurança do país e uma forte parceria com a União Soviética e, mais tarde, com a Rússia.

A Primavera Árabe de 2011 e a guerra sem fim

Os primeiros protestos de rua de 2011 transformaram-se rapidamente numa violenta guerra civil e num confronto por procuração entre potências estrangeiras, na pura tradição da Questão Oriental.

A oposição democrática foi rapidamente desafiada pelos grupos islamistas apoiados pela Turquia, Arábia Saudita e Qatar, enquanto o Irão, a Rússia e o Hezbollah libanês vieram em socorro do regime de al-Assad.

Os EUA, França e Israel não tardaram a envolver-se no conflito.

Ancara aproveitou a oportunidade das fissuras no regime de al-Assad para projetar a sua influência política na região e intervir diretamente contra os curdos do YPG - um grupo rebelde que é a principal componente das Forças Democráticas Sírias - que tinham os seus santuários no norte da Síria.

Em 2013, a guerra transformou-se num pesadelo para o exército da República Árabe da Síria. O outrora poderoso exército de Al-Assad perdeu terreno perante o avanço do auto-denominado Estado Islâmico (Daesh), o implacável grupo armado extremista que assumiu o controlo de partes importantes dos territórios sírio e iraquiano.

O Daesh impôs uma interpretação rígida e violenta das crenças religiosas e conquistou grandes extensões do território, ameaçando a própria existência do Estado sírio.

Bombardeiros russos Su-30 na Síria Vladimir Isachenkov/AP

A Rússia e o Irão, preocupados com a possibilidade de perderem o seu parceiro crucial numa área tão estratégica, intervieram diretamente no conflito para salvar o governo de al-Assad e os seus próprios postos militares.

A Rússia tem duas importantes bases no Mediterrâneo Oriental na costa síria: uma doca da marinha em Tartus e um aeroporto militar em Kheimim.

O Irão precisa do território sírio para manter a sua ligação e um fluxo livre de armas e outros bens ilícitos com o Hezbollah no Líbano.

Em 2015, as ações combinadas da Força Aérea Russa e de empresas militares privadas russas, como a Wagner, com unidades especiais dos Guardas Revolucionários iranianos e do Hezbollah, recuperaram uma grande parte do território à custa das milícias islamitas e do Daesh.

Alepo, que estava sob o controlo da Jabhat Al Nusra e do Exército Sírio Livre, foi reconquistada em 2016 após quatro anos de batalhas e cercos pelas forças do regime de Damasco com a ajuda de armas e conselheiros russos.

De acordo com analistas militares, os russos aplicaram as mesmas tácticas operacionais para tomar Mariupol na invasão em grande escala da Ucrânia em 2022.

Os EUA entraram na guerra da Síria em 2014 com o objetivo oficial de eliminar o Daesh e de proteger os curdos e as forças democráticas.

Rebeldes ocupam o aeroporto de Alepo Omar Albam/AP

Equilíbrio precário de poderes: Quem controla o quê

Quando as fações chegaram a três grandes acordos de cessar-fogo entre 2017 e 2020, que permitiram uma cessação precária das hostilidades, as forças de al-Assad já tinham retomado o controlo de quase 80% do território.

Desde então, outras partes dos territórios sírios têm sido detidas pelo Governo de Salvação da Síria, com sede em Idlib, e pela Administração Autónoma do Norte e Leste da Síria, composta por zonas curdas ocidentais e outras províncias sírias.

Esta entidade é uma federação democrática rica em petróleo apoiada pelo Ocidente e um refúgio para alguns dos grupos militantes curdos que lutaram contra o Daesh, as forças especiais turcas e os seus representantes.

Outras áreas menores da Síria ainda estão sob o controlo do Daesh.

A zona de ocupação turca situa-se em vastas áreas do norte da Síria ao longo das fronteiras turcas. Ancara partilha a administração destas regiões com o Governo Provisório Sírio (SIG), uma miríade de diferentes grupos da oposição síria e fações políticas religiosas e não fundamentalistas.

Os EUA têm uma base militar em Al-Tanf. Está situada na fronteira estratégica com o Iraque e não muito longe da Jordânia. A partir desta base, o exército norte-americano realizou ataques contra alvos iranianos na região.

O exército dos EUA partilha este território com o chamado Exército Sírio Livre (SFA), um grupo armado de grande dimensão cuja espinha dorsal é a Frente de Autenticidade e Desenvolvimento, que reúne islamistas e desertores do Exército Nacional Sírio, entre outros.