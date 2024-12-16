Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
FIFA pede desculpa por mostrar mapa da Ucrânia sem a Crimeia durante sorteio do Mundial de 2026

O troféu do Campeonato do Mundo FIFA 26 é exibido durante o sorteio preliminar da UEFA na sede da FIFA em Zurique, Suíça, a 13 de dezembro de 2024
O troféu do Campeonato do Mundo FIFA 26 é exibido durante o sorteio preliminar da UEFA na sede da FIFA em Zurique, Suíça, a 13 de dezembro de 2024 Direitos de autor  Martin Meissner/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
Direitos de autor Martin Meissner/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
De Kieran Guilbert
Publicado a
O organismo que rege o futebol mundial retirou a imagem que omitia a Crimeia do território ucraniano, o que foi considerado por Kiev como um "erro inaceitável".

A FIFA pediu desculpa por ter apresentado um mapa durante o sorteio de qualificação para o Campeonato do Mundo de 2026 que excluía a Crimeia do território da Ucrânia, o que foi criticado por Kiev como um "erro inaceitável".

Durante o sorteio da semana passada, o organismo que rege o futebol mundial mostrou um mapa de países que não podem ser colocados frente a frente por razões geopolíticas, como Espanha e Gibraltar, Kosovo contra Bósnia e Herzegovina ou Sérvia, e Ucrânia e Bielorrússia.

O mapa destacava a Ucrânia, mas não incluía a península da Crimeia como parte do país.

A Rússia ocupou e anexou unilateralmente a Crimeia à Ucrânia durante a sua invasão inicial em 2014. A maior parte do mundo condenou a ação e a Crimeia continua a ser reconhecida internacionalmente como território ucraniano.

Moscovo utilizou a Crimeia para ajudar a lançar a sua invasão total da Ucrânia em 2022 e, desde então, declarou a anexação unilateral de quatro outras regiões ucranianas, embora a Rússia não as controle totalmente. Estas reivindicações também foram denunciadas como ilegais pela comunidade internacional.

Após o sorteio da qualificação para o Campeonato do Mundo de 2026, na sexta-feira, o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia, Heorhii Tykhyi, disse que o país esperava "um pedido de desculpas público", enquanto a Federação Ucraniana de Futebol (UFA) escreveu à FIFA para se queixar do "erro inaceitável".

Em resposta, a FIFA disse que tinha retirado o mapa e que estava a efetuar uma revisão interna.

"Compreendemos perfeitamente a sensibilidade delicada desta natureza e, embora o incidente não tenha sido intencional, lamentamos sinceramente qualquer preocupação que possa ter causado", escreveu a FIFA numa carta dirigida à UFA.

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, afirmou numa entrevista no mês passado que a Crimeia teria de ser restituída à Ucrânia através da diplomacia e não de meios militares, porque o seu país não se podia dar ao luxo de perder "dezenas de milhares de pessoas".

Zelenskyy rejeitou novamente a ideia de ceder qualquer território a Moscovo durante a entrevista à Fox News, sublinhando que a Ucrânia "não pode reconhecer legalmente qualquer território ocupado da Ucrânia como russo". Há receios de que a próxima administração do presidente eleito dos EUA, Donald Trump, possa pedir a Kiev que ceda algumas das suas terras como parte de um acordo de paz.

O Campeonato do Mundo de Futebol de 2026 realizar-se-á nos EUA, Canadá e México, de 11 de junho a 19 de julho desse ano. A Ucrânia está no Grupo D de qualificação, com a Islândia, o Azerbaijão e o vencedor do jogo entre a França e a Croácia nos quartos de final da Liga das Nações.

