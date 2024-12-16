Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Últimas
Nas tendências
Últimas publicações
Portugal
Europa
Categorias
Programas
Em destaque
Mundo
Categorias
Programas
Em destaque
Business
Categorias
Programas
Em destaque
Viagens
Categorias
Programas
Next
Categorias
Programas
Em destaque
Cultura
Categorias
Programas
Green
Categorias
Programas
Em destaque
Saúde
Categorias
Programas
Vídeos
Mais
Cobertura especial
Serviços
Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Encontra-nos
Flipboard Linkedin
Publicidade

Putin acusa NATO de desafiar as linhas vermelhas da Rússia

Vladirmir Putin, presidente da Rússia.
Vladirmir Putin, presidente da Rússia. Direitos de autor  Grigory Sysoyev/Sputnik
Direitos de autor Grigory Sysoyev/Sputnik
De Euronews
Publicado a Últimas notícias
Partilhe esta notícia Comentários
Partilhe esta notícia Close Button
Copiar/colar o link embed do vídeo: Copy to clipboard Copied

No encontro anual com os responsáveis da Defesa da Rússia, o líder do Kremlin afirmou que os Estados Unidos continuam a fornecer armas e dinheiro à Ucrânia, intensificando o conflito. Presidente russo mostrou-se preocupado com os avanços dos EUA no que toca a mísseis de curto e médio alcance.

PUBLICIDADE

Na sua reunião anual com os responsáveis pela Defesa, o presidente russo, Vladimir Putin, acusou os países da NATO de provocarem a Rússia ao forçarem-na a cruzar as suas "linhas vermelhas" com a intensificação do conflito na Ucrânia.

As “linhas vermelhas” da Rússia são os limites que o país impôs, deixando claro que não toleraria que fossem ultrapassados.

“Os Estados Unidos continuam a inundar o regime de facto ilegítimo de Kiev com armas e dinheiro, a enviar mercenários e conselheiros militares, encorajando assim uma nova escalada do conflito.", afirmou Putin.

Eles levam-nos às linhas vermelhas, perante as quais não podemos continuar a recuar. Começamos a reagir e, de imediato, eles assustam a sua população - no passado era com a União Soviética, agora é com a ameaça russa”, acrescentou.

Putin manifestou também a sua preocupação com os desenvolvimentos alcançados pelos Estados Unidos no que diz respeito aos mísseis de médio e curto alcance.

O líder do Kremlin vincou que se os Estados Unidos ultrapassassem esta linha, Moscovo levantaria as suas restrições voluntárias à instalação de mísseis dessa natureza.

“Moscovo será forçada a tomar medidas adicionais para garantir a sua segurança: estamos a fazê-lo cuidadosamente e de forma ponderada, sem nos envolvermos numa corrida ao armamentos em grande escala”, afirmou Putin.

De acordo com o chefe de Estado russo, 95% das forças nucleares estratégicas do país foram modernizadas, enquanto o número de efetivos a tempo inteiro das Forças Armadas do país foi aumentado para 1,5 milhões de militares.

O presidente russo também aplaudiu as forças de Moscov pela captura de 189 territórios em 2024. Sobre o tema, acrescentou que as Forças Armadas russas “detêm firmemente a iniciativa estratégica ao longo de toda a linha da frente” na Ucrânia.

Ir para os atalhos de acessibilidade
Partilhe esta notícia Comentários

Notícias relacionadas

Oposição sueca quer invocar artigo da NATO após rutura de cabo submarino

Putin disposto a aceitar a Eslováquia como “local neutro” para as conversações de paz

Não, este vídeo não mostra Putin a enviar o seu filho para combater na Ucrânia