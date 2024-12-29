Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Oposição sueca quer invocar artigo da NATO após rutura de cabo submarino

O petroleiro Eagle S, em segundo plano, e o navio da Guarda de Fronteiras finlandesa Turva no mar, à saída de Porkkalanniemi, Finlândia, 26 de dezembro de 2024,
O petroleiro Eagle S, em segundo plano, e o navio da Guarda de Fronteiras finlandesa Turva no mar, à saída de Porkkalanniemi, Finlândia, 26 de dezembro de 2024, Direitos de autor  Rajavartiosto // Finnish Border Guard/Handout
Direitos de autor Rajavartiosto // Finnish Border Guard/Handout
De Daniel Bellamy com AP
Publicado a
Partilhe esta notícia
Partilhe esta notícia

O partido social-democrata da oposição sueca incentivou o governo a invocar o artigo 4º da NATO que obriga a uma reunião extraordinária da aliança.

PUBLICIDADE

Em resposta ao apelo da oposição, a ministra dos Negócios Estrangeiros sueca , Maria Malmer Stenergard, disse à emissora sueca SVT que o governo "não exclui nada".

A Suécia só aderiu à NATO recentemente, em março. A Suécia tem seguido uma política de neutralidade desde o início do século XIX, incluindo durante a Segunda Guerra Mundial.

No entanto, a opinião pública mudou radicalmente em 2022, depois da Rússia ter lançado uma invasão em grande escala na Ucrânia. Juntamente com a Finlândia, a Suécia pediu para aderir à aliança transatlântica pela preocupação com a ameaça do seu vizinho do outro lado do Mar Báltico - a Rússia.

Se se realizasse uma reunião da NATO ao abrigo do artigo 4.º, os membros considerariam a possibilidade de coordenar uma resposta, mas, não teriam de agir.

Este artigo obriga as partes da NATO a "consultarem-se sempre que, na opinião de qualquer uma delas, a integridade territorial, a independência política ou a segurança de qualquer uma das partes esteja ameaçada".

Este artigo foi invocado sete vezes desde a criação da NATO em 1949.

Todas elas ocorreram no século XXI, quer porque se considerou que a Rússia estava a ameaçar os Estados da Europa de Leste, quer porque a Turquia temia a crescente instabilidade no Médio Oriente.

Em 2014, após a anexação da Crimeia pela Rússia, a Polónia invocou o artigo 4º.

Sabotagem do cabo elétrico entre Finlândia e Estónia

Na sexta-feira, o Secretário-Geral da NATO, Mark Rutte, afirmou que a aliança vai intensificar as patrulhas na região do Mar Báltico, enquanto os investigadores finlandeses tentam determinar se um navio ligado à Rússia sabotou cabos submarinos na região, esta semana.

As autoridades finlandesas tomaram o controlo do navio, o Eagle S, na quinta-feira, enquanto tentavam determinar se tinha danificado um cabo elétrico que liga a Finlândia à Estónia e vários cabos de dados. Foi o mais recente de uma série de incidentes que envolveram a rutura de infra-estruturas fundamentais na região.

Num post no X, Rutte afirmou ter falado com o Presidente finlandês Alexander Stubb "sobre a investigação em curso, liderada pela Finlândia, sobre a possível sabotagem de cabos submarinos". Rutte afirmou que "a NATO irá reforçar a sua presença militar no Mar Báltico".

Questionado sobre o que poderia ser feito e quando, o quartel-general da NATO disse apenas que a aliança de 32 países "permanece vigilante e está a trabalhar para prestar mais apoio, incluindo através do reforço da nossa presença militar" na região.

A Finlândia, que partilha uma fronteira de 1340 quilómetros com a Rússia, aderiu à NATO em 2023, abandonando uma política de neutralidade de décadas.

Em outubro de 2023, em resposta a incidentes semelhantes, a NATO e os seus aliados destacaram mais aviões de patrulha marítima, aviões de radar de longa distância e drones para voos de vigilância e reconhecimento, enquanto uma frota de caça-minas foi também enviada para a região.

Partilhe esta notícia

