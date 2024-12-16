Tribunal da Coreia do Sul inicia julgamento de destituição de Yoon Suk-yeol

PUBLICIDADE

O Tribunal Constitucional da Coreia do Sul deu início ao processo de destituição do presidente Yoon Suk-yeol, depois de os deputados terem votado a favor da destituição do líder por ter declarado uma ordem de lei marcial que foi anulada logo após o anúncio.

O tribunal tem seis meses para decidir se Yoon deve ser afastado do seu cargo ou reintegrado.

No sábado, o Parlamento votou a destituição de Yoon. O presidente anunciou a lei marcial dia 3 de dezembro, num discurso chocante transmitido pela televisão e afirmou que se tratava de um ato necessário para lutar contra as "forças anti-estatais".

A ordem terminou depois dos deputados terem entrado à força no parlamento encerrado em Seul para votar contra a decisão.

Desde então, Yoon e o seu partido, o Partido do Poder Popular (PPP), têm-se debatido com as consequências políticas que se seguiram, com centenas de milhares de manifestantes a invadir as ruas de Seul para pedir a prisão de Yoon.

Esta segunda-feira, o presidente do PPP, Han Dong-hun, anunciou a demissão, afirmando que, se a lei marcial não tivesse sido levantada, "poderia ter eclodido um incidente sangrento essa manhã entre os cidadãos que teriam saído à rua e os nossos jovens soldados".

"Peço sinceras desculpas a todas as pessoas que estão a sofrer com esta situação de emergência", disse Han.

O que é que se segue?

Embora as audiências públicas do julgamento de Yoon possam demorar meses, o tribunal está sob pressão para tomar uma decisão rápida e pôr termo à instabilidade política no país.

Para que a destituição de Yoon seja confirmada, é necessário o apoio de pelo menos seis dos nove juízes, mas atualmente o tribunal conta apenas com seis juízes, três dos quais se reformaram recentemente e ainda não foram substituídos.

Isto significa que o tribunal terá de decidir por unanimidade a favor da destituição de Yoon para pôr formalmente termo à sua presidência.

Entretanto, o primeiro-ministro Han Duck-soo assumirá a liderança do país. Os responsáveis do governo procuraram tranquilizar os aliados e os mercados, depois de a manobra de Yoon ter paralisado a política do país.

A destituição de Yoon criou uma profunda fratura entre as diferentes fações do seu partido PPP, com os partidários leais de Yoon em confronto com os que se opunham à "manobra "da lei marcial.

O partido adotou a posição oficial de se opor à destituição de Yoon, mas acredita-se que, durante o fim de semana, pelo menos 12 deputados do PPP votaram a favor da destituição de Yoon.

Os partidos da oposição acusaram Yoon de um ato de rebelião, argumentando que o presidente da Coreia do Sul só deve declarar a lei marcial em tempo de guerra ou numa situação de emergência semelhante.