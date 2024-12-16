Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Tribunal da Coreia do Sul inicia julgamento de destituição de Yoon Suk-yeol

Presidente da Coreia do Sul, Yoon Suk Yeol, discursa na residência presidencial em Seul, Coreia do Sul, em dezembro. Direitos de autor  AP Photo
Presidente da Coreia do Sul, Yoon Suk Yeol, discursa na residência presidencial em Seul, Coreia do Sul, em dezembro. Direitos de autor  AP Photo
Direitos de autor AP Photo
De Tamsin Paternoster
Publicado a
Os deputados de Seul votaram para destituir o presidente, no sábado, depois de ter imposto uma lei marcial de curta duração, que encaminhou o país para uma crise política.

O Tribunal Constitucional da Coreia do Sul deu início ao processo de destituição do presidente Yoon Suk-yeol, depois de os deputados terem votado a favor da destituição do líder por ter declarado uma ordem de lei marcial que foi anulada logo após o anúncio.

O tribunal tem seis meses para decidir se Yoon deve ser afastado do seu cargo ou reintegrado.

No sábado, o Parlamento votou a destituição de Yoon. O presidente anunciou a lei marcial dia 3 de dezembro, num discurso chocante transmitido pela televisão e afirmou que se tratava de um ato necessário para lutar contra as "forças anti-estatais".

A ordem terminou depois dos deputados terem entrado à força no parlamento encerrado em Seul para votar contra a decisão.

Desde então, Yoon e o seu partido, o Partido do Poder Popular (PPP), têm-se debatido com as consequências políticas que se seguiram, com centenas de milhares de manifestantes a invadir as ruas de Seul para pedir a prisão de Yoon.

Esta segunda-feira, o presidente do PPP, Han Dong-hun, anunciou a demissão, afirmando que, se a lei marcial não tivesse sido levantada, "poderia ter eclodido um incidente sangrento essa manhã entre os cidadãos que teriam saído à rua e os nossos jovens soldados".

"Peço sinceras desculpas a todas as pessoas que estão a sofrer com esta situação de emergência", disse Han.

O que é que se segue?

Embora as audiências públicas do julgamento de Yoon possam demorar meses, o tribunal está sob pressão para tomar uma decisão rápida e pôr termo à instabilidade política no país.

Para que a destituição de Yoon seja confirmada, é necessário o apoio de pelo menos seis dos nove juízes, mas atualmente o tribunal conta apenas com seis juízes, três dos quais se reformaram recentemente e ainda não foram substituídos.

Isto significa que o tribunal terá de decidir por unanimidade a favor da destituição de Yoon para pôr formalmente termo à sua presidência.

Entretanto, o primeiro-ministro Han Duck-soo assumirá a liderança do país. Os responsáveis do governo procuraram tranquilizar os aliados e os mercados, depois de a manobra de Yoon ter paralisado a política do país.

A destituição de Yoon criou uma profunda fratura entre as diferentes fações do seu partido PPP, com os partidários leais de Yoon em confronto com os que se opunham à "manobra "da lei marcial.

O partido adotou a posição oficial de se opor à destituição de Yoon, mas acredita-se que, durante o fim de semana, pelo menos 12 deputados do PPP votaram a favor da destituição de Yoon.

Os partidos da oposição acusaram Yoon de um ato de rebelião, argumentando que o presidente da Coreia do Sul só deve declarar a lei marcial em tempo de guerra ou numa situação de emergência semelhante.

Outras fontes • AP

