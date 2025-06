Erdoğan recebe PM libanês em Ancara para discutir acordos de paz

PUBLICIDADE

O presidente turco Recep Tayyip Erdoğan recebeu o primeiro-ministro do Líbano, Najib Mikati, na capital turca, Ancara, na quarta-feira, onde os líderes mantiveram conversações bilaterais.

Mikati informou Erdoğan sobre a situação no Líbano, onde tem visto muitas das suas cidades serem atacadas à medida que os ataques israelitas se intensificam contra o grupo Hezbollah, sediado no Líbano.

Mikati sublinhou, na reunião à porta fechada, que Israel, apesar de um acordo de cessar-fogo, continua a violar o território libanês.

“A comunidade internacional deve continuar a pressionar Israel para que cumpra rigorosamente o cessar-fogo”, disse Erdoğan, na conferência de imprensa conjunta após a reunião.

Erdoğan acrescentou que “[Israel deve] compensar os danos que causou no Líbano. Continuaremos a fazer a nossa parte a este respeito”.

O presidente turco afirma que a política de Ancara em relação ao Médio Oriente tem sido consistente e que só um cessar-fogo em Gaza pode trazer verdadeiramente estabilidade e evitar o alastramento dos combates nos países vizinhos.

Erdoğan também criticou Israel, e disse que: “Quem acredita que pode aumentar a sua segurança derramando mais sangue, destruindo mais, aniquilando e massacrando civis está a cometer um erro grave. Somos testemunhas de que o governo israelita ainda não compreende esta realidade ou, mais precisamente, não a quer compreender”.

Erdoğan reforçou o apoio do seu país ao Líbano e ao seu povo, comprometendo-se a continuar ao seu lado com “todos os meios disponíveis contra a agressão israelita”. Erdoğan elogiou o primeiro-ministro Mikati pela sua liderança e gestão do país durante estes meses difíceis.

O primeiro-ministro libanês agradeceu ao presidente turco o apoio de Ancara, mas sublinhou que a situação no seu país continua a ser dramática.

“O nosso país sofreu e continua a sofrer muito com a agressão israelita que, desde há meses, tem tido repercussões humanas, económicas, financeiras, sociais e ambientais que já não são surpresa para ninguém”, declarou Mikati.

Mikati sublinhou que Israel continua a violar a soberania do Líbano e a ameaçar a sua integridade territorial com acções militares diárias. Estas acções constituem uma violação dos compromissos assumidos no acordo de cessar-fogo”, declarou Mikati.

Os dois líderes também falaram sobre a atual evolução da situação na Síria

A Síria é vizinha da Turquia, na sua fronteira a norte, e do Líbano, na sua região sudoeste.

O presidente sírio de longa data, Bashar al-Assad, foi deposto depois de uma dramática rebelião que o obrigou a abandonar o país em 8 de dezembro.

Desde então, Israel tem vindo a atacar vários alvos na Síria, incluindo os arredores da capital Damasco. Israel afirma que os seus ataques visaram apenas alvos militares importantes, incluindo reservas estratégicas de armas e meios militares.

Um soldado israelita senta-se num veículo blindado junto à vedação de segurança perto da chamada Linha Alfa que separa os Montes Golã controlados por Israel da Síria Matias Delacroix/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

O seu objetivo é criar uma “zona de defesa estéril” no sul da Síria e declararam que o seu único objetivo é evitar que armas perigosas caiam nas mãos de extremistas, ameaçando potencialmente a segurança nacional.

Poucas horas depois da queda do governo de Assad, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, deu instruções ao exército israelita para avançar para uma zona tampão, estabelecida em 1974 entre Israel e a Síria, nos montes Golã, e ocupá-la.

Segundo Netanyahu, a medida era necessária para a segurança do seu país, uma vez que as forças de al-Assad se tinham retirado, deixando espaço para potenciais perigos. O presidente afirma que as suas forças não se retirarão enquanto não for encontrada outra solução de segurança. Mas os países da região, incluindo a Liga Árabe, criticaram a medida, classificando-a como um ataque ao território sírio. Tanto a Turquia como o Líbano partilham esta opinião.

“A proteção da integridade territorial e da estrutura unitária da Síria é também outra questão sobre a qual o nosso país nunca se comprometerá. A Turquia estará ao lado do povo sírio neste processo, como tem feito desde o início do conflito, e fornecerá todas as contribuições necessárias”, disse Recep Tayyip Erdoğan num aparente aviso a Israel.

Erdoğan continuou dizendo que Ancara estará ao lado do povo da Síria, que resistiu a décadas de dor, sofrimento e agonia. Erdoğan diz que a reconstrução da Síria, a restauração da vida normal e o estabelecimento de uma administração permanente, inclusiva e abrangente que represente a base diversificada de religiões, culturas, tribos e etnias da Síria é uma prioridade para a Turquia.

Gostaria de transmitir esta mensagem aos nossos irmãos sírios a partir daqui: este é um período crítico que exige uma atuação em unidade, solidariedade, compromisso mútuo e deliberação. Acredito sinceramente que, com sabedoria e perspicácia, o povo sírio conseguirá gerir este processo com êxito Recep Tayyip Erdoğan Presidente turco

Mikati sublinhou o papel fundamental de Ancara na garantia da estabilidade da região, nomeadamente na Síria. “A Síria, que está a assistir a uma ocupação israelita de parte do seu território. É necessário exercer uma forte pressão para pôr imediatamente termo a esta ocupação. Desejamos também ao povo irmão sírio liberdade e estabilidade, ao mesmo tempo que afirmamos a unidade da Síria, a unidade do seu povo e a sua plena soberania sobre os seus territórios”, acrescentou o primeiro-ministro libanês.

Mikati manifestou igualmente o desejo de Beirute de trabalhar com o povo sírio para alcançar as melhores relações possíveis entre o Líbano e a Síria. O primeiro-ministro libanês explicou que o seu país espera estabelecer laços com Damasco, baseados no respeito mútuo, na cooperação e na boa vizinhança.