O Plano Annan propunha a criação de uma República Unida de Chipre, uma federação de dois Estados. O plano foi objeto de um referendo em 2004, tendo sido aprovado por 65% dos cipriotas turcos do norte, mas rejeitado pela esmagadora maioria dos cipriotas gregos do sul.

O Presidente da Turquia Recep Tayyip Erdoğan lançou água fria sobre um plano apoiado pela ONU para a reunificação de Chipre, reafirmando o apoio a um acordo de dois Estados que os cipriotas gregos rejeitam.

Falando num evento no norte do país para assinalar o 50º aniversário da invasão turca que dividiu a ilha segundo linhas étnicas, Erdoğan excluiu a possibilidade de retomar as conversações com base no Plano Annan, que propunha a criação de uma República Unida de Chipre, uma federação de dois Estados.

Este plano foi submetido a referendo em 2004 e foi aprovado por 65% dos cipriotas turcos do norte, mas mais de 75% dos cipriotas gregos do sul rejeitaram a proposta de divisão da ilha.

Apesar de Erdoğan ter rejeitado anteriormente o plano de federação da ONU, a Grécia e os cipriotas gregos esperavam que ele pudesse suavizar a sua posição.

"Não se pode tomar banho na mesma água duas vezes. Não se chega a lado nenhum ignorando os factos da ilha. Acreditamos que uma solução federal não é possível em Chipre", disse Erdoğan.

Os comentários podem complicar ainda mais os esforços do secretário-geral da ONU, António Guterres, para levar ambas as partes de volta à mesa de negociações.

Os comentários de Erdoğan foram repetidos por Ersin Tatar, o atual presidente do território conhecido na Turquia como a República Turca do Norte de Chipre.

"A atitude dominante e imponente da mentalidade cipriota grega imutável fez com que todos os processos de negociação fracassassem", disse, referindo-se às negociações que estão paralisadas desde 2017.

"O lado grego continua a insistir numa solução, sob o nome de solução federal, na qual os cipriotas turcos ficarão em posição minoritária e transformarão Chipre numa estrutura unitária dentro da União Europeia. Esta solução tem como objetivo destruir o nosso Estado e a nossa soberania, exigindo a retirada dos soldados turcos de Chipre. Por isso, não nos é possível aceitar estes objetivos".

Do outro lado da zona-tampão patrulhada pela ONU, o presidente de Chipre, Nikos Christodoulides, afirmou ter recebido mensagens positivas da ONU sobre a resolução do problema cipriota, mas criticou Ancara por aquilo a que chamou "violação dos direitos humanos do povo cipriota".

"Se a Turquia deseja realmente que as condições de segurança e estabilidade na região prevaleçam, se a Turquia deseja efetivamente aproximar-se da UE, com benefícios para a própria Turquia, se deseja participar nos esforços dos Estados da região em prol da estabilidade e segurança regionais, ela conhece muito bem o caminho para o conseguir", afirmou.

O aniversário da invasão turca é marcadamente diferente em ambos os lados da fronteira.

No norte, controlado pelos turcos, é uma ocasião festiva para aqueles que veem a invasão como a salvação do domínio da maioria de língua grega. No sul, o dia começa com o uivo das sirenes de ataque aéreo ao amanhecer, um dia solene que marca o que os cipriotas gregos recordam como uma catástrofe que deixou milhares de pessoas mortas ou desaparecidas e deslocou um quarto da população cipriota grega.

Chipre está dividido desde 1974, altura em que as tropas turcas invadiram o país em resposta a um golpe da junta militar grega que derrubou o governo legítimo de Chipre. A Turquia mantém cerca de 35.000 soldados no norte de Chipre.

A parte norte, onde vive uma maioria de cipriotas turcos e colonos turcos, foi autoproclamada República Turca do Norte de Chipre em 1983, um território reconhecido apenas pela Turquia.

Chipre aderiu à União Europeia em 2004 e Bruxelas considera toda a ilha território da UE, sendo os cipriotas turcos também considerados cidadãos da UE.