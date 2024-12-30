Orações e nada de K-pop: eis o que acontece durante o período de luto na Coreia do Sul

Em resposta ao trágico acidente de avião da Jeju Air a 29 de dezembro de 2024, que custou a vida a 179 pessoas, a Coreia do Sul declarou um período de luto nacional de sete dias.

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Durante o período de luto nacional na Coreia do Sul, são tomadas várias medidas para homenagear as vítimas e respeitar as suas famílias ques estão de luto. O período de luto é uma expressão simbólica de simpatia e solidariedade e inclui reações oficiais e sociais.

Bandeiras a meia haste

Tal como noutros países, as bandeiras são hasteadas a meia haste em toda a Coreia do Sul durante o período de luto.

Bandeiras hasteadas a meia haste em toda a Coreia do Sul. Lee Jin-man/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

Cerimónias de Estado

São organizados eventos comemorativos em que políticos de altos cargos discursam e colocam flores nos memoriais. O presidente interino Choi Sang-mok já se deslocou ao local da catástrofe em Muan e apelou às autoridades para que utilizassem todos os meios disponíveis para encontrar os desaparecidos e identificar as vítimas o mais rapidamente possível. O governo declarou Muan uma zona de catástrofe para ajudar as famílias das vítimas e decretou uma semana de luto nacional até sábado.

Em todo o país serão colocados altares em memória das vítimas, que permanecerão no local até ao fim do luto nacional, a 4 de janeiro.

Altar de luto no local do acidente em Muan. Ahn Young-joon/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

Em comunicado, a Jeju Air apresentou as suas "profundas desculpas" pelo acidente e afirmou que iria "fazer tudo o que estivesse ao seu alcance para ultrapassar as consequências do acidente".

Numa conferência de imprensa transmitida na televisão, o presidente da Jeju Air, Kim E-bae, juntamente com outros altos funcionários da companhia, fez uma vénia enquanto pedia desculpa às famílias enlutadas e dizia sentir-se "totalmente responsável" pelo incidente. Kim afirmou que a companhia não tinha encontrado problemas mecânicos no avião durante os controlos regulares e que aguardaria os resultados das investigações governamentais sobre as causas do acidente.

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Costumes religiosos e culturais

O confucionismo desempenha um papel cultural importante na Coreia do Sul e o respeito pelos defuntos está profundamente enraizado na sociedade. São comuns os rituais fúnebres, como acender incensos ou rezar em conjunto.

O período de luto nacional reflete o apreço da Coreia do Sul pela solidariedade comunitária. Sublinha a importância do respeito coletivo pelas vítimas e suas famílias.

Na cultura coreana, é costume assinalar o aniversário da pessoa falecida numa cerimónia chamada Jesa. No centro desta cerimónia encontra-se uma mesa baixa, uma espécie de altar improvisado. No centro da mesa, costuma ser colocada uma fotografia grande com o retrato do falecido, rodeada de velas comemorativas. São também colocados no altar vários frutos, carne, peixe e bolos de arroz, bem como um pedaço de papel onde está escrito o nome do falecido em caracteres chineses.

Por exemplo, o dia de luto pelo desastre do ferry Sewol em 2014 é celebrado todos os anos a 16 de abril para recordar as 304 vítimas do acidente. O acidente ocorreu a 16 de abril de 2014, quando o ferry Sewol se afundou a caminho de Incheon para a ilha de Jeju. Dos 476 passageiros a bordo, apenas 172 sobreviveram. Muitas das vítimas eram crianças em viagem escolar, o que tornou o acidente particularmente trágico.

Alterações ao programa de espectáculos

As celebrações públicas, os programas de entretenimento e os eventos festivos, como concertos, festivais ou cerimónias de entrega de prémios, são adiados ou cancelados. Alguns dos programas habituais de Ano Novo na Coreia do Sul, que reunem a indústria do espetáculo no final do ano e a celebrar os sucessos, já foram cancelados. Por exemplo, uma das principais estações de televisão, a SBS, já confirmou que a transmissão em direto dos SBS Entertainment Awards 2024, prevista para 31 de dezembro, não se realizará. A MBC também cancelou os MBC Acting Awards 2024 e, em vez disso, transmitirá um programa gravado e apresentará as suas condolências às vítimas e às suas famílias.

Em geral, os programas de televisão e rádio mudam durante o período de luto. Os programas de entretenimento e de comédia, como os populares programas de variedades coreanos em que as celebridades têm frequentemente de enfrentar vários desafios idiotas, não são transmitidos durante o período de luto. Em vez disso, são transmitidos sobretudo noticiários e documentários. Também são frequentemente transmitidos programas especiais em memória das vítimas.

Várias editoras e bandas de K-pop adiaram os lançamentos de música e as atividades de promoção dos álbuns. A editora BIGHIT MUSIC, que está por detrás da banda BTS, expressou as suas condolências no X pelas pessoas afetadas pelo acidente. E pede compreensão para o facto dos eventos planeados para o aniversário de V, membro da banda BTS, serem adiados.

V, dos BTS, faz anos a 30 de dezembro, e os habituais eventos de aniversário no K-Pop foram adiados por enquanto. Lee Jin-man/Copyright 2020 The AP. All rights reserved

A empresa de produção JYP ENTERTAINMENT também expressou as suas "mais profundas condolências pelo trágico incidente" e adiou o lançamento de um novo episódio do formato "A Song by..." do cantor principal da banda, Seungmin.

A reação rápida da indústria do entretenimento sublinha a sua sensibilidade ao estado de espírito nacional e a importância das normas culturais na Coreia do Sul. Ao suspender as atividades, a indústria está a honrar o luto coletivo e a colocar o respeito acima dos interesses comerciais.

Contexto histórico

Nos últimos anos, a Coreia do Sul viveu vários períodos de luto. Por exemplo, a catástrofe do ferry Sewol, em 2014, que se caracterizou pela raiva face à forma como o desastre foi tratado. Em outubro de 2022, na sequência da tragédia em Itaewon, onde 159 pessoas morreram na sequência de uma debandada durante um evento de Halloween, o país viveu também um período de luto de dez dias.

O acidente do voo da Jeju Air, em 29 de dezembro, foi um dos desastres mais mortíferos da história da aviação sul-coreana.