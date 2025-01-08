Corpo de Jimmy Carter chega ao Capitólio para cerimónias fúnebres

Quase 44 anos depois de Jimmy Carter ter deixado a capital do país numa derrota humilhante, o corpo do 39º presidente regressou a Washington DC.

Os restos mortais de Carter estavam a repousar no Carter Presidential Center desde sábado, no seu estado natal, a Geórgia. O corpo deixou o campus de Atlanta na terça-feira de manhã, acompanhado pelos seus filhos e família alargada a bordo da Missão Aérea Especial 39, aterrando na Base Conjunta Andrews em Maryland.

Uma comitiva transportou o caixão para Washington para uma viagem final até ao Capitólio, onde os membros do Congresso organizaram uma cerimónia de homenagem.

Caixão de Carter chega ao Capitólio Shawn Thew/AP

Uma delegação bipartidária de membros do Congresso foi conduzida à Rotunda do Capitólio pelos senadores Raphael Warnock e Jon Ossoff, democratas que representam o estado natal de Carter.

A vice-presidente Kamala Harris, outros membros do gabinete do presidente Joe Biden e três dos nove juízes do Supremo Tribunal dos EUA também estiveram presentes.

O quinteto de metais da US Army Band tocou enquanto as pessoas aguardavam o caixão. O silêncio fez-se sentir quando três pancadas na porta da rotunda assinalaram a chegada do falecido presidente. O caixão foi colocado no meio da sala, no catafalco de Lincoln, uma plataforma construída em 1865 para manter o caixão do falecido presidente Abraham Lincoln no mesmo sítio.

Caixão de Carter na rotunda do Capitólio Kent Nishimura/The New York Times

Harris, bem como o líder da maioria no Senado, John Thune, e o presidente da Câmara dos Representantes, Mike Johnson, fizeram elogios fúnebres que celebraram a fé, as realizações, o serviço militar e a dedicação ao serviço de Carter.

"Hoje, reunimo-nos para dar início a uma despedida final de Jimmy Carter. Veterano da Marinha, agricultor de amendoins, governador da Geórgia. E presidente dos Estados Unidos. Professor da catequese. Vencedor do Prémio Nobel. Defensor da paz e dos direitos humanos. E, acima de tudo, um fiel servidor do seu Criador e do seu semelhante", afirmou John Thune.

"Ele foi o primeiro presidente dos Estados Unidos a ter uma política energética abrangente, incluindo o primeiro apoio federal à energia limpa. Aprovou também mais de uma dezena de peças legislativas importantes relativas à proteção do ambiente. E mais do que duplicou o tamanho dos parques nacionais dos Estados Unidos", afirmou a vice-presidente dos EUA, Kamala Harris.

"James Earl Carter Junior amava o nosso país. Viveu a sua fé. Serviu o povo. E deixou o mundo melhor do que o encontrou", acrescentou.

Vice-presidente Kamala Harris na cerimónia Kent Nishimura/The New York Times

"Todos sabemos que a sua preocupação com a humanidade não se limitou à construção de casas. Perante a doença, o Presidente Jimmy Carter levou medicamentos que salvaram vidas. Perante os conflitos, ele mediou a paz. Perante a discriminação, recordou-nos que todos somos feitos à imagem de Deus. Se lhe perguntássemos porque é que ele fez tudo isto, ele provavelmente apontaria para a sua fé", observou o Presidente da Câmara dos Representantes, Mike Thune, ao elogiar Carter.

Carter, que faleceu a 29 de dezembro de 2024, aos 100 anos de idade, será objeto de um funeral de Estado marcado para quinta-feira, na Catedral Nacional de Washington, e regressará depois à terra natal, Plains, na Geórgia, para uma cerimónia privada. O Presidente Biden estará presente no funeral de Estado e fará um elogio fúnebre.