Corpo de Jimmy Carter chega ao Capitólio para cerimónias fúnebres

O caixão do antigo Presidente Jimmy Carter, coberto com uma bandeira, repousa na rotunda do Capitólio dos Estados Unidos na terça-feira, 7 de janeiro de 2025, em Washington.
O caixão do antigo Presidente Jimmy Carter, coberto com uma bandeira, repousa na rotunda do Capitólio dos Estados Unidos na terça-feira, 7 de janeiro de 2025, em Washington. Direitos de autor  Andrew Harnik/2025 Getty Images
Direitos de autor Andrew Harnik/2025 Getty Images
De Malek Fouda com AP
Publicado a
Partilhar Comentários
Partilhar Close Button
Copiar/colar o link embed do vídeo: Copy to clipboard Link copiado!

O corpo do antigo presidente dos Estados Unidos Jimmy Carter regressa a Washington DC para três dias de cerimónias fúnebres de Estado, antes de voltar à terra natal, Plains, na Geórgia, onde será sepultado numa cerimónia privada.

Quase 44 anos depois de Jimmy Carter ter deixado a capital do país numa derrota humilhante, o corpo do 39º presidente regressou a Washington DC.

Os restos mortais de Carter estavam a repousar no Carter Presidential Center desde sábado, no seu estado natal, a Geórgia. O corpo deixou o campus de Atlanta na terça-feira de manhã, acompanhado pelos seus filhos e família alargada a bordo da Missão Aérea Especial 39, aterrando na Base Conjunta Andrews em Maryland.

Uma comitiva transportou o caixão para Washington para uma viagem final até ao Capitólio, onde os membros do Congresso organizaram uma cerimónia de homenagem.

Caixão de Carter chega ao Capitólio
Caixão de Carter chega ao Capitólio Shawn Thew/AP

Uma delegação bipartidária de membros do Congresso foi conduzida à Rotunda do Capitólio pelos senadores Raphael Warnock e Jon Ossoff, democratas que representam o estado natal de Carter.

A vice-presidente Kamala Harris, outros membros do gabinete do presidente Joe Biden e três dos nove juízes do Supremo Tribunal dos EUA também estiveram presentes.

O quinteto de metais da US Army Band tocou enquanto as pessoas aguardavam o caixão. O silêncio fez-se sentir quando três pancadas na porta da rotunda assinalaram a chegada do falecido presidente. O caixão foi colocado no meio da sala, no catafalco de Lincoln, uma plataforma construída em 1865 para manter o caixão do falecido presidente Abraham Lincoln no mesmo sítio.

Caixão de Carter na rotunda do Capitólio
Caixão de Carter na rotunda do Capitólio Kent Nishimura/The New York Times

Harris, bem como o líder da maioria no Senado, John Thune, e o presidente da Câmara dos Representantes, Mike Johnson, fizeram elogios fúnebres que celebraram a fé, as realizações, o serviço militar e a dedicação ao serviço de Carter.

"Hoje, reunimo-nos para dar início a uma despedida final de Jimmy Carter. Veterano da Marinha, agricultor de amendoins, governador da Geórgia. E presidente dos Estados Unidos. Professor da catequese. Vencedor do Prémio Nobel. Defensor da paz e dos direitos humanos. E, acima de tudo, um fiel servidor do seu Criador e do seu semelhante", afirmou John Thune.

"Ele foi o primeiro presidente dos Estados Unidos a ter uma política energética abrangente, incluindo o primeiro apoio federal à energia limpa. Aprovou também mais de uma dezena de peças legislativas importantes relativas à proteção do ambiente. E mais do que duplicou o tamanho dos parques nacionais dos Estados Unidos", afirmou a vice-presidente dos EUA, Kamala Harris.

"James Earl Carter Junior amava o nosso país. Viveu a sua fé. Serviu o povo. E deixou o mundo melhor do que o encontrou", acrescentou.

Vice-presidente Kamala Harris na cerimónia
Vice-presidente Kamala Harris na cerimónia Kent Nishimura/The New York Times

"Todos sabemos que a sua preocupação com a humanidade não se limitou à construção de casas. Perante a doença, o Presidente Jimmy Carter levou medicamentos que salvaram vidas. Perante os conflitos, ele mediou a paz. Perante a discriminação, recordou-nos que todos somos feitos à imagem de Deus. Se lhe perguntássemos porque é que ele fez tudo isto, ele provavelmente apontaria para a sua fé", observou o Presidente da Câmara dos Representantes, Mike Thune, ao elogiar Carter.

Carter, que faleceu a 29 de dezembro de 2024, aos 100 anos de idade, será objeto de um funeral de Estado marcado para quinta-feira, na Catedral Nacional de Washington, e regressará depois à terra natal, Plains, na Geórgia, para uma cerimónia privada. O Presidente Biden estará presente no funeral de Estado e fará um elogio fúnebre.

