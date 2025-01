Reino Unido adia acordo sobre as Ilhas Chagos com as Maurícias até a administração Trump ser consultada

Os funcionários do Reino Unido e das Maurícias tinham-se apressado a concluir o acordo antes da tomada de posse do presidente eleito dos EUA, Donald Trump, a 20 de janeiro.

O Reino Unido não finalizará um acordo para ceder a soberania das contestadas Ilhas Chagos às Maurícias até que a administração do presidente eleito dos EUA, Donald Trump, seja consultada.

O governo britânico anunciou em outubro que iria ceder a soberania do arquipélago do Oceano Índico, mas manteria o controlo de uma base militar conjunta dos EUA e do Reino Unido na maior ilha, Diego Garcia, sob um contrato de arrendamento de 99 anos.

No entanto, alguns dos principais aliados de Trump opuseram-se ao acordo. Marco Rubio, o escolhido de Trump para secretário de Estado, avisou no ano passado que o acordo representava "uma séria ameaça" à segurança nacional dos EUA, porque as Maurícias têm um acordo comercial com a China.

Um porta-voz do primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, disse na quarta-feira que era "obviamente correto" que a administração de Trump considerasse qualquer acordo, que já tinha sido aprovado pelo presidente cessante dos EUA, Joe Biden.

"É perfeitamente razoável que a nova administração dos EUA considere o acordo e, obviamente, teremos essas discussões com eles", afirmou. "Só aceitaremos um acordo que seja do interesse do Reino Unido e que proteja a nossa segurança nacional".

De acordo com a imprensa britânica, as autoridades do Reino Unido e das Maurícias têm-se apressado a concluir o acordo antes da chegada de Trump à Casa Branca, a 20 de janeiro. O governo das Maurícias deveria ter aprovado o acordo na quarta-feira, mas a posição britânica "mudou de um dia para o outro", disse à BBC uma fonte das Maurícias próxima das negociações.

O Reino Unido assumiu o controlo das Ilhas Chagos, a que chamou Território Britânico do Oceano Índico, em 1965 - três anos antes de o arquipélago se tornar independente.

Nas décadas de 1960 e 1970, o Reino Unido expulsou cerca de 2.000 pessoas das ilhas para que o exército americano pudesse construir a base de Diego Garcia.

As Maurícias há muito que contestam a reivindicação do Reino Unido sobre o arquipélago e, nos últimos anos, as Nações Unidas e o seu tribunal superior instaram Londres a devolver as Ilhas Chagos às Maurícias.

O governo britânico concordou em fazê-lo no projeto de acordo celebrado em outubro, mas tal foi adiado por uma mudança de governo nas Maurícias e por disputas sobre o montante que o Reino Unido deveria pagar pelo aluguer da base aérea de Diego Garcia.

Uma declaração emitida pelo governo mauriciano na quarta-feira disse que o seu gabinete tinha sido "informado dos desenvolvimentos" e que as discussões em Londres iriam continuar.