Putin e Xi prometem trabalhar juntos um dia depois de Trump regressar à Casa Branca

O presidente russo, Vladimir Putin, falou esta terça-feira com o presidente da China, Xi Jinping, mostrando as relações próximas entre os dois países. Um contacto numa altura em que os dois líderes se preparam para lidar com um novo interlocutor na Presidência norte-americana, Donald Trump.

Nesta conversa, por videochamada, os dois dirigentes disseram estar unidos por fortes laços pessoais. Putin defendeu que esta cooperação decorre independentemente do "atual ambiente internacional".

"Apoiamos conjuntamente o desenvolvimento de uma ordem global mais justa e multipolar e trabalhamos para garantir a segurança indivisível na Eurásia e no mundo como um todo", disse Putin.

Xi Jinping, por sua vez, mostrou-se disponível para elevar a relação entre os dois países para um novo patamar, respondendo às incertezas externas com relações estáveis e resilientes.

Na sexta-feira, Xi Jinping já tinha falado ao telefone com Donald Trump. Uma conversa em que os dois líderes abordaram as questões mais complexas entre os dois países, como o comércio e a possível proibição do TikTok.

Apesar das polémicas, neste telefonema com Donald Trump, Xi manifestou esperança de relações positivas com os Estados Unidos, neste segundo mandato de Trump.

“A China está disposta a reforçar o diálogo e a comunicação com os Estados Unidos com base nos princípios do respeito mútuo, da coexistência pacífica e da cooperação benéfica para todos”, disse o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros da China, Guo Jiakun.

“O nosso objetivo é gerir adequadamente as diferenças, expandir a cooperação mutuamente benéfica e esperamos que os EUA trabalhem em conjunto com a China para promover um desenvolvimento estável, saudável e sustentável das relações económicas e comerciais”.

Xi Jinping foi convidado para a tomada de posse de Trump, mas acabou por enviar o vice-presidente Han Zheng para representá-lo.

Devido à invasão da Ucrânia pela Rússia, Moscovo e Washington mantiveram-se afastados durante a Presidência de Joe Biden. Mas agora também Vladimir Putin se mostra aberto ao diálogo com a administração Trump, havendo mesmo planos para um contacto.

“O presidente Putin, respondendo à pergunta sobre se está pronto para contactos, respondeu positivamente, e posteriormente o presidente Trump disse que pretende contactar o presidente da Federação Russa num futuro próximo", disse o ministro dos Negócios Estrangeiros da Rússia, Sergey Lavrov.

Durante a campanha eleitoral, Donald Trump defendeu um acordo para acabar a guerra da Ucrânia. Uma promessa que provocou algum ceticismo em Kiev, devido à eventualidade de concessões territoriais.