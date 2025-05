PUBLICIDADE

A diretora do Hospital Geral de Sheba, em Israel, afirmou estar preocupada com o bem-estar dos restantes reféns detidos pelo Hamas em Gaza, depois de o grupo militante ter libertado, no sábado, três civis israelitas que aparentavam estar pálidos e magros.

A médica Yael Frenkel Nir, que também dirige a equipa de resposta médica do hospital para o regresso dos reféns, disse que a aparência dos três homens "desperta em nós uma profunda e séria preocupação com o destino daqueles que permanecem em cativeiro".

"O nosso primeiro dever como médicos, como seres humanos e como sociedade, é trabalhar para o regresso de todos os reféns até ao último", afirmou.

Ohad Ben Ami acena à multidão, escoltado por dois elementos do Hamas, no momento da libertação AP Photo

"Esta é a quarta vez na situação atual (cessar-fogo) que recebemos repatriados e a situação é mais grave desta vez. Manter seres humanos em cativeiro em condições tão deploráveis tem consequências graves para a saúde. De acordo com os conhecimentos médicos que acumulámos, o longo tempo em cativeiro reflete-se numa deterioração significativa do estado de saúde."

Eli Sharabi, 52 anos, Ohad Ben Ami, 56 anos, e Or Levy, 34 anos, foram libertados no sábado à tarde, na quinta libertação de reféns no âmbito do acordo de cessar-fogo em Gaza, cuja primeira fase entrou em vigor a 19 de janeiro.

Pareciam estar em muito piores condições físicas do que qualquer um dos outros 18 reféns libertados até agora, o que provocou uma preocupação generalizada entre a sociedade civil israelita e os grupos de defesa dos direitos humanos.

Multidão junta-se para ver passar os carros da Cruz Vermelha com os reféns AP Photo

O facto de os homens terem sido levados para um palco por combatentes armados do Hamas e aparentemente obrigados a fazer declarações públicas perante uma multidão de centenas de pessoas também foi criticado.

O Comité Internacional da Cruz Vermelha afirmou que está cada vez mais preocupado com a forma como o Hamas liberta os reféns, criticando os eventos fortemente encenados que acompanham a libertação.

O CICV disse que "insta veementemente todas as partes, incluindo os mediadores, a assumir a responsabilidade de garantir que as futuras libertações sejam dignas e privadas". O grupo disse ter transmitido essa mensagem "privada e publicamente" tanto ao Hamas como a Israel.

As cenas em Deir al Balah suscitaram também uma forte repreensão por parte dos dirigentes israelitas, que afirmaram que os reféns pareciam sobreviventes do Holocausto e denunciaram a sua libertação como "um espetáculo".

Numa declaração em vídeo, no sábado, o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, classificou o Hamas como "monstros" e prometeu novamente destruir o grupo militante.

"Volto a dizer-lhes: Eles vão pagar o preço. Faremos tudo para reaver todos os nossos reféns. Vamos garantir a sua segurança. Esta é a diretiva que dei à delegação - digam isto aos mediadores e exijam-no. Além disso, o presidente Trump concorda plenamente comigo: Faremos tudo para reaver todos os reféns, mas o Hamas não estará lá. Vamos eliminar o Hamas e vamos reaver os nossos reféns", disse.

O embaixador de Israel nas Nações Unidas, Danny Danon, exigiu que o secretário-geral António Guterres "condene inequivocamente o tratamento cruel e desumano do Hamas para com os reféns".

Danon pediu também a Guterres que exija a "libertação incondicional do inferno de Gaza" dos restantes 73 reféns detidos pelo Hamas.

O estado dos reféns e as cenas em que o Hamas os obriga a falar numa cerimónia de entrega provocaram indignação em Israel e poderão aumentar a pressão sobre Netanyahu para que o cessar-fogo seja prolongado para além das atuais seis semanas.

Encenação à volta das libertações criticada por Israel e grupos de direitos humanos AP Photo

Houve mais protestos em Telavive, com os manifestantes a exigirem a libertação imediata dos restantes reféns e a criticarem Netanyahu por "desviar a responsabilidade" pela situação.

"Quando é que ele vai assumir a sua responsabilidade e dizer: Eu fui responsável pelo 7 de outubro e vou orientar a equipa de negociação para que entrem em conversações intensivas e cheguem a acordo sobre a libertação não do próximo refém, mas do último refém que queremos ver como vai sair", diz a manifestante Ruby Chen.

"Todos nós vimos o aspeto de uma pessoa que sobreviveu a um inferno. Por isso, se alguém tinha dúvidas sobre a urgência de trazer todos de volta, se alguém imaginava que os raptados podiam esperar pelo Irão, por Gaza, pelas eleições, se alguém sonhava que havia tarefas mais importantes do que o regresso de todos os reféns, se alguém tentou vender-nos a ideia de que ter 75% de volta é muito, hoje recebemos uma chamada de atenção", diz Moshe Or.

Multidão na "praça dos reféns" de Telavive assiste à libertação AP Photo

Os três homens, todos capturados pelo Hamas durante a incursão de 7 de outubro de 2023 no sul de Israel, estão atualmente a ser tratados em dois hospitais em Israel e foram entretanto reunidos às suas famílias.

Segundo os meios de comunicação israelitas, Eli Sharabi, libertado após 16 meses de cativeiro, só soube que a mulher e as duas filhas tinham sido mortas no ataque liderado pelo Hamas após a libertação.

A mãe afirmou que Eli Sharabi não tinha tido acesso a quaisquer informações dos meios de comunicação social enquanto esteve em cativeiro e que já esteve com o filho de três anos.