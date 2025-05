Israel começa retirada do corredor de Netzarim

De AP

As forças israelitas começaram a retirar-se de um importante corredor da Faixa de Gaza este domingo, segundo as autoridades israelitas, como parte dos compromissos assumidos por Israel no âmbito de um ténue acordo de cessar-fogo com o Hamas, que está a avançar, mas que enfrenta um grande teste sobre a possibilidade de as partes negociarem a sua extensão prevista.

Israel concordou, no âmbito da trégua, em retirar as suas forças do corredor de Netzarim, uma faixa de terra de 6 quilómetros que divide o norte de Gaza do sul e que Israel utilizou como zona militar durante a guerra.

No início do cessar-fogo, no mês passado, Israel começou a permitir que os palestinianos atravessassem Netzarim para se dirigirem para as suas casas no norte, devastado pela guerra, fazendo com que centenas de milhares de pessoas atravessassem Gaza a pé e de carro. A retirada das forças da zona cumprirá outro compromisso do acordo, que pôs termo a 15 meses de guerra.

No entanto, as partes parecem ter feito poucos progressos na negociação da segunda fase do acordo, que visa prolongar as tréguas e levar à libertação de mais reféns israelitas detidos pelo Hamas.

O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, enviou uma delegação ao Qatar, um dos principais mediadores nas conversações entre as partes, mas a missão inclui apenas funcionários de baixo nível, o que suscitou especulações de que não conduzirá a um avanço no prolongamento da trégua. Netanyahu deverá também convocar esta semana uma reunião dos principais ministros do governo sobre a segunda fase do acordo.