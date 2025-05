PUBLICIDADE

O presidente egípcio, Abdel Fattah al-Sisi, disse que o seu país está a desenvolver um plano para reconstruir Gaza sem forçar os palestinianos a saírem do território, contrariando a proposta do presidente Donald Trump de despovoar a Faixa de Gaza para que os EUA possam tomar conta do enclave.

O jornal estatal egípcio Al-Ahram disse que a proposta prevê a criação de "áreas seguras" dentro de Gaza, onde os palestinianos podem viver inicialmente enquanto empresas de construção egípcias e internacionais removem e reabilitam as infraestruturas.

Segundo dois funcionários egípcios e diplomatas árabes e ocidentais, as autoridades egípcias têm estado a discutir o plano com diplomatas europeus, bem como com a Arábia Saudita, o Catar e os Emirados Árabes Unidos. Segundo as informações, estão também a discutir formas de financiar a reconstrução, incluindo uma conferência internacional sobre a reconstrução de Gaza.

Os funcionários e diplomatas falaram sob condição de anonimato porque a proposta ainda está a ser negociada.

Esta proposta surge depois de um alvoroço internacional sobre o apelo de Trump para a remoção da população de Gaza, de cerca de dois milhões de palestinianos. Trump disse que os Estados Unidos assumiriam o controlo da Faixa de Gaza e a reconstruiriam como uma "Riviera do Médio Oriente", embora os palestinianos não fossem autorizados a regressar.

Os palestinianos têm afirmado amplamente que não deixarão a sua terra natal, enquanto o Egito e a Jordânia - apoiados pela Arábia Saudita - têm recusado os apelos de Trump para que acolham a população de Gaza. Os grupos de defesa dos direitos humanos têm afirmado que o plano equivale a uma limpeza étnica, um potencial crime de guerra. Os países europeus também denunciaram amplamente o plano de Trump. Já o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, elogiou a ideia e disse que Israel está a preparar-se para a implementar.

O secretário de Estado norte-americano Marco Rubio, que esteve na Arábia Saudita na segunda-feira, durante uma visita à região, afirmou que os Estados Unidos estão dispostos a ouvir propostas alternativas. "Se os países árabes tiverem um plano melhor, isso é ótimo", disse Rubio na quinta-feira no programa de rádio americano "Clay and Buck Show".

Planos de reconstrução dependem da segunda fase do cessar-fogo

O jornal egípcio Al-Ahram disse que a proposta foi concebida para "refutar a lógica do presidente americano Trump" e contrariar "quaisquer outras visões ou planos que visem alterar a estrutura geográfica e demográfica da Faixa de Gaza".

Gaza está a aproximar-se de um momento crítico, com a primeira fase do cessar-fogo a terminar no início de março. Israel e o Hamas têm ainda de negociar uma segunda fase que deverá permitir a libertação de todos os reféns detidos pelos militantes, a retirada total de Israel de Gaza e o fim da guerra a longo prazo.

Qualquer plano de reconstrução será impossível de implementar sem um acordo sobre a segunda fase, incluindo um acordo sobre quem governará Gaza a longo prazo. Israel exige a eliminação do Hamas como força política ou militar no território, e é pouco provável que os doadores internacionais contribuam para qualquer reconstrução se o Hamas estiver no poder.

A proposta do Egito prevê a criação de uma administração palestiniana que não esteja alinhada nem com o Hamas nem com a Autoridade Palestiniana para gerir a Faixa de Gaza e supervisionar os esforços de reconstrução, de acordo com os dois funcionários egípcios envolvidos nos esforços.

O projeto prevê igualmente a criação de uma força policial palestiniana composta principalmente por antigos polícias da Autoridade Palestiniana que permaneceram em Gaza após a tomada do enclave pelo Hamas em 2007, com o reforço de forças treinadas pelo Egito e pelo Ocidente.

Questionados sobre a possibilidade de enviar uma força árabe para Gaza, um funcionário egípcio e um diplomata árabe disseram que os países árabes só concordariam se houvesse um "caminho claro" para o estabelecimento de um Estado palestiniano independente. O primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu rejeitou qualquer Estado palestiniano, bem como qualquer papel do Hamas ou da Autoridade Palestiniana apoiada pelo Ocidente no governo de Gaza, embora não tenha apresentado qualquer alternativa clara.

O porta-voz do Hamas, Abdul Latif al-Qanou, afirmou que o grupo aceitou um governo de unidade palestiniano sem a participação do Hamas ou um comité de tecnocratas para gerir o território. A Autoridade Palestiniana, que governa algumas zonas da Cisjordânia, tem-se oposto até agora a quaisquer planos para Gaza que a excluam.

Zonas seguras "designadas"

O diplomata ocidental disse que a França e a Alemanha apoiaram a ideia de os países árabes desenvolverem uma contraproposta ao plano de Trump, e que o presidente egípcio Abdel Fattah el-Sissi discutiu os esforços do seu governo com o presidente francês num telefonema no início deste mês.

O ministro egípcio dos Negócios Estrangeiros, Badr Abdelatty, também informou o ministro alemão dos Negócios Estrangeiros e outros responsáveis da UE à margem da Cconferência de Segurança de Munique, na semana passada, disse um dos responsáveis egípcios.

Segundo os dois funcionários egípcios e o diplomata árabe, os responsáveis do Egito, da Arábia Saudita, do Catar, dos Emirados Árabes Unidos e da Jordânia discutirão a proposta do Egito numa reunião em Riade, esta semana, antes de a apresentarem na cimeira árabe, no final do mês.

O plano do Egito prevê um processo de reconstrução em três fases, que poderá durar até cinco anos, sem retirar os palestinianos de Gaza, segundo os responsáveis egípcios. Designa três "zonas seguras" dentro de Gaza para realojar os palestinianos durante um "período inicial de recuperação" de seis meses. As zonas serão equipadas com casas móveis e abrigos, com ajuda humanitária.

Mais de duas dúzias de empresas egípcias e internacionais participarão na remoção dos escombros e na reconstrução das infraestruturas da faixa de Gaza. A reconstrução proporcionará dezenas de milhares de postos de trabalho à população de Gaza, segundo os responsáveis.