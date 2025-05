PUBLICIDADE

Pelo menos 170.000 pessoas assinaram uma petição parlamentar que pede a revogação da cidadania canadiana de Elon Musk devido ao seu papel na administração Trump e às suas tentativas de "ataque à soberania do Canadá".

A petição foi apresentada pela escritora Qualia Reed, da Colúmbia Britânica, na passada quinta-feira, e foi patrocinada pelo deputado do Novo Partido Democrático, Charlie Angus, que é um crítico vocal de Musk.

Musk nasceu na África do Sul, mas tem cidadania canadiana graças à sua mãe, Maye Musk, nascida em Regina. O magnata da tecnologia tornou-se talvez o conselheiro mais influente do presidente dos EUA, Donald Trump, tendo assumido a missão de reduzir a despesa pública e reduzir a força de trabalho federal como chefe do chamado Departamento de Eficiência Governamental (DOGE).

A petição de Reed diz que Musk "se envolveu em atividades que vão contra o interesse nacional do Canadá" ao atuar como conselheiro de Trump. Afirma ainda que o CEO da Tesla se tornou "membro de um governo estrangeiro que está a tentar apagar a soberania canadiana".

Trump tem ameaçado repetidamente introduzir tarifas paralisantes sobre produtos importados do Canadá e abordou a possibilidade de o país se tornar o 51.º estado dos EUA.

No início deste mês, o presidente dos EUA concordou com uma pausa de 30 dias no plano de aplicar ao Canadá e ao México uma tarifa de 25% sobre todas as importações, exceto sobre o petróleo, o gás natural e a eletricidade canadianos - que seriam tributados a 10% - depois de os dois países terem tomado medidas para apaziguar as preocupações norte-americanas sobre a segurança das fronteiras e o tráfico de droga.

A petição insta o primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, a retirar imediatamente o passaporte canadiano a Musk e a revogar o seu estatuto de detentor de dupla nacionalidade.

Estas petições têm de reunir pelo menos 500 assinaturas para serem certificadas e apresentadas à Câmara dos Comuns, criando a possibilidade de uma resposta formal por parte do governo.

O parlamento canadiano está atualmente suspenso, na sequência do anúncio feito por Trudeau no mês passado, de que iria abandonar o cargo nos próximos meses, após nove anos no poder. A Câmara dos Comuns deverá retomar a sessão a 24 de março, embora possam ser convocadas eleições gerais antes do regresso dos deputados.

O período de assinatura da petição de Reed termina a 20 de junho, embora este tipo de petições parlamentares não obrigue o governo a responder, segundo a imprensa canadiana.

Nos últimos meses, Musk utilizou a sua conta na rede social X para criticar Trudeau - apelidando-o de "ferramenta insuportável" - e apoiar o líder do Partido Conservador, Pierre Poilievre.