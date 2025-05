PUBLICIDADE

No terceiro aniversário da guerra na Ucrânia, o ministro dos Negócios Estrangeiros da Rússia, Sergey Lavrov, afirma que a Rússia está pronta a negociar com a Ucrânia e com a Europa, mas exige um "resultado firme e sustentável" que acautele os interesses da Rússia.

“Estamos prontos para negociar com a Ucrânia, a Europa e todos os representantes que queiram ajudar a alcançar a paz de boa fé, mas só deixaremos de lutar quando essas negociações produzirem um resultado firme e sustentável que convenha à Federação Russa”, declarou Lavrov, numa conferência de imprensa ao lado do homólogo turco, Hakan Fidan, em Ancara.

Uma das principais condições impostas pelo Kremlin é a não adesão da Ucrânia à NATO. "A não adesão absoluta da Ucrânia à NATO é também uma obrigação. Tem de haver um acordo claro e sólido sobre este assunto. Na reunião em Riade com os nossos colegas americanos, congratulámo-nos com o facto de o presidente Trump ter, pública e repetidamente, considerado um erro a posição de quem a puxa a Ucrânia para a NATO".

Turquia oferece-se para anfitriã das negociações

Hakan Fidan, ministro dos Negócios Estrangeiros da Turquia, declarou que o governo turco apoiava uma abordagem de negociação “orientada para os resultados".

Embora Fidan não tenha reiterado a posição turca de apoio à integridade territorial da Ucrânia, Erdogan fê-lo numa mensagem de vídeo em separado para assinalar o terceiro aniversário da invasão russa da Ucrânia.

A Turquia, que já se tinha disponibilizado para mediar conversações entre a Ucrânia e a Rússia, acolheu conversações de paz em 2022, mas na altura não se chegou a qualquer acordo.

Segundo Lavrov, Moscovo espera a nomeação de um representante dos Estados Unidos para que avancem as negociações com Washington sobre a resolução do conflito na Ucrânia.

Depois do encontro entre delegações dos Estados Unidos e da Rússia na semana passada em Riade, na Arábia Saudita, no qual Lavrov chefiou a equipa russa, sabe-se agora que haverá nova reunião no final desta semana envolvendo elementos dos dois países.

O anúncio foi feito por Lavrov, que anunciou como objetivo da reunião a normalização das operações das respetivas embaixadas em Washington e Moscovo.