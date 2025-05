Sahra Wagenknecht pondera contestar resultados das eleições alemãs

PUBLICIDADE

A co-presidente do partido com o seu nome, Aliança Sahra Wagenknecht (BSW), Sahra Wagenknecht, está a considerar a possibilidade de contestar os resultados das eleições na Alemanha, depois de o seu partido ter ficado aquém de entrar no parlamento.

O partido conservador de esquerda BSW obteve 4,97%, depois de as sondagens à boca da urna terem oscilado repetidamente em torno dos 5%. Tal como todos os outros partidos nas eleições federais alemãs, o BSW teria de ultrapassar o limiar dos 5% para entrar no Bundestag.

Em declarações aos jornalistas em Berlim, Wagenknecht disse na segunda-feira que iria contestar os resultados finais e o processo de votação - em tribunal, se necessário.

"A questão que se coloca é a da validade legal dos resultados eleitorais", disse Wagenknecht, alegando que o seu partido perdeu o Bundestag por pouco mais de 130.000 votos.

A eurodeputada alemã referiu-se à questão da votação no estrangeiro, depois de vários relatos da diáspora alemã terem sublinhado que problemas com a receção ou envio dos boletins de voto os impediram de participar nas eleições.

Os eleitores da Bélgica, onde se encontra uma grande diáspora alemã, afirmaram que uma greve dos correios belgas que durou duas semanas fez com que os seus boletins de voto não chegassem a tempo.

O embaixador da Alemanha no Reino Unido, Miguel Berger, também se pronunciou sobre o assunto, comentando no X que "os prazos foram calculados de forma demasiado apertada e os procedimentos são demasiado burocráticos", depois de não ter conseguido votar devido aos atrasos dos correios.

Segundo o jornal alemão Die Zeit, 210 297 cidadãos alemães residentes no estrangeiro tinham-se inscrito nos cadernos eleitorais até quarta-feira passada. Ainda não se sabe quantos não votaram devido a atrasos nos procedimentos.

Por outro lado, Wagenknecht fez acusações contra o instituto de sondagens Forsa. Sem apresentar provas, afirmou que o instituto tinha registado constantemente valores baixos para o BSW, desencorajando os eleitores a apoiarem o seu partido.

Segundo Wagenknecht, os meios de comunicação social também contribuíram para colocar o BSW "em maus lençóis, as nossas posições deixaram de ser tidas em conta".

Wagenknecht formou o BSW depois de se separar do partido de extrema-esquerda, A Esquerda (Die Linke), no início de 2024. A marca única de "conservadorismo de esquerda" do partido teve um sucesso inicial nas eleições estaduais da Saxónia e da Turíngia, bem como nas eleições europeias de junho passado, onde recebeu 6,2% dos votos alemães.

"Apesar de termos alcançado o melhor resultado da nossa história em termos absolutos de votos, é mais fraco em termos percentuais do que nas eleições europeias", disse Wagenknecht. No entanto, acrescentou que o resultado do BSW no domingo é "o melhor que um novo partido alguma vez alcançou numa primeira eleição federal".

Para além do BSW, o partido liberal Free Democratic Party (FDP) também não conseguiu atingir a percentagem mínima para entrar no parlamento.

O seu líder, o antigo ministro das Finanças, Christian Lindner, anunciou a sua retirada da política num post no X no final do domingo.

"As eleições federais trouxeram uma derrota para o FDP, mas esperamos que seja um novo começo para a Alemanha. Foi por isso que lutei", afirmou Lindner.

Dos partidos mais pequenos da Alemanha, apenas A Esquerda (Die Linke) teve sucesso - conseguindo ganhar 8% dos votos depois de ter ficado atrás nas sondagens durante meses. O partido ganhou força com uma campanha viral nas redes sociais mesmo antes do dia das eleições.