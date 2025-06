Distração pode ser o objetivo da proibição da marcha do Orgulho de Budapeste , dizem as ONG

PUBLICIDADE

Viktor Orbán disse aos organizadores da marcha do Orgulho de Budapeste, na sua avaliação anual de 22 de fevereiro, que não deviam dar-se ao trabalho de preparar o desfile deste ano: é um desperdício de dinheiro e de energia.

Desde então, Gergely Gullyás, Ministro do Gabinete do primeiro-ministro, e mesmo János Lázár , ministro da Construção e dos Transportes, pronunciaram-se sobre o assunto. Há rumores de que o desfile poderia ser realizado em recinto fechado, mas a maioria das declarações até agora sugere uma proibição total do evento.

"Eles querem que as pessoas lidem com isto agora, mas vemos ao mesmo tempo a ameaça e o medo que eles estão obviamente a tentar lançar nesta situação", explicou Viktor Szalóki, diretor político do aHang. "Mas também vemos uma espécie de privação de direitos, uma violação dos direitos das pessoas que querem exercer livremente o seu direito de reunião ou de expressão, e agora os seus direitos vão ser violados", acrescentou.

A edição deste ano do Orgulho de Budapeste será a 30.ª. "O Orgulho foi, o Orgulho é, o Orgulho será".

"Como é habitual, o primeiro-ministro foi um pouco vago, não houve uma mensagem específica no seu discurso. Mas, basicamente, pensamos que se a lei sobre a reunião for alterada de alguma forma, será uma admissão de que a Hungria já não é uma democracia", disse Zita Hrubi, porta-voz de imprensa do Orgulho de Budapeste.

No briefing governamental de quinta-feira, foi afirmado que a parada do Dia do Orgulho Gay, "na forma em que existiu até agora, não existirá no futuro",

"A intenção do governo é claramente proteger as crianças e acreditamos que a marcha do Orgulho Gay no centro da cidade, agora que o embaixador dos EUA já não a pode liderar, não deve ser tolerada pelo país", afirmou Gergely Gulyás, o ministro responsável pelo Gabinete do Primeiro-Ministro.

As minorias sexuais são, desde há muito, um alvo do governo de Orbán. A chamada "Lei de Proteção da Criança", introduzida em 2021, que confunde deliberadamente a homossexualidade com a pedofilia, causou alvoroço em toda a Europa na altura e continua a ser um motivo de preocupação para os líderes europeus.