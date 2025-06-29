Multidão sem precedentes desafia Orbán na marcha LGBT de Budapeste

PUBLICIDADE

Centenas de milhares de pessoas desfilaram em Budapeste na marcha do Orgulho, organizada pela ONG Rainbow Mission e pela Câmara Municipal, apesar da proibição do governo. Os manifestantes saíram à rua para defender os direitos da comunidade LGBT e a liberdade de reunião contra as políticas do governo húngaro.

Na primavera, os partidos húngaros no poder tentaram proibir a marcha anual regular dos direitos humanos da comunidade LGBT através de uma série de alterações constitucionais e legislativas, alegando que esta viola os direitos das crianças, que colocaram acima de outros direitos fundamentais ao alterarem a Constituição. A polícia rejeitou um pedido de autorização das ONG que habitualmente organizavam o Pride no passado, altura em que o presidente da Câmara de Budapeste, Gergely Karácsony, anunciou que outro evento seria realizado como evento municipal, porque o município não está sujeito à lei da reunião e, por conseguinte, de acordo com a sua interpretação da lei, não precisa de pedir uma autorização para realizar o evento. A polícia considerou o evento ilegal e avisou que os participantes poderiam ser multados e os organizadores poderiam ser condenados a um ano de prisão. Apesar disso, uma grande multidão compareceu.

“Se não falarmos agora, podemos nunca mais ter a oportunidade de o fazer de novo”, disse um participante à Euronews. “Não nos envolvemos em política, só queremos ser livres e é assim que podemos ser livres, saindo à rua e defendendo-nos”, disse um jovem casal de homens.

Massa compacta de gente desfilou em Budapeste no sábado Rudolf Karancsi/AP

Contra-manifestantes eram poucos e estavam na ponte errada

Antes do evento, havia preocupação por a polícia ter permitido contramanifestações de vários grupos de extrema-direita no percurso da marcha, mas as autoridades conseguiram separá-los dos participantes do Pride e a sua presença não causou qualquer perturbação. Apesar de os contramanifestantes do grupo Nossa Pátria terem bloqueado a Ponte da Liberdade no percurso original da marcha, foram cercados pela polícia de ambos os lados enquanto os participantes no Pride atravessavam a Ponte Erzsébet.

Um dos participantes na marcha Zoltan Balogh/MTI - Media Service Support and Asset Management Fund

“O que está a acontecer aqui é completamente ilegal, está a pôr em perigo o desenvolvimento saudável das crianças e acho muito triste que a polícia não esteja a parar este processo”, diz Tamás Gaudi-Nagy, diretor executivo do Serviço Nacional de Defesa Legal, à Euronews. “Enquanto as organizações radicais nacionais têm sido restringidas nas suas manifestações, como têm sido há muitos anos, os manifestantes do Nossa Pátria não têm sido autorizados a atravessar a Ponte da Liberdade”.

Karácsony: "Mostraram o vosso poder"

Mais de 70 eurodeputados e presidentes de câmara de várias capitais europeias marcharam em conjunto.

Gergely Karácsony, presidente da Câmara Municipal de Budapeste, ameaçado de prisão pelo Ministro da Justiça húngaro, afirmou no seu discurso: “Se podem proibir um evento Pride num Estado-membro da União Europeia, então nenhum presidente de câmara na Europa está seguro e hoje, ao virem tantos de vós, fizeram de Budapeste a capital da Europa por este dia”.

Karácsony afirmou que os participantes “mostraram força face ao poder”, ao mesmo tempo que criticou o líder do maior partido da oposição, Tisza, Péter Magyar, que não participou na marcha e apenas publicou cautelosamente uma mensagem de apoio nas redes sociais, sem escrever o nome do evento.

De acordo com a polícia, a quem Gergely Karácsony agradeceu, até às 20 horas, um total de 36 pessoas foram detidas e apenas duas ficaram presas - uma por hooliganismo e outra por posse de drogas - o que significa que o Budapest Pride terminou praticamente sem incidentes.