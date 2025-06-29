Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Multidão sem precedentes desafia Orbán na marcha LGBT de Budapeste

Centenas de milhares de pessoas desfilaram em Budapeste na marcha do Orgulho
Centenas de milhares de pessoas desfilaram em Budapeste na marcha do Orgulho Direitos de autor  AP Photo
Direitos de autor AP Photo
De Gábor Tanács
Publicado a
Publicado a
Partilhe esta notícia Close Button
Copiar/colar o link embed do vídeo: Copy to clipboard Copied

O evento terminou praticamente sem incidentes, com pouca intervenção policial e com os contramanifestantes a serem mantidos afastados.

PUBLICIDADE

Centenas de milhares de pessoas desfilaram em Budapeste na marcha do Orgulho, organizada pela ONG Rainbow Mission e pela Câmara Municipal, apesar da proibição do governo. Os manifestantes saíram à rua para defender os direitos da comunidade LGBT e a liberdade de reunião contra as políticas do governo húngaro.

Na primavera, os partidos húngaros no poder tentaram proibir a marcha anual regular dos direitos humanos da comunidade LGBT através de uma série de alterações constitucionais e legislativas, alegando que esta viola os direitos das crianças, que colocaram acima de outros direitos fundamentais ao alterarem a Constituição. A polícia rejeitou um pedido de autorização das ONG que habitualmente organizavam o Pride no passado, altura em que o presidente da Câmara de Budapeste, Gergely Karácsony, anunciou que outro evento seria realizado como evento municipal, porque o município não está sujeito à lei da reunião e, por conseguinte, de acordo com a sua interpretação da lei, não precisa de pedir uma autorização para realizar o evento. A polícia considerou o evento ilegal e avisou que os participantes poderiam ser multados e os organizadores poderiam ser condenados a um ano de prisão. Apesar disso, uma grande multidão compareceu.

“Se não falarmos agora, podemos nunca mais ter a oportunidade de o fazer de novo”, disse um participante à Euronews. “Não nos envolvemos em política, só queremos ser livres e é assim que podemos ser livres, saindo à rua e defendendo-nos”, disse um jovem casal de homens.

Massa compacta de gente desfilou em Budapeste no sábado
Massa compacta de gente desfilou em Budapeste no sábado Rudolf Karancsi/AP

Contra-manifestantes eram poucos e estavam na ponte errada

Antes do evento, havia preocupação por a polícia ter permitido contramanifestações de vários grupos de extrema-direita no percurso da marcha, mas as autoridades conseguiram separá-los dos participantes do Pride e a sua presença não causou qualquer perturbação. Apesar de os contramanifestantes do grupo Nossa Pátria terem bloqueado a Ponte da Liberdade no percurso original da marcha, foram cercados pela polícia de ambos os lados enquanto os participantes no Pride atravessavam a Ponte Erzsébet.

Um dos participantes na marcha
Um dos participantes na marcha Zoltan Balogh/MTI - Media Service Support and Asset Management Fund

“O que está a acontecer aqui é completamente ilegal, está a pôr em perigo o desenvolvimento saudável das crianças e acho muito triste que a polícia não esteja a parar este processo”, diz Tamás Gaudi-Nagy, diretor executivo do Serviço Nacional de Defesa Legal, à Euronews. “Enquanto as organizações radicais nacionais têm sido restringidas nas suas manifestações, como têm sido há muitos anos, os manifestantes do Nossa Pátria não têm sido autorizados a atravessar a Ponte da Liberdade”.

Karácsony: "Mostraram o vosso poder"

Mais de 70 eurodeputados e presidentes de câmara de várias capitais europeias marcharam em conjunto.

Gergely Karácsony, presidente da Câmara Municipal de Budapeste, ameaçado de prisão pelo Ministro da Justiça húngaro, afirmou no seu discurso: “Se podem proibir um evento Pride num Estado-membro da União Europeia, então nenhum presidente de câmara na Europa está seguro e hoje, ao virem tantos de vós, fizeram de Budapeste a capital da Europa por este dia”.

Karácsony afirmou que os participantes “mostraram força face ao poder”, ao mesmo tempo que criticou o líder do maior partido da oposição, Tisza, Péter Magyar, que não participou na marcha e apenas publicou cautelosamente uma mensagem de apoio nas redes sociais, sem escrever o nome do evento.

De acordo com a polícia, a quem Gergely Karácsony agradeceu, até às 20 horas, um total de 36 pessoas foram detidas e apenas duas ficaram presas - uma por hooliganismo e outra por posse de drogas - o que significa que o Budapest Pride terminou praticamente sem incidentes.

Partilhe esta notícia Comentários

