Budapeste mantém marcha LGBT apesar de proibição

Depois do anúncio da proibição do desfile LGBT de Budapeste, decidida pelo governo liderado por Viktor Orbán e muito contestada pela Comissão Europeia, o presidente da Câmara da capital húngara garante que "a polícia fará o seu trabalho" para manter a segurança da manifestação e impedir confrontos com eventuais contramanifestantes de extrema-direita, com os organizadores a prometerem manter o desfile, que deverá contar com dezenas de deputados da oposição.

Gergely Karácsony, presidente da Câmara da capital húngara e figura da oposição a Orbán, começou por dizer, na conferência de imprensa de sexta-feirta, que "o grande interesse dos meios de comunicação social indica que algo está terrivelmente errado no país. A Hungria tornou-se um laboratório para o desmantelamento da democracia nos últimos 15 anos e a proibição do Orgulho é o culminar de outro processo, a guerra constante do governo contra as imagens inimigas".

Reiterou que o evento deste sábado será um evento municipal e não está sujeito às proibições legais adotadas na primavera. A sociedade civil e os cidadãos de Budapeste não querem a proibição: "O amor não pode ser proibido, ninguém pode ser um cidadão de segunda classe na Hungria, e é por isso que as autoridades municipais da capital se comprometeram a organizar o desfile do Orgulho", frisou.

O Presidente da Câmara disse que era maravilhoso ver a solidariedade internacional, com representantes e presidentes de câmara de quase 30 países a participarem no desfile em Budapeste.

O autarca foi questionado sobre a sua opinião relativamente às alegadas contramanifestações de extrema-direita no local do comício e em vários pontos ao longo do percurso da marcha, que terão recebido autorização da polícia.

Gergely Karácsony respondeu que garantiria que não seriam exercidas represálias contra os participantes no evento. Sublinhou que seria uma péssima imagem da Hungria se a liberdade de reunião não pudesse ser defendida no contexto de um evento municipal, ao mesmo tempo que os grupos de extrema-direita são livres de se insurgir contra as liberdades dos outros. Por conseguinte, parte do princípio de que tais manifestações não seriam autorizadas pela polícia. "A experiência dos últimos anos mostra que a polícia tem lidado muito bem com estas situações". "Tenho a certeza de que, a menos que haja uma ordem política explícita para que a polícia não cumpra o seu dever constitucional, ela fá-lo-á, porque fez este trabalho de uma forma muito profissional nos últimos anos e não tenho razões para duvidar de que o fará novamente", disse o edil de Budapeste.

No entanto, em resposta a uma pergunta, o autarca afirmou também que começará com centenas dos seus próprios agentes de segurança e que, pela primeira vez este ano, irá também empregar guardas de segurança.

A polícia húngara tinha indicado anteriormente que toda a responsabilidade, incluindo a segurança física dos participantes, cabe aos organizadores e, na sexta-feira à noite, afirmou que, como a capital não tinha recorrido da proibição, esta tinha-se tornado definitiva. De acordo com a interpretação que a cidade faz da lei, uma vez que não é necessária uma autorização para um evento municipal, a decisão da polícia de proibir o evento é inválida, uma vez que se pronunciou sobre um pedido de autorização que não tinha sido apresentado.

Comissão Europeia contra Orbán

A Comissária da UE para a Igualdade, Hadja Lahbib, sublinhou que não é aceitável pensar que os membros da comunidade LGBT estão sujeitos a regras diferentes das das outras pessoas: "Budapeste é famosa pela sua aceitação e a diversidade é um dos fundamentos da União Europeia e esta diversidade deve ser protegida. O evento de sábado não é apenas um desfile, é uma manifestação, uma celebração do facto de sermos diversos e de o podermos mostrar, de o podermos viver".

"A lei húngara conduz à discriminação e, por isso, vivem num ambiente de medo. A discriminação não tem lugar", acrescentou.

Nicolae Ștefănuță (Renew Europe), vice-presidente do Parlamento Europeu, sente que regressou a casa como transilvano e como representante do PE. Vem em nome da Presidente do PE, Roberta Metsola, para transmitir uma mensagem unânime: os direitos humanos devem ser respeitados.

A delegação do PE, composta por cerca de 200 pessoas, será o maior grupo de defensores dos direitos humanos presente na marcha. A presidente do Parlamento Europeu salientou que, ao aderir à UE, os Estados-membros estão também a aceitar valores europeus comuns.

"Se, por exemplo, 50.000 pessoas quiserem participar num evento pacífico, têm o direito de o fazer e isso deve ser garantido na Hungria, de acordo com a legislação europeia, e as autoridades húngaras têm o dever de proteger os participantes", explica, acrescentando que a "marcha do Orgulho" é uma celebração do amor e do orgulho e que querem representar o espírito europeu e todos os europeus.

O porta-voz da organização da Budapest Pride, Máté Hegedűs, recordou que o desfile se realiza pacificamente há décadas e que há dois anos que estão a preparar o 30º aniversário. O slogan deste ano é "Estamos em casa" - uma mensagem de que a sua comunidade não é um produto ideológico importado do Ocidente.

Esperam que a polícia proteja os participantes do evento na capital das ameaças da extrema-direita.

Proibição do evento é questão central na UE

Mais de 70 eurodeputados planeiam participar na Budapest Pride e protestar contra a proibição do evento e as políticas de Viktor Orbán.

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, apelou às autoridades húngaras para que autorizem a realização da marcha em Budapeste, afirmando que é importante que o evento se realize sem receios e sem quaisquer sanções penais ou administrativas contra os organizadores ou participantes.

Orbán disse que Von der Leyen estava a comportar-se como Moscovo: "Ela vê a Hungria como um país subordinado e pensa que pode dizer aos húngaros, a partir de Bruxelas, como devem viver, do que devem gostar, do que não devem gostar, qual deve ser o seu sistema jurídico, o que devem proibir e o que não devem proibir".

Na sessão plenária do Parlamento Europeu da semana passada, os eurodeputados centristas e de esquerda apelaram à UE para que tomasse medidas contra a Hungria devido à proibição da "marcha do Orgulho". A espanhola Iratxe García Pérez, que lidera o grupo dos Socialistas e Democratas (S&D) no Parlamento Europeu, afirmou-se solidária com a comunidade LGBT da Hungria e que marcharia ao seu lado, com orgulho e em voz alta.

A marcha de sábado conta também com a participação de vários membros da Esquerda do Parlamento Europeu (GUE/NGL). Manon Aubry, copresidente do grupo de esquerda radical do Parlamento Europeu, explicou: "Ao participar na marcha, estamos a dar um passo em frente:

"Ao participar na marcha do Orgulho estamos a enviar uma mensagem clara: onde quer que fascistas como Orbán ataquem os direitos da comunidade LGBT, das mulheres ou das minorias, nós estaremos lá para os impedir. Esperamos que a participação dos eurodeputados nesta marcha leve a Comissão Europeia a reagir e a pôr termo à atitude indulgente para com este regime violador dos direitos humanos. Marchamos com orgulho para defender o direito de amar quem quisermos".

Outros estão a marchar

Depois de a polícia ter proibido a Marcha do Orgulho com base na Lei de Proteção das Crianças, Gergely Karácsony anunciou que o município de Budapeste e a Fundação Missão Arco-Íris iriam organizar um evento este sábado, denominado Dia da Liberdade do Orgulho de Budapeste.

Numa declaração conjunta, 71 ONG húngaras manifestaram o seu apoio aos organizadores da Budapest Pride e ao livre exercício do direito de reunião pacífica.

Tal como Mi Hazánk, o Movimento Juvenil Hatvannégy Vármegye, de extrema-direita, anunciou a realização de manifestações em vários locais da capital este sábado. Receberam também autorização da polícia para realizar uma manifestação no Parque da Câmara Municipal, a partir da manhã. Os organizadores da marcha LGBT anunciaram há alguns dias que também iriam realizar a sua manifestação no parque.

Vários países europeus advertiram os seus cidadãos que se preparam para o evento de que poderão ser multados em 500 euros se participarem na marcha e sublinharam os riscos de segurança adicionais colocados pela contramanifestação da extrema-direita húngara.