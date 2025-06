PUBLICIDADE

Donald Trump ordenou uma "pausa" na assistência militar dos EUA à Ucrânia, depois de uma reunião desastrosa na Sala Oval, numa altura em que Trump procura pressionar o presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy a encetar conversações de paz com a Rússia.

Um funcionário da Casa Branca disse que Trump está concentrado em chegar a um acordo de paz para acabar com a guerra de mais de três anos desencadeada pela invasão total da Ucrânia pela Rússia, e quer Zelenskyy "empenhado" nesse objetivo.

O funcionário acrescentou que os EUA estavam a "fazer uma pausa e a rever" a sua ajuda para "garantir que está a contribuir para uma solução".

Não se acredita que a pausa seja um fim permanente da assistência dos EUA.

Trump, na preparação para sua vitória nas eleições de 2024, prometeu acabar rapidamente com a guerra na Ucrânia. Expressou crescente frustração com Zelenskyy sobre a guerra, ao mesmo tempo em que expressou confiança de que o presidente russo, Vladimir Putin, pode ser confiável para manter a paz se uma trégua no conflito for alcançada.

Na segunda-feira, Trump criticou Zelenskyy por ter sugerido que o fim da guerra da Rússia contra a Ucrânia "ainda está muito, muito longe".

Os comentários surgem no momento em que importantes aliados de Trump aumentam a pressão sobre Zelenskyy para que mude radicalmente a sua abordagem ao presidente dos EUA, que fez do fim rápido da guerra uma prioridade máxima, ou se afaste.

A relação entre Trump e Zelenskyy tornou-se mais tensa após uma reunião polémica na Casa Branca, onde Trump e o vice-presidente JD Vance castigaram Zelenskyy por não ser suficientemente grato pelo apoio dos EUA à Ucrânia.

No seu próximo discurso perante o Congresso, Trump deverá discutir o futuro de um acordo entre os EUA e a Ucrânia sobre minerais de terras raras, que foi agora posto em causa.

Trump reuniu-se com Zelenskyy na Sala Oval da Casa Branca. AP Photo/ Mystyslav Chernov

Embora anteriormente se tenha recusado a assinar o acordo com a Ucrânia, citando a falta de apreço do presidente Zelenskyy, Trump continuou, no entanto, a descrever o acordo como "ótimo". Espera-se que revele mais pormenores durante o seu discurso de terça-feira.

O secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, também assegurou ao Reino Unido que os EUA estão empenhados em negociar o fim do conflito Rússia-Ucrânia, expressando gratidão pelos esforços britânicos para incentivar a Europa a reforçar a sua defesa, numa conversa telefónica com o ministro dos Negócios Estrangeiros britânico, David Lammy.