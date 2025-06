George Foreman, campeão de boxe de pesos pesados, morre aos 76 anos

PUBLICIDADE

O temível peso-pesado, que perdeu o "Rumble in the Jungle" para Muhammad Ali antes do seu inspirador segundo ato como campeão surpreendente e empresário de sucesso, morreu na sexta-feira à noite.

Poucos pugilistas tiveram momentos tão memoráveis como Big George - mesmo depois de ter abandonado o ringue, a carreira de Foreman estava apenas no começo.

Vinte anos depois da sua luta contra Muhammad Ali, Foreman tornou-se o homem mais velho a ganhar o campeonato de pesos pesados, aos 45 anos, lançando uma combinação perfeita para roubar o título a Michael Moorer numa reviravolta épica.

Natural do Texas, Foreman começou a sua carreira de pugilista como medalhista de ouro olímpico que inspirou medo e admiração quando subiu ao topo da divisão de pesos pesados ao derrotar Joe Frazier em 1973. A sua aura formidável evaporou-se apenas um ano mais tarde, quando Ali conseguiu uma das vitórias mais audaciosas da história do boxe no Zaire - atual República Democrática do Congo -, provocando Foreman e levando-o a perder o cinto.

ARQUIVO - Foreman recebe uma direita de Muhammad Ali no sétimo assalto, no combate denominado Rumble in the Jungle, em Kinshasa, Zaire, a 30/10/1974 Ed Kolenovsky/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.

Foreman abandonou o desporto alguns anos mais tarde, mas regressou após uma ausência de 10 anos e um auto-descrito despertar religioso.

O lutador de meia-idade conseguiu então um dos nocautes (KO) mais espectaculares da história do boxe, derrubando Moorer - 19 anos mais novo - com uma mão direita cirúrgica e conquistando os dois cinturões de pesos pesados de Moorer. Os 20 anos de Foreman são facilmente o intervalo mais longo entre títulos de pesos pesados.

A transformação de Foreman numa figura inspiradora estava concluída e ele lutou apenas mais quatro vezes - terminando 76-5 com 68 nocautes - antes de seguir para a sua próxima carreira como empresário genial, vendedor e ator ocasional.

Fora do ringue, era mais conhecido como o rosto do George Foreman Grill, lançado no mesmo ano da sua vitória sobre Moorer. A simples máquina de cozinhar vendeu mais de 100 milhões de unidades e tornou-o muito mais rico do que o seu desporto.

"George era um grande amigo não só para mim, mas para toda a minha família", disse o presidente da Top Rank, Bob Arum. "Perdemos um membro da família e estamos absolutamente devastados".

No primeiro capítulo da sua carreira de pugilista, Foreman não era nada parecido com o avô sorridente que vendia os seus grelhados na televisão com grande sucesso.

Foreman envolveu-se em pequenos delitos enquanto crescia no Fifth Ward de Houston, mas mudou a sua vida através do boxe. Entrou para a equipa olímpica dos Estados Unidos em 1968 e ganhou o ouro na Cidade do México quando era adolescente, derrotando um adversário de 29 anos numa atuação que o tornou uma estrela.

Foreman atingiu o auge do jogo profissional nos cinco anos seguintes, mas também era visto como um atleta distante e antipático, tanto pelo seu comportamento como pelas lentes raciais distorcidas da época.

Jim Lampley, o veterano radialista de boxe que trabalhou ao lado de Foreman durante muitos anos na HBO, disse à The Associated Press na sexta-feira à noite que o comportamento inicial de Foreman foi uma tentativa do seu campo de imitar Sonny Liston, o sombrio campeão de pesos pesados da década de 1960.

"Em algum momento, em algum lugar ao longo do caminho, ele percebeu que não era ele", disse Lampley.

Em janeiro de 1973, Foreman derrotou Frazier na Jamaica e conquistou o cinturão, tendo o nocaute inspirado a chamada icónica de Howard Cosell: "Frazier vai ao chão! O Frazier vai ao chão!"

Foreman defendeu o seu cinturão contra Ken Norton antes de aceitar o combate com Ali no agora imortal combate encenado em África pelo promotor Don King. Ali deu uma aula de tática contra Foreman, mostrando a estratégia "rope-a-dope" que frustrou e enfureceu o campeão. Foreman acabou por ser derrubado pela primeira vez na sua carreira e o combate foi interrompido no oitavo assalto.

Foreman disse à BBC em 2014 que aceitou o combate quase por caridade para com Ali, que suspeitava estar falido.

"Eu disse que ia lá fora matá-lo, e as pessoas disseram: 'Por favor, não digas que vais matar o Muhammad'", contou Foreman. "Então eu disse: 'OK, eu vou simplesmente bater nele até o chão'. Foi assim que pensei que o combate seria fácil."

ARQUIVO - O pugilista de pesos pesados George Foreman antes do seu próximo combate contra Shannon Briggs no Trump Taj Mahal Casino Resort em Atlantic City, N.J. 1997 CHARLES REX ARBOGAST/AP1997

Exausto e desiludido, Foreman deixou de lutar em 1977 e passou a maior parte da década seguinte a pregar e a trabalhar com crianças em Houston, após o seu despertar religioso. Regressou ao boxe em 1987, já na casa dos 30 anos, com um plano para desafiar o tempo através de aparições frequentes no ringue, e acumulou uma longa série de vitórias antes de perder para Evander Holyfield num combate surpreendentemente competitivo pelo título em 1991.

Três anos depois, Foreman subiu ao ringue com Moorer em Las Vegas, mais pela sua celebridade do que pela sua capacidade de vencer Moorer. O campeão pareceu ganhar os primeiros nove assaltos de forma bastante confortável, com Foreman a não conseguir acertar os seus golpes mais lentos. Mas Foreman ganhou vida no décimo assalto, magoando Moorer antes de introduzir a mão direita curta que o atirou para o tapete de uma forma tremenda.

Lampley, que estava a orientar o combate, deu à sua futura autobiografia - que inclui um prólogo sobre Foreman - o nome da sua famosa chamada daquele momento: "Aconteceu!"

Foreman abandonou definitivamente os ringues em 1997, embora tenha ocasionalmente discutido um regresso. Estabeleceu-se numa vida como analista de boxe para a HBO e como vendedor dos grelhadores que lhe deram fama e fortuna. Grande parte do mundo rapidamente conheceu Foreman como um amigo adorável e um lutador feroz.

"Ele começou a atuar como um vendedor, um vendedor de produtos com um grande e sempre presente sorriso gigante na cara", recorda Lampley. "Quando eu estava a trabalhar com ele, as pessoas diziam: 'O George é um grande palhaço'. E eu dizia: 'Bem, podem chamar-lhe palhaço, mas na verdade ele é um génio. É capaz de ser o maior génio que já conheci". E as pessoas diziam: "Bem, génio, o que quer dizer com isso?" Eu dizia: "Bem, vejam a conta bancária. Se isso não é prova suficiente, não sei o que é. Portanto, ele era um génio. Era um génio humano".

Foreman foi brevemente protagonista de uma sitcom chamada "George" nos anos 90, e chegou a aparecer no reality show de canto "The Masked Singer" em 2022. Um filme biográfico baseado na sua vida foi lançado em 2023.

A família de Foreman anunciou a sua morte nas redes sociais, sem dizer como ou onde ele morreu.

"Um pregador devoto, um marido dedicado, um pai amoroso e um orgulhoso avô e bisavô, ele viveu uma vida marcada por uma fé inabalável, humildade e propósito", escreveu a família. "Humanitário, atleta olímpico e duas vezes campeão do mundo de pesos pesados, era profundamente respeitado. Uma força para o bem, um homem de disciplina, convicção e um protetor do seu legado, lutando incansavelmente para preservar o seu bom nome - para a sua família."

O pugilista teve 12 filhos, cinco deles são conhecidos pelo nome de George Edward Foreman.

"Lendário campeão de boxe, pregador que mudou sua vida, marido, pai, avô e bisavô e o melhor amigo que você poderia ter", escreveu o presidente do WBC, Mauricio Sulaiman, nas redes sociais. "A sua memória é agora eterna, que Big George descanse em paz".