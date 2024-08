Jogos Olímpicos de Paris: Ouro para Imane Khelif no boxe, prata para Pedro Pichardo no triplo salto

A medalha de ouro conquistada por Khelif é a primeira da Argélia no boxe feminino. É apenas a segunda medalha de ouro do país no boxe, depois de Hocine Soltani (1996). Pedro Pichardo conquistou a medalha de prata para Portugal.

Os Jogos Olímpicos de Paris estão a chegar ao fim com um sábado repleto de grandes finais ao nível de seleções.

Eis um resumo dos principais eventos para hoje (GMT +0):

12h00 - Final de voleibol masculino: França vs Polónia

16h00 - Final de futebol feminino: Brasil x EUA

20h30 - Final de basquetebol masculino: França x Estados Unidos

Atletas portugueses em competição:

7h00 - Maratona Masculina: Samuel Barata

9h30 - Canoagem - caiaque individual: Teresa Portela

10h10 - Canoagem - caiaque individual: Fernando Pimenta

16h59 - Ciclismo de Pista - Final Madison Masculino: Iuri Leitão (equipas)

Na sexta-feira, Pedro Pichardo conquistou a medalha de prata na final do triplo salto dos Jogos Olímpicos de Paris, dando a Portugal a terceira medalha nesta edição, depois da prata de Iúri Leitão no ciclismo de pista e do bronze de Patrícia Sampaio no judo (-78kg).

O atleta luso-cubano, campeão olímpico em Tóquio, há três anos, e vice-campeão europeu em Roma, alcançou a marca dos 17,84 metros, ficando a dois centímetros do espanhol Jordan Díaz (17,86 metros). Também nascido em Cuba, Díaz já tinha batido Pichardo nos Europeus de Roma.

Na terceira posição do pódio também esteve um atleta de origem cubana, naturalizado italiano, Andy Díaz Hernández conquistou a medalha de bronze para a Itália com um salto de 17,73 metros.

Pichardo é o sexto português a conseguir dois pódios em Jogos Olímpicos diferentes.

Pedro Pichardo reage após a sua última tentativa na final do triplo salto masculino nos Jogos Olímpicos de verão de 2024, sexta-feira, 9 de agosto de 2024. AP Photo

No boxe, a pugilista argelina Imane Khelif conquistou o título feminino de 66 kg ao derrotar a chinesa Yang Liu 5-0. Khelif encerrou a melhor série de combates da sua carreira de pugilista com uma vitória em Roland Garros, onde a multidão entoou o seu nome, agitou bandeiras argelinas e rugiu cada vez que a pugilista desferia um golpe na adversária.

Depois da vitória unânime, Khelif saltou para os braços dos seus treinadores. Os adeptos apoiaram Khelif durante toda a sua prestação em Paris, mesmo quando enfrentou duro escrutínio por parte de líderes mundiais, grandes celebridades e outros agentes ligados ao pugilismo que questionaram a sua elegibilidade ou afirmaram falsamente que ela era um homem.

Imane Khelif, da Argélia, festeja depois de derrotar Yang Liu, da China, para ganhar o ouro no combate de boxe feminino de 66 kg AP/John Locher

A pugilista argelina Imane Khelif exibe orgulhosamente a sua medalha de ouro feminina de 66 kg em Paris, na sexta-feira 10.08.2024 AP/Ariana Cubillos

Verão de ouro para o futebol espanhol após vitória da equipa masculina na final olímpica

Sergio Camello marcou dois golos no prolongamento e a Espanha conquistou o ouro na final olímpica de futebol masculino ao vencer a França por 5-3. A vitória emocionante no Parque dos Príncipes completou um verão dourado para o futebol espanhol, após o triunfo da equipa principal no Campeonato da Europa no mês passado.

No entanto, a equipa feminina não conseguiu conquistar uma medalha ao perder por 1-0 com a Alemanha na final de bronze. A guarda-redes alemã Ann-Katrin Berger defendeu uma grande penalidade no nono minuto dos descontos, cobrada pela vencedora da Bola de Ouro espanhola, Alexia Putellas, que se desfez em lágrimas após o apito final.

Giulia Gwinn marcou o golo da vitória aos 64 minutos, de grande penalidade, depois de ter sofrido uma falta da guarda-redes espanhola Cata Coll.

Rai Benjamin ganha ouro nos 400 metros barreiras

Depois de três medalhas de prata nos 400 metros com barreiras nos Jogos Olímpicos e nos campeonatos do mundo, Benjamin venceu de forma convincente o norueguês Warholm e o brasileiro Dos Santos.

"Consegui", disse o atleta de 27 anos após a corrida. "Há tanto tempo que me escapava (...) Acho que nunca duvidei disso. Foi mais uma questão de manter a paciência e continuar a aparecer todos os dias e algo tem de surgir. Disse a mim próprio: 'Isto tem de correr como eu quero, a qualquer momento'. E hoje correu-me bem". afirmou o campeão olímpico.

Sha'Carri Richardson lidera as mulheres dos EUA nos 4x100 olímpicos

Richardson conquistou a sua primeira medalha de ouro olímpica para os Estados Unidos nos 4x100 estafetas, enquanto os seus compatriotas masculinos não conseguiram quebrar o jejum de 20 anos nesta modalidade.

Sha'carri Richardson, dos Estados Unidos, festeja depois de vencer a final da estafeta 4 x 100 metros feminina nos Jogos Olímpicos de verão de 2024, sexta-feira, 9 de agosto d AP/Petr David Josek

Halterofilista búlgaro ganha ouro 15 meses depois de ter caído de um lavatório de hotel e cortado um tendão de Aquiles

O búlgaro Karlos Nasar ganhou o ouro no halterofilismo e bateu dois recordes mundiais, pouco mais de um ano depois de um lavatório de hotel lhe ter caído em cima e cortado o tendão de Aquiles esquerdo.

Nasar estava a tomar banho na véspera de uma cerimónia de entrega de prémios, em maio de 2023, quando pegou no champô e fez pressão, fazendo com que o lavatório caísse da parede e lhe caísse em cima. Depois de ter sido submetido a uma cirurgia de emergência e de ter estado ausente durante seis meses, regressou em dezembro e estabeleceu o recorde mundial de levantamento de peso que ultrapassou neste evento.

Nasar, de 21 anos, natural de Paris, levantou 180 kg no arranque e um recorde mundial de 224 no levantamento de peso para se tornar campeão na sua estreia olímpica com uma pontuação de 404 que foi, também, um recorde mundial.

Karlos Nasar na final do levantamento de peso AP/Kin Cheung

A China tem 7 vitórias em saltos para a água nos Jogos Olímpicos de Paris e procura uma vitória sem precedentes nos oito

A China conquistou as 7 medalhas de ouro em saltos para a água nos Jogos Olímpicos de Paris.

Questionada se é alvo de alguma pressão para a obtenção de resultados, Chen Yiwen, que venceu a prova de trampolim de 3 metros para a China, respondeu: "Penso que a pressão está a levar-nos a trabalhar mais, para não desiludirmos as pessoas."

O jogador de ténis de mesa Ma Long faz história com a sua sexta medalha de ouro olímpica

Ma Long tornou-se o atleta chinês com mais medalhas de ouro na história dos Jogos Olímpicos ao ajudar a China a vencer a final da equipa masculina de ténis de mesa.

A China derrotou a Suécia, obtendo a sua quinta vitória olímpica consecutiva no evento por equipas, e Ma garantiu o seu sexto ouro, tornando-se o atleta olímpico de ténis de mesa mais condecorado.

O atleta de 35 anos ganhou pelo menos uma medalha de ouro em todos os Jogos de verão desde Londres 2012.

Ma Long, da China, com o seu colega de equipa Wang Chuqin, joga contra Anton Kallberg e Kristian Karlsson, da Suécia, durante o jogo de ténis de mesa por equipas da medalha de Petros Giannakouris/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

Harrie Lavreysen defende o título olímpico de sprint enquanto as italianas conquistam o ouro por equipas no ciclismo de pista

Lavreysen, dos Países Baixos, venceu a semifinal à melhor de três contra Jack Carlin, da Grã-Bretanha, e depois passou por Matthew Richardson, da Austrália, na final, dando ao brilhante ciclista de pista holandês a sua segunda medalha de ouro nos Jogos de Paris.

"Nas meias-finais, estava muito empenhado em não cometer erros", disse o jogador de 27 anos. "Estava ainda mais nervoso do que para a final, porque sabia que na final podia finalmente dar tudo o que tenho."

Na prova feminina, a equipa italiana de Chiara Consonni e Vittoria Guazzini ganhou uma volta ao pelotão e depois ganhou pontos suficientes nos sprints intermédios para conquistar o ouro.