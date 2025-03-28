Ataques aéreos dos EUA aterão atingido locais em todo o Iémen controlados pelos rebeldes Houthi na madrugada desta sexta-feira, incluindo bairros da capital Sanaa.

Embora a extensão dos danos e o número de possíveis vítimas não sejam claros, o número de ataques e de locais atingidos pareceu particularmente intenso em comparação com outros dias da campanha dos EUA que começou a 15 de março.

Segundo as primeiras informações dos Houthis, pelo menos sete pessoas ficaram feridas nos últimos ataques na capital.

Outros ataques atingiram a cidade portuária de Hodeida, no Mar Vermelho, o reduto rebelde de Saada e as províncias iemenitas de al-Jawf, Amran e Marib.

Os Houthis não reconheceram imediatamente o que tinha sido visado nesses locais, para além do Aeroporto Internacional de Sanaa, que é utilizado para o tráfego civil e militar.

Outras áreas atingidas incluíram terrenos montanhosos a norte de Sanaa, em Amran, onde se crê estarem localizados campos militares e outras instalações.

A rede de notícias por satélite al-Masirah, dos Houthis, afirmou que as redes de comunicação estavam em baixo após os ataques - pelo menos 19 só nesta região.

Sem confirmação das forças armadas norte-americanas

O Comando Central das Forças Armadas dos EUA, que agora tem autoridade da Casa Branca para atacar ofensivamente no Iémen sem aprovação prévia, não reconheceu imediatamente a realização de quaisquer ataques.

O comando, que durante a presidência de Joe Biden forneceu pormenores sobre ataques individuais, não forneceu essa informação nesta campanha.

A nova campanha de ataques aéreos - que os Houthis dizem ter matado pelo menos 57 pessoas - começou depois de os rebeldes terem ameaçado começar a atacar o que definem como navios "israelitas".

No passado, os rebeldes tinham uma definição vaga do que constituía um navio israelita, o que significa que outros navios também poderiam ser visados.

O grupo afirmou que os seus ataques são uma resposta ao facto de Israel ter bloqueado a entrada de ajuda na Faixa de Gaza.

Os Houthis atacaram mais de 100 navios mercantes com mísseis e drones, afundando dois navios e matando quatro marinheiros durante a sua campanha contra navios de novembro de 2023 a janeiro deste ano.

Lançaram também ataques contra navios de guerra norte-americanos, embora nenhum tenha sido atingido até à data.