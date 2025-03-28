Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Novos ataques aéreos dos EUA terão atingido várrias áreas do Iémen, incluindo Sanaa

Explosão em Sanaa
Explosão em Sanaa
Direitos de autor AP/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.
De Sertac Aktan com AP
A extensão dos danos e o número de possíveis vítimas não são claros, embora o número de ataques pareça particularmente intenso.

Ataques aéreos dos EUA aterão atingido locais em todo o Iémen controlados pelos rebeldes Houthi na madrugada desta sexta-feira, incluindo bairros da capital Sanaa.

Embora a extensão dos danos e o número de possíveis vítimas não sejam claros, o número de ataques e de locais atingidos pareceu particularmente intenso em comparação com outros dias da campanha dos EUA que começou a 15 de março.

Segundo as primeiras informações dos Houthis, pelo menos sete pessoas ficaram feridas nos últimos ataques na capital.

Outros ataques atingiram a cidade portuária de Hodeida, no Mar Vermelho, o reduto rebelde de Saada e as províncias iemenitas de al-Jawf, Amran e Marib.

Os Houthis não reconheceram imediatamente o que tinha sido visado nesses locais, para além do Aeroporto Internacional de Sanaa, que é utilizado para o tráfego civil e militar.

Outras áreas atingidas incluíram terrenos montanhosos a norte de Sanaa, em Amran, onde se crê estarem localizados campos militares e outras instalações.

A rede de notícias por satélite al-Masirah, dos Houthis, afirmou que as redes de comunicação estavam em baixo após os ataques - pelo menos 19 só nesta região.

Sem confirmação das forças armadas norte-americanas

O Comando Central das Forças Armadas dos EUA, que agora tem autoridade da Casa Branca para atacar ofensivamente no Iémen sem aprovação prévia, não reconheceu imediatamente a realização de quaisquer ataques.

O comando, que durante a presidência de Joe Biden forneceu pormenores sobre ataques individuais, não forneceu essa informação nesta campanha.

A nova campanha de ataques aéreos - que os Houthis dizem ter matado pelo menos 57 pessoas - começou depois de os rebeldes terem ameaçado começar a atacar o que definem como navios "israelitas".

No passado, os rebeldes tinham uma definição vaga do que constituía um navio israelita, o que significa que outros navios também poderiam ser visados.

O grupo afirmou que os seus ataques são uma resposta ao facto de Israel ter bloqueado a entrada de ajuda na Faixa de Gaza.

Os Houthis atacaram mais de 100 navios mercantes com mísseis e drones, afundando dois navios e matando quatro marinheiros durante a sua campanha contra navios de novembro de 2023 a janeiro deste ano.

Lançaram também ataques contra navios de guerra norte-americanos, embora nenhum tenha sido atingido até à data.

