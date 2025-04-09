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Trump anuncia pausa de 90 dias para países que queiram negociar e agrava tarifas à China para 125%

Donald Trump
Donald Trump Direitos de autor  Alex Brandon/Copyright 2025 The AP. All rights reserved
Direitos de autor Alex Brandon/Copyright 2025 The AP. All rights reserved
De Euronews
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Na quarta-feira, a China anunciou que iria aumentar os direitos aduaneiros de retaliação contra os EUA para 84%, com efeitos a partir de quinta-feira.

O presidente dos Estados Unidos (EUA), Donald Trump, afirmou que vai aumentar para 125% as taxas alfandegárias sobre os produtos chineses importados pelos Estados Unidos.

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Numa publicação na rede social Truth Social, Trump disse que a nova taxa tarifária seria aplicada "com efeito imediato" e que a decisão foi tomada devido à "falta de respeito que a China tem demonstrado pelos mercados mundiais".

"A dada altura, esperemos que num futuro próximo, a China perceberá que os dias de roubo aos EUA e a outros países já não são sustentáveis ou aceitáveis", escreveu ainda o presidente norte-americano.

Na mesma publicação, Trump disse que tinha autorizado uma pausa de 90 dias nas tarifas para mais de 75 países que tinham tentado negociar com Washington - sem retaliarem "de qualquer forma ou feitio contra os Estados Unidos" - desde que o pacote de taxas do "Dia da Libertação" foi anunciado.

Anunciou, assim, a aplicação, a esses Estados, de uma "tarifa recíproca substancialmente reduzida durante este período, de 10%, também com efeito imediato".

União Europeia abrangida por alívio tarifário

A tarifa base de 10%, que entrou a vigor em 5 de abril, aplica-se à União Europeia, que esta quarta-feira aprovou tarifas de 25% sobre um vasto conjunto de produtos norte-americanos, incluindo amêndoas, sumo de laranja, aves de capoeira, soja, aço e alumínio, tabaco e iates, como resposta às tarifas de 25% impostas pelos EUA às importações de aço e alumínio do bloco.

Estas taxas aplicadas por Trump sobre o aço, o alumínio e os automóveis mantêm-se inalteradas, confirmou um funcionário da Casa Branca à BBC.

Canadá e México ficam fora da pausa de 90 dias. Os dois vizinhos dos Estados Unidos continuam a enfrentar as tarifas impostas para combater a crise do fentanil.

O comércio no âmbito do acordo EUA-México-Canadá (USMCA) está isento de direitos aduaneiros, confirma a Casa Branca, mas os produtos transacionados fora deste quadro continuam sujeitos a taxas alfandegárias de 25%, exceto a energia e o potássio, que têm uma tarifa de 10%.

"Nenhum outro presidente teria feito o que eu fiz”, declarou Trump na Casa Branca, à margem de um encontro com campeões da Nascar.

"Alguém tinha de o fazer. Tinham de parar porque não era sustentável", acrescentou.

O presidente norte-americano carregou nas críticas à China, país que considerou ser o “maior abusador da história” no que toca ao comércio.

Trump reitera que a China quer fazer um acordo, mas não sabe “muito bem como fazê-lo", admitindo que é possível chegar a um entendimento com todos os países, desde que haja "acordos justos".

A situação económica nos Estados Unidos é negativa porque o país está a ser tratado “injustamente”, vincou.

Na quarta-feira, a China disse que estava a aumentar as suas tarifas de retaliação sobre os EUA para 84%, com efeitos a partir de quinta-feira.

Isto aconteceu depois de Pequim ter prometido "lutar até ao fim" contra as tarifas de Trump, argumentando que o comércio entre os dois países está em equilíbrio, uma vez que entrou em vigor um imposto de 104% sobre as exportações do país para os EUA.

O secretário do Tesouro, Scott Bessent, afirmou estar “certo” de que as tarifas recíprocas da China prejudicariam mais a economia chinesa do que a norte-americana.

Mercados nos EUA disparam após anúncio de pausa

Após um arranque frágil esta quarta-feira, as bolsas norte-americanas registaram fortes ganhos depois de Trump anunciar a pausa de 90 dias nas taxas alfandegárias sobre a maioria dos países.

Quando passava pouco da uma da tarde em Nova Iorque, a mensagem do presidente norte-americano na Truth Social elevou os três principais índices para um dos seus melhores dias de sempre.

As negociações do dia em Wall Street terminaram em alta. O S&P 500 fechou a sessão em 9,5%, enquanto o Dow Jones subiu para 7,8% e o Nasdaq para 12,1%.

Um "alívio" para todos (exceto para a China)

O secretário do Tesouro, Scott Bessent, disse aos jornalistas que Trump estava a suspender as suas tarifas “recíprocas” sobre a maioria dos maiores parceiros comerciais do país, mas acrescentou que a taxa de 10% sobre quase todas as importações globais permaneceria em vigor.

Mais tarde, a Casa Branca esclareceu que a pausa de 90 dias se aplicaria a todos os países, exceto à China, e que seria aplicada uma “tarifa universal de 10%” enquanto decorressem as negociações comerciais.

O último pacote de tarifas de Trump, anunciado na noite de terça-feira, entrou em vigor pouco depois da meia-noite de quarta-feira e incluía 104% sobre os produtos da China, 20% sobre a União Europeia, 24% sobre o Japão e 25% sobre a Coreia do Sul.

Os funcionários da administração norte-americana tentaram tranquilizar os eleitores, os legisladores republicanos e os diretores executivos, dizendo que as tarifas são negociáveis, mas também afirmaram que esse processo pode demorar meses.

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