Marcel Ciolacu demitiu-se do cargo de primeiro-ministro romeno na segunda-feira, um dia depois de o candidato da coligação governamental Crin Antonescu não ter conseguido garantir um lugar na segunda volta das eleições presidenciais.

Ciolacu já tinha apresentado a sua demissão em dezembro passado, depois de não se ter qualificado para a segunda volta das eleições anuladas, que viram o candidato ultranacionalista Calin Georgescu sair do nada para ganhar a primeira volta.

No domingo, a grande tenda da coligação - que incluía o PSD de Ciolacu, de centro-esquerda, o partido liberal PNL e o partido minoritário húngaro UDMR/RMDSZ - não conseguiu inspirar os romenos a apoiarem Antonescu na primeira volta das presidenciais, depois de o escândalo sem precedentes das eleições anuladas em dezembro ter provocado uma grande agitação no seio do bloco.

Os actuais ministros do PSD decidiram abandonar o Governo, juntamente com Ciolacu, depois de terem sido acusados de não terem feito o suficiente para ajudar Antonescu a garantir a primeira posição.

No domingo à noite, os liberais já tinham acusado o PSD de não ter feito o suficiente para mobilizar os seus eleitores em todo o país, especialmente nas zonas rurais, para apoiarem Antonescu.

De acordo com fontes da Euronews Roménia, o PNL pediu ao primeiro-ministro em exercício que se demitisse a favor do Presidente interino Ilie Bolojan, o que veio fraturar ainda mais a aliança.

Enquanto os ministros do PSD permanecerão em funções durante o período de transição de 45 dias, Bolojan terá agora de nomear um novo primeiro-ministro, que terá de obter a aprovação do parlamento romeno.

No domingo à noite, o candidato nacionalista George Simion venceu a primeira volta das eleições presidenciais romenas com cerca de 40,5% dos votos.

Num suspense político que se prolongou pela noite dentro, a contagem oficial viu o candidato independente Nicușor Dan ficar em segundo lugar e na segunda volta, eliminando Antonescu da corrida - um resultado que chocou o establishment político tradicional do Estado membro da UE e da NATO.

Todas as sondagens pré-eleitorais favoreciam a vitória de Simion na primeira volta. No entanto, o resultado de Dan, o presidente da Câmara de Bucareste, enviou uma mensagem clara à coligação no poder, que se juntou a Antonescu como candidato do partido principal.

Na segunda-feira, o PSD decidiu não apoiar nenhum dos dois candidatos na segunda volta. Entretanto, o PNL anunciou o seu apoio unânime a Dan na votação, que deverá ter lugar dentro de duas semanas.