Liga espanhola aplaude condenação inédita por insultos racistas a Vinicius

A liga espanhola de futebol (LaLiga) considera um "marco sem precedentes" a condenação por crime de ódio proferida na quarta-feira pelo Tribunal Provincial de Valladolid contra os cinco acusados de proferir insultos racistas contra o futebolista brasileiro Vinicius Jr., do Real Madrid, durante um jogo no final de 2022.

Em comunicado, a LaLiga descreveu a decisão como pioneira em Espanha e destacou o seu caráter "exemplar" como "um passo firme para a erradicação do racismo no desporto". Até agora, segundo a LaLiga, as sentenças eram proferidas por conduta contra a integridade moral com a agravante de racismo, mas neste caso o crime de ódio ligado a insultos racistas é especificamente mencionado.

Pena de prisão suspensa, inibição de direitos e multa

O tribunal condena os arguidos a um ano de prisão, inibição especial do direito de sufrágio passivo durante um ano e do exercício de profissões educativas no domínio do ensino, do desporto e do lazer durante quatro anos, bem como a multas que variam entre 1.080 e 1.620 euros.

Os factos remontam ao jogo de 30 de dezembro de 2022 entre o Real Valladolid e oReal Madrid, após o qual a LaLiga atuou inicialmente como único procurador, juntando-se mais tarde o próprio jogador afetado, Vinicius Jr, e o seu clube, bem como o Ministério Público.

A pena de prisão seria suspensa, segundo a LaLiga, pela aceitação expressa por parte dos condenados de não cometerem delitos durante três anos e de não frequentarem estádios de futebol em competições oficiais a nível nacional ao longo desse período.

A LaLiga, a associação desportiva privada que organiza as competições profissionais de futebol a nível nacional em Espanha, afirma que "este progresso" faz parte do seu trabalho com as autoridades e os clubes para garantir "um espaço seguro, respeitoso e inclusivo para todos". Estas atividades incluem, segundo a própria instituição desportiva, a implementação de ações legais, campanhas de sensibilização e tecnologia para identificar comportamentos discriminatórios.