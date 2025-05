Líder cipriota turco exclui perspetiva de reunião trilateral

PUBLICIDADE

O líder cipriota turco Ersin Tatar rejeitou, na segunda-feira, a ideia de uma reunião trilateral entre ele próprio, o líder cipriota grego Nikos Christodoulides e a enviada da ONU María Angela Holguín.

Na sequência de uma reunião com Holguín, Tatar criticou as autoridades da República de Chipre, reconhecida internacionalmente, pelas recentes detenções de pessoas suspeitas de venderem propriedades pertencentes a cipriotas gregos no norte da ilha, ocupado pelos turcos.

Referindo-se às detenções como “atividades terroristas”, Tatar disse a Holguín, durante a reunião em Chipre, que “não havia necessidade de uma reunião trilateral”.

“Disse que não era possível realizar uma reunião com Christodoulides num ambiente como este, que havia desconforto em relação à questão da propriedade e que não seria correto criar um contexto como este sem resolver estas questões”, referiu Tatar à emissora pública CyBC.

A ilha de Chipre está dividida desde 1974, altura em que a Turquia a invadiu na sequência de um golpe de Estado apoiado pela junta grega, que pretendia uma união com a Grécia. A declaração de independência dos cipriotas turcos no terço norte da ilha só é reconhecida pela Turquia, que mantém cerca de 35.000 soldados no local.

A República de Chipre aderiu à União Europeia em 2004, mas apenas o sul cipriota grego, onde está sediado o governo internacionalmente reconhecido da ilha, beneficia de todas as vantagens.

Uma série de detenções recentes teve como alvo pessoas que se dedicam ao desenvolvimento ilegal de propriedades no norte, pertencentes a refugiados cipriotas gregos, que fugiram para o sul durante a invasão de 1974. No início deste mês, dois cidadãos húngaros foram os primeiros a ser condenados a penas de prisão por causa desta questão.

Tatar pediu a Holguín que transmitisse a sua posição ao secretário-geral da ONU, António Guterres, acrescentando que “tudo isto tem de acabar”, uma vez que “as verdadeiras vítimas são o povo cipriota turco”.

Christodoulides “entristecido” com os comentários de Tatar

Christodoulides reuniu-se com Holguín no sábado, após o que indicou que a República de Chipre estaria “aqui para responder” no caso de uma resposta positiva de Tatar.

O presidente cipriota referiu-se aos comentários de Holguín na segunda-feira, dizendo estar “triste”.

O presidente cipriota insistiu que o poder judicial é responsável pelas detenções, afirmando que “o poder executivo não interfere no poder judicial em circunstância alguma”.

Maria Angela Olgin e Nikos Christodoulides Petros Karadjias/AP

"Seria bom que nos sentássemos os três à volta de uma mesa para debater e ter uma discussão livre, para que possamos aproximar-nos do objetivo de julho, para que existam desenvolvimentos positivos”, reiterou Christodoulides, acrescentando que iria "definitivamente" realizar uma nova reunião com Holguín.

Christodoulides acrescentou que as reuniões de Holguín fora de Chipre, e especialmente com a Turquia, seriam “decisivas”. A enviada da ONU deverá ainda visitar a Grécia, o Reino Unido e Bruxelas.

Christodoulides e Tatar reuniram-se pela última vez em Genebra, em meados de março, após o que foi anunciada uma série de medidas modestas de reforço da confiança.

Guterres anunciou a realização de uma reunião semelhante no final de julho. No início de maio, nomeou Holguín como sua enviada pessoal para a reunificação de Chipre. Anteriormente, a responsável tinha desempenhado as mesmas funções entre janeiro e julho de 2024.