Lukashenko teve encontro "familiar" com Xi em Pequim

O presidente chinês, Xi Jinping, recebeu o presidente da Bielorrússia, Alexander Lukashenko, na quarta-feira, sublinhando a importância das "relações de amizade e parceria entre os dois países". Segundo Xi, Pequim sempre as considerou e desenvolveu numa perspetiva estratégica e de longo prazo.

Esta é a 15.ª deslocação de Lukashenko à China e a primeira desde a nova extensão dos poderes presidenciais, contestada pela oposição e pelo Ocidente. Felicitando o convidado pela sua reeleição, Xi afirmou que a China está disposta a trabalhar com a Bielorrússia para promover o desenvolvimento sustentável dos laços bilaterais e a cooperação mutuamente benéfica.

O líder chinês apelou para o reforço da coordenação e cooperação em quadros multilaterais como as Nações Unidas e a Organização de Cooperação de Xangai, "para resistir conjuntamente à hegemonia e à intimidação e salvaguardar a justiça e a equidade internacionais".

"Observou muito corretamente a principal caraterística do momento atual - uma pressão sem precedentes do Ocidente sobre nós, em primeiro lugar sobre a República Popular da China", disse Lukashenko a Xi.

"E hoje os olhos de muitos Estados, bem como da Bielorrússia, estão virados para si - para Pequim. Senhor Presidente, há cinco anos, costumava-se dizer: 'Se a China resistir, isso significa que o planeta será equilibrado e existirá.' Hoje já se diz: 'A China resistiu, resistirá e não deixará que a ordem mundial seja quebrada'", referiu Lukashenko.

A economia bielorrussa sofreu com as sanções ocidentais e os direitos comerciais devido ao seu apoio à invasão russa da Ucrânia. Agora, Minsk é forçada a forjar novos laços no Leste.

Um dos principais temas da reunião foi a indústria de construção de máquinas e a modernização tecnológica de certos setores da indústria na Bielorrússia. Além disso, segundo Lukashenko, foi "uma ideia de Xi Jinping".

"Concordámos em intensificar as relações"

A reunião realizou-se pela primeira vez na casa do líder chinês - na residência de Zhongnanhai. Este facto, tal como foi referido pelos meios de comunicação social estatais bielorrussos, é um sinal de especial favorecimento e amizade entre os chefes de Estado. Lukashenko apelidou o encontro de "familiar".

"Tudo correu tão bem quanto possível. O meu amigo e eu encontrámo-nos, conversámos. Acordámos em intensificar as nossas relações. Foi algo muito bem-sucedido. Foi uma reunião familiar num círculo restrito. Não foi oficial, não foi de trabalho, foi familiar", disse o presidente da Bielorrússia após as conversações.

Mas apesar das promessas da China de aprofundar a cooperação bilateral, persistem desequilíbrios económicos entre Pequim e Minsk.

De acordo com os dados aduaneiros chineses, o excedente comercial da China com a Bielorrússia aumentou 47,6% para 4,77 mil milhões de dólares em 2024, em comparação com o ano anterior. Ao mesmo tempo, as exportações de automóveis, televisores digitais e máquinas de lavar roupa da China excedem significativamente as compras de produtos bielorrussos, incluindo fertilizantes agrícolas.