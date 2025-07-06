Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Comício em Telavive para exigir a libertação dos restantes reféns detidos em Gaza

Pessoas participam num protesto que exige o fim da guerra em Gaza em Telavive, Israel, sábado, 5 de julho de 2025.
De Euronews com AP
Publicado a
Realizaram-se manifestações nas ruas de Telavive enquanto o gabinete de segurança israelita se reunia para discutir a reação do Hamas a um potencial acordo de cessar-fogo e reféns.

Milhares de pessoas manifestaram-se nas ruas de Telavive no sábado, exigindo um cessar-fogo em Gaza e um acordo para libertar os restantes prisioneiros detidos pelo Hamas.

Os manifestantes carregavam cartazes onde se lia "Tragam-nos para casa agora", exigindo que o governo israelita ponha fim ao conflito.

Os familiares e apoiantes dos reféns israelitas reuniram-se na sequência de relatos de que tanto o Hamas como Israel reagiram positivamente às linhas gerais de um acordo de tréguas mediado pelos EUA.

Os meios de comunicação social israelitas noticiaram no sábado que foi tomada a decisão de enviar uma delegação ao Qatar para manter conversações sobre o acordo de reféns com o Hamas, no âmbito dos esforços diplomáticos em curso.

Na sexta-feira, o Hamas afirmou que tinha dado uma resposta "positiva" à última proposta, mas disse que eram necessárias mais conversações sobre a sua implementação. Não ficou claro se a declaração significa que o Hamas aceitou a proposta do Presidente dos EUA, Donald Trump, de um cessar-fogo de 60 dias.

O Hamas tem procurado obter garantias de que qualquer cessar-fogo traria um fim permanente à guerra - atualmente com quase 21 meses.

Palestinianos deslocados pela ofensiva aérea e terrestre israelita na Faixa de Gaza em Khan Younis, Faixa de Gaza, quarta-feira, 2 de julho de 2025.
Trump tem insistido muito num acordo e o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, deverá visitá-lo na Casa Branca na próxima semana.

A guerra começou quando o Hamas atacou Israel em 7 de outubro de 2023, matando cerca de 1200 pessoas e fazendo 251 outras reféns. Cerca de 50 delas continuam em cativeiro em Gaza.

Israel respondeu com uma ofensiva que matou mais de 57.000 palestinianos, mais de metade dos quais mulheres e crianças, segundo o Ministério da Saúde de Gaza, que é dirigido por profissionais de saúde empregados pelo governo do Hamas.

