Tribunal de recurso dos EUA rejeita acordo do alegado cérebro dos ataques terroristas de 11 de setembro

Um tribunal federal de recurso dos Estados Unidos, dividido, rejeitou na sexta-feira um acordo que teria permitido ao acusado de ser o cérebro dos atentados terroristas de 11 de setembro de 2001, Khalid Sheikh Mohammed, declarar-se culpado num acordo que o pouparia ao risco da pena capital.

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A decisão, tomada por um painel do tribunal federal sediado na capital, Washington DC, anula uma tentativa de encerrar mais de duas décadas de um processo militar atormentado por problemas jurídicos e logísticos.

É um sinal de que não haverá um fim rápido para a longa luta dos militares americanos e das sucessivas administrações para levar à justiça o homem acusado de planear um dos ataques mais mortíferos alguma vez orquestrados em solo americano.

O acordo foi negociado ao longo de dois anos e foi aprovado pelos procuradores militares e pelos altos funcionários do Pentágono encarregados de supervisionar os prisioneiros na infame Baía de Guantanamo, há um ano, estipulando penas de prisão perpétua consecutivas sem liberdade condicional para Mohammed e dois outros réus.

Mohammed é acusado de ter desenvolvido e dirigido o plano para fazer colidir os aviões desviados contra o World Trade Centre e o Pentágono. Um outro avião desviado voou para um campo na Pensilvânia.

ARQUIVO - A torre de controlo é vista através do arame farpado no interior do campo de detenção VI na Base Naval da Baía de Guantánamo, Cuba, 17 de abril de 2019 Alex Brandon/AP

Os familiares das vítimas dos atentados de 11 de setembro ficaram divididos quanto ao acordo de confissão. Muitos opuseram-se, afirmando que um julgamento era o melhor caminho para a justiça e para a descoberta de mais informações sobre o incidente terrorista.

Outros viram-no como a melhor esperança para encerrar o doloroso caso após mais de 20 anos e obter algumas respostas dos homens responsáveis pelos ataques.

O acordo obrigaria os homens a responder a quaisquer perguntas que as famílias das vítimas tivessem sobre os trágicos ataques que, de acordo com o FBI (Federal Bureau of Investigation) dos EUA, mataram cerca de 3.000 pessoas.

O então secretário da Defesa do governo Biden, Lloyd Austin, rejeitou o acordo, afirmando que uma decisão sobre a pena de morte num ataque tão grave como o 11 de setembro só deveria ser tomada pelo próprio secretário da Defesa.

Os advogados dos arguidos argumentaram que o acordo já estava legalmente em vigor e que Austin agiu demasiado tarde para o tentar anular. Um juiz militar de Guantanamo e um painel de recurso militar concordaram com os advogados de defesa.

O Tribunal de Recursos dos EUA para o Distrito de Columbia, por um veto de 2-1, considerou, no entanto, que Austin agiu dentro da sua autoridade e criticou a decisão do juiz militar.

O painel tinha anteriormente colocado o acordo em suspenso enquanto analisava o recurso, primeiro apresentado pela administração Biden e depois continuado sob o presidente Donald Trump.