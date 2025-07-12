Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Últimas
Nas tendências
Últimas publicações
Portugal
Europa
Categorias
Programas
Em destaque
Mundo
Categorias
Programas
Em destaque
Business
Categorias
Programas
Em destaque
Viagens
Categorias
Programas
Next
Categorias
Programas
Em destaque
Cultura
Categorias
Programas
Terra
Categorias
Programas
Em destaque
Saúde
Categorias
Programas
Vídeos
Mais
Cobertura especial
Serviços
Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Encontra-nos
Flipboard Linkedin
Publicidade

Tribunal de recurso dos EUA rejeita acordo do alegado cérebro dos ataques terroristas de 11 de setembro

ARQUIVO- Khalid Sheikh Mohammed, o alegado mentor do 11 de setembro, é visto pouco depois de ter sido capturado durante um raid no Paquistão, a 1 de março de 2003
ARQUIVO- Khalid Sheikh Mohammed, o alegado mentor do 11 de setembro, é visto pouco depois de ter sido capturado durante um raid no Paquistão, a 1 de março de 2003 Direitos de autor  AP/AP2003
Direitos de autor AP/AP2003
De Malek Fouda
Publicado a
Partilhar Comentários
Partilhar Close Button

Khalid Sheikh Mohammed, um confidente próximo de Osama bin Laden e amplamente considerado como o arquiteto dos ataques de 11 de setembro, foi capturado a 1 de março de 2003 em Rawalpindi, no Paquistão, e transferido para o infame centro de detenção da Baía de Guantanamo.

Um tribunal federal de recurso dos Estados Unidos, dividido, rejeitou na sexta-feira um acordo que teria permitido ao acusado de ser o cérebro dos atentados terroristas de 11 de setembro de 2001, Khalid Sheikh Mohammed, declarar-se culpado num acordo que o pouparia ao risco da pena capital.

PUBLICIDADE
PUBLICIDADE

A decisão, tomada por um painel do tribunal federal sediado na capital, Washington DC, anula uma tentativa de encerrar mais de duas décadas de um processo militar atormentado por problemas jurídicos e logísticos.

É um sinal de que não haverá um fim rápido para a longa luta dos militares americanos e das sucessivas administrações para levar à justiça o homem acusado de planear um dos ataques mais mortíferos alguma vez orquestrados em solo americano.

O acordo foi negociado ao longo de dois anos e foi aprovado pelos procuradores militares e pelos altos funcionários do Pentágono encarregados de supervisionar os prisioneiros na infame Baía de Guantanamo, há um ano, estipulando penas de prisão perpétua consecutivas sem liberdade condicional para Mohammed e dois outros réus.

Mohammed é acusado de ter desenvolvido e dirigido o plano para fazer colidir os aviões desviados contra o World Trade Centre e o Pentágono. Um outro avião desviado voou para um campo na Pensilvânia.

ARQUIVO - A torre de controlo é vista através do arame farpado no interior do campo de detenção VI na Base Naval da Baía de Guantánamo, Cuba, 17 de abril de 2019
ARQUIVO - A torre de controlo é vista através do arame farpado no interior do campo de detenção VI na Base Naval da Baía de Guantánamo, Cuba, 17 de abril de 2019 Alex Brandon/AP

Os familiares das vítimas dos atentados de 11 de setembro ficaram divididos quanto ao acordo de confissão. Muitos opuseram-se, afirmando que um julgamento era o melhor caminho para a justiça e para a descoberta de mais informações sobre o incidente terrorista.

Outros viram-no como a melhor esperança para encerrar o doloroso caso após mais de 20 anos e obter algumas respostas dos homens responsáveis pelos ataques.

O acordo obrigaria os homens a responder a quaisquer perguntas que as famílias das vítimas tivessem sobre os trágicos ataques que, de acordo com o FBI (Federal Bureau of Investigation) dos EUA, mataram cerca de 3.000 pessoas.

O então secretário da Defesa do governo Biden, Lloyd Austin, rejeitou o acordo, afirmando que uma decisão sobre a pena de morte num ataque tão grave como o 11 de setembro só deveria ser tomada pelo próprio secretário da Defesa.

Os advogados dos arguidos argumentaram que o acordo já estava legalmente em vigor e que Austin agiu demasiado tarde para o tentar anular. Um juiz militar de Guantanamo e um painel de recurso militar concordaram com os advogados de defesa.

O Tribunal de Recursos dos EUA para o Distrito de Columbia, por um veto de 2-1, considerou, no entanto, que Austin agiu dentro da sua autoridade e criticou a decisão do juiz militar.

O painel tinha anteriormente colocado o acordo em suspenso enquanto analisava o recurso, primeiro apresentado pela administração Biden e depois continuado sob o presidente Donald Trump.

Outras fontes • AP

Ir para os atalhos de acessibilidade
Partilhar Comentários

Notícias relacionadas

Trump assiste a cerimónia fúnebre no Pentágono 24 anos depois dos ataques terroristas de 11 de setembro

Secretário da Defesa dos EUA anula acordo de sentença aos autores dos atentados de 11 de setembro

11 de setembro: homem acusado de planear atentado vai declarar-se culpado de todas as acusações