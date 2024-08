11 de setembro: homem acusado de planear atentado vai declarar-se culpado de todas as acusações

De Euronews com AP

Khalid Sheikh Mohammed é o alegado mentor dos ataques de 11 de setembro da al-Qaeda contra os EUA.

O Departamento da Defesa dos Estados Unidos anunciou que três homens acusados de planear os ataques terroristas de 11 de setembro de 2001 chegaram a um acordo antes do julgamento.

Khalid Sheikh Mohammad, Walid Muhammad Salih Mubarak Bin Attash e Mustafa Ahmed Adam al-Hawsawi estão detidos na base naval da Baía de Guantanamo há vários anos sem julgamento.

Vão declarar-se culpados e, em troca, serão poupados à pena de morte.

Os pormenores do acordo de confissão não foram divulgados pelas autoridades. No entanto, de acordo com os meios de comunicação social norte-americanos, o procurador-chefe, o contra-almirante Aaron Rugh, informou as famílias das vítimas sobre o acordo através de uma carta em que afirmava que os homens admitiam todas as acusações - incluindo o assassínio de 2 976 pessoas - em troca da eliminação da pena de morte como possível castigo.

As alegações formais são esperadas já na próxima semana.

Os atentados de 11 de setembro foram os mais mortíferos em solo americano desde Pearl Harbour em 1941, o que conduziu à "Guerra ao Terror" e às invasões do Afeganistão e do Iraque, remodelando tanto o Médio Oriente como a sociedade americana.

Khalid Sheikh Mohammad, considerado o cérebro por detrás da tragédia, foi capturado no Paquistão em 2003 e submetido a "técnicas avançadas de interrogatório", como o afogamento, antes de a prática ser proibida nos EUA em 2007.

Terry Strada, presidente nacional da 9/11 Families United, encontrava-se no tribunal federal de Manhattan para uma audiência sobre um dos muitos processos civis que lhe foram movidos quando teve conhecimento do acordo de confissão.

Strada disse que muitas famílias das vítimas querem que os homens admitam a sua culpa.

O líder da minoria no Senado, Mitch McConnell, criticou a administração Biden na plataforma de media social X, descrevendo o acordo como uma "revoltante abdicação da responsabilidade do governo de defender a América e fazer justiça".

