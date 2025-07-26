O embaixador do Camboja na ONU apelou a um cessar-fogo "imediato e incondicional" com a Tailândia, depois de o conflito entre os dois países ter entrado no seu terceiro dia.

Até à data, foram mortas pelo menos 30 pessoas, incluindo civis, e milhares de pessoas foram obrigadas a fugir das suas casas.

O Conselho de Segurança da ONU realizou uma reunião de emergência à porta fechada na sexta-feira, em Nova Iorque, tendo os 15 membros apelado às partes para que abrandassem o conflito, dessem provas de contenção e o resolvessem pacificamente.

"Também apelamos a uma solução pacífica para o conflito", afirmou Chhea Keo.

Em resposta às acusações de que o Camboja teria atacado a Tailândia, Chhea Keo perguntou como é que um país pequeno, sem força aérea, poderia atacar um país muito maior, com um exército três vezes superior ao seu, sublinhando: "Não fazemos isso".

Os habitantes de uma aldeia cambojana esperam para receber água potável doada por uma empresa local enquanto se refugiam na escola primária de Batthkoa, na província de Oddar Heng Sinith/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.

O embaixador da Tailândia na ONU abandonou a reunião sem parar para falar com os jornalistas.

Mas o primeiro-ministro interino da Tailândia, Phumtham Wechayachai, disse na sexta-feira que o Camboja pode ser culpado de crimes de guerra devido à morte de civis e aos danos causados a um hospital. O primeiro-ministro tailandês, Phumtham Wechayachai, afirmou que a Tailândia exerceu a "máxima contenção e paciência face às provocações e agressões" do Camboja.

As tensões sobre uma área fronteiriça disputada explodiram em combates depois de uma explosão de uma mina terrestre ao longo da fronteira ter ferido cinco soldados tailandeses na quarta-feira.

Confrontos nas zonas fronteiriças

As forças armadas tailandesas registaram confrontos na madrugada de sexta-feira em várias zonas da fronteira, incluindo perto do antigo templo de Ta Muen Thom, reivindicado por ambas as partes.

Segundo o exército tailandês, as forças cambojanas utilizaram artilharia pesada e lança-foguetes BM-21 de fabrico russo, o que provocou o que os oficiais tailandeses descreveram como "fogo de apoio adequado".

Segundo a Tailândia, seis dos seus soldados e 13 civis foram mortos e 29 soldados e 30 civis ficaram feridos.

Na madrugada de sábado, o general cambojano Maly Socheata, porta-voz do Ministério da Defesa Nacional, disse aos jornalistas que mais sete civis e cinco soldados morreram em dois dias de combates. Anteriormente, o Ministério da Defesa Nacional tinha referido uma morte - um homem que foi morto quando o pagode onde se escondia foi atingido por foguetes tailandeses.

O Ministério da Educação do Camboja afirmou que, na sexta-feira, dois foguetes tailandeses atingiram um complexo escolar em Oddar Meanchey, mas não causaram feridos. Segundo o Ministério, todas as escolas da província foram encerradas.

O exército tailandês negou que tenha atingido sítios civis no Camboja e acusou o Camboja de utilizar "escudos humanos" ao posicionar as suas armas perto de zonas residenciais.

A fronteira de 800 quilómetros entre a Tailândia e o Camboja é disputada há décadas, mas os confrontos anteriores foram limitados e breves. O último grande confronto, em 2011, fez 20 mortos.