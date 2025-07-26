À medida que o conflito entre os dois países entra no seu terceiro dia, pelo menos 30 pessoas foram mortas e milhares foram obrigadas a fugir das suas casas.
O embaixador do Camboja na ONU apelou a um cessar-fogo "imediato e incondicional" com a Tailândia, depois de o conflito entre os dois países ter entrado no seu terceiro dia.
Até à data, foram mortas pelo menos 30 pessoas, incluindo civis, e milhares de pessoas foram obrigadas a fugir das suas casas.
O Conselho de Segurança da ONU realizou uma reunião de emergência à porta fechada na sexta-feira, em Nova Iorque, tendo os 15 membros apelado às partes para que abrandassem o conflito, dessem provas de contenção e o resolvessem pacificamente.
"Também apelamos a uma solução pacífica para o conflito", afirmou Chhea Keo.
Em resposta às acusações de que o Camboja teria atacado a Tailândia, Chhea Keo perguntou como é que um país pequeno, sem força aérea, poderia atacar um país muito maior, com um exército três vezes superior ao seu, sublinhando: "Não fazemos isso".
O embaixador da Tailândia na ONU abandonou a reunião sem parar para falar com os jornalistas.
Mas o primeiro-ministro interino da Tailândia, Phumtham Wechayachai, disse na sexta-feira que o Camboja pode ser culpado de crimes de guerra devido à morte de civis e aos danos causados a um hospital. O primeiro-ministro tailandês, Phumtham Wechayachai, afirmou que a Tailândia exerceu a "máxima contenção e paciência face às provocações e agressões" do Camboja.
As tensões sobre uma área fronteiriça disputada explodiram em combates depois de uma explosão de uma mina terrestre ao longo da fronteira ter ferido cinco soldados tailandeses na quarta-feira.
Confrontos nas zonas fronteiriças
As forças armadas tailandesas registaram confrontos na madrugada de sexta-feira em várias zonas da fronteira, incluindo perto do antigo templo de Ta Muen Thom, reivindicado por ambas as partes.
Segundo o exército tailandês, as forças cambojanas utilizaram artilharia pesada e lança-foguetes BM-21 de fabrico russo, o que provocou o que os oficiais tailandeses descreveram como "fogo de apoio adequado".
Segundo a Tailândia, seis dos seus soldados e 13 civis foram mortos e 29 soldados e 30 civis ficaram feridos.
Na madrugada de sábado, o general cambojano Maly Socheata, porta-voz do Ministério da Defesa Nacional, disse aos jornalistas que mais sete civis e cinco soldados morreram em dois dias de combates. Anteriormente, o Ministério da Defesa Nacional tinha referido uma morte - um homem que foi morto quando o pagode onde se escondia foi atingido por foguetes tailandeses.
O Ministério da Educação do Camboja afirmou que, na sexta-feira, dois foguetes tailandeses atingiram um complexo escolar em Oddar Meanchey, mas não causaram feridos. Segundo o Ministério, todas as escolas da província foram encerradas.
O exército tailandês negou que tenha atingido sítios civis no Camboja e acusou o Camboja de utilizar "escudos humanos" ao posicionar as suas armas perto de zonas residenciais.
A fronteira de 800 quilómetros entre a Tailândia e o Camboja é disputada há décadas, mas os confrontos anteriores foram limitados e breves. O último grande confronto, em 2011, fez 20 mortos.