Incêndio no Monte Vesúvio, em Itália, visível do espaço

O incêndio que deflagrou na noite de sexta-feira no Parque Nacional do Monte Vesúvio continua a arder. A coluna de fumo extremamente alta produzida pelo incêndio no parque nacional também é visível do espaço. Imagens de satélite que exibem o Golfo de Nápoles com um extenso fumo branco a subir de um lado do vulcão viralizaram na Internet, demonstrando a gravidade do incêndio e a extensão da frente de fogo.

De acordo com informações do autarca de Nápoles, Michele di Bari, no final de uma reunião do Centro de Coordenação de Resgate, ainda existiam três frentes ativas: no Valle del Gigante em direção ao Monte Somma, onde os aviões de combate a incêndios Canadair estavam a operar, e na encosta sul da cratera, onde helicópteros da Proteção Civil regional estavam a combater as chamas. Mas também na área de Vicinale, onde o vento da noite passada reacendeu as chamas, que foram combatidas por equipas terrestres.

O Ministério Público de Nola (Nápoles), responsável pela zona, abriu um processo para esclarecer a origem do incêndio que está a destruir um dos símbolos paisagísticos e culturais do país. De acordo com a informação disponibilizada, de momento não existem suspeitos nem foram definidas hipóteses de crime, aguardando-se o relatório que será apresentado pelos Carabinieri florestais.

Desde as primeiras horas de domingo, estiveram envolvidos seis Canadairs e quatro helicópteros, para além de 15 equipas de voluntários da Proteção Civil mobilizadas ao abrigo de um decreto extraordinário emitido pela ministra da Proteção Civil e das Políticas do Mar, a pedido da Região da Campânia. O Corpo de Bombeiros reforçou a sua presença com dois módulos de combate a incêndios florestais provenientes da Toscana e de Marche e equipas de reforço de Benevento e Salerno.

No plano sanitário e logístico, os presidentes de câmara dos quatro municípios mais atingidos ativaram os Centros de Operações Municipais e um posto médico fixo de 24 horas em Terzigno. O Centro Asl Napoli 1 disponibilizou a residência do Ospedale del Mare para acolher voluntários de outras regiões.

Voluntário atingido na cabeça por um arbusto no Vesúvio

A situação de emergência também não poupou as pessoas envolvidas nas operações: um voluntário da Proteção Civil, que foi atingido na cabeça por um arbusto durante as atividades de limpeza na via Vecchia Campitelli em Terzigno, foi levado para o hospital em situação de código amarelo com um tornozelo torcido, um corte no pescoço e dores nas costas.

No plano ambiental e económico, a organização Coldiretti cita danos consideráveis nas culturas da vinha de Lacryma Christi Dop, em vésperas de vindima, bem como nas culturas de alperce Pellecchiella e de tomate Pomodorino del Piennolo Dop. Estão também em risco o agroturismo e as rotas de degustação, com um impacto muito severo no turismo e na agricultura locais.

56.263 hectares já arderam em Itália

A gravidade da situação insere-se num contexto nacional alarmante: segundo o relatório Italia in fumo (Itália em fumo) da Legambiente, entre 1 de janeiro e 31 de julho de 2025 registaram-se 851 incêndios num total de 56.263 hectares ardidos, ultrapassando já a superfície afetada em todo o ano de 2024. Em particular, mais de 18.700 hectares de zonas Natura 2000 foram destruídos em 253 episódios de incêndio, confirmando uma tendência definida como "crónica" pela associação, que lança um apelo à salvaguarda do património natural italiano.