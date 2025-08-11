Drones ucranianos atacaram empresas que trabalham para o exército russo

Na noite de segunda-feira, as forças armadas ucranianas efetuaram uma série de ataques com drones em regiões russas, atacando empresas e infraestruturas operadas pela indústria da defesa.

Um dos alvos foi a fábrica de instrumentos Arzamas, na região de Nizhny Novgorod. Esta empresa produz instrumentos para os sectores da aviação e do espaço, bem como produtos civis.

De acordo com o governador regional Gleb Nikitin, um funcionário da empresa foi morto, enquanto dois outros ficaram feridos e levados para o hospital.

O Ministério da Defesa da Rússia afirmou que as forças de defesa aérea abateram mais de 30 drones ucranianos durante a noite - sobre as regiões de Nizhny Novgorod, Belgorod, Bryansk, Kaluga, Orel, Kursk, Voronezh, Tula e Ryazan, bem como sobre a Crimeia anexada. O presidente da Câmara de Moscovo, Sergei Sobyanin, afirmou que sete drones que se dirigiam para a capital russa tinham sido abatidos.

Devido aos ataques dos drones ucranianos, foram impostas restrições à receção e ao envio de aeronaves em vários aeroportos russos, nomeadamente em Saratov, Volgogrado, Kaluga e Nizhny Novgorod, informou a Rosaviatsia.

Na véspera, na região de Tula, de acordo com as autoridades locais, um ataque de um drone ucraniano "a uma das empresas civis" matou duas pessoas e feriu três.

E no domingo à noite, a refinaria de petróleo de Saratov foi atacada por drones.

Houve explosões e um incêndio na empresa, que, de acordo com um relatório do Estado-Maior da AFU, que confirmou o ataque, "é uma das principais infra-estruturas de combustível da Rússia, fornecendo produtos petrolíferos às tropas de ocupação".

Outra refinaria de petróleo foi atacada na República de Komi.

Segundo os meios de comunicação ucranianos, que citam fontes dos serviços secretos militares, os drones atingiram um tanque com produtos petrolíferos e danificaram uma unidade de processamento de gás e de condensados de gás. É de salientar que esta refinaria, também envolvida no abastecimento da máquina de guerra russa, está localizada a quase 2.000 quilómetros da Ucrânia.