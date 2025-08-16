Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
China ajuda a reconstruir capacidade de mísseis do Irão, reporta a imprensa israelita

Mísseis iranianos sobre Tel Aviv interceptados pelo sistema de defesa aérea Iron Dome
Mísseis iranianos sobre Tel Aviv interceptados pelo sistema de defesa aérea Iron Dome
Direitos de autor AP Photo
De Farhad Mirmohammadsadeghi
Publicado a
Partilhar Comentários
Partilhar Close Button

Citando descobertas de inteligência, a China e o Irão intensificaram a sua cooperação militar, particularmente no domínio da produção de mísseis terra-terra, noticiou o jornal israelita Yedioth Akhronot. Pequim está atualmente a ajudar Teerão a reconstruir a capacidade de mísseis que foi danificada.

O chefe do Estado-Maior General do Exército israelita, Eyal Zamir, descreveu na quinta-feira, os ataques de 12 dias ao Irão como uma “guerra preventiva” para eliminar uma “crescente ameaça existencial antes que se torne um perigo tangível” e declarou que Israel está pronto para atacar novamente o Irão.

“Estamos dispostos a pagar um custo pesado para garantir a nossa sobrevivência”, disse Zamir.

Israel vê a cooperação militar de Teerão e Pequim como um importante desafio de segurança e, após a guerra de 12 dias, está a monitorizar as ações do Irão para reconstruir a capacidade de mísseis, noticiou a Newsweek.

Segundo as autoridades israelitas, o envolvimento da China no desenvolvimento ou fornecimento de mísseis do Irão poderá levar diretamente a um enfraquecimento dos esforços de defesa de Israel.

Embora Pequim não tenha confirmado quaisquer planos para vender armas ao Irão, as ações da China mostram que está praticamente a reconstruir as capacidades do Irão, informou o Yediyut Akhronot, citando autoridades informadas.

Os serviços de inteligência europeus rastrearam recentemente uma cooperação mais estreita entre a China e o Irão, segundo o jornal israelita.

Em julho, a embaixadora de Israel nos Estados Unidos, Yahya Leiter, disse haver sinais “preocupantes” de que a China estava a ajudar o Irão a reconstruir o seu arsenal de mísseis.

Em declarações à Voice of America, expressou preocupação de que a China possa estar a enviar materiais de que Teerão precisa para reconstruir o seu programa de mísseis balísticos para o Irão.

Após a visita de Abbas Araqchi à China para participar na cimeira da OCS, o Middle East Eye afirmou num relatório que a China entregou sistemas avançados de mísseis terra-ar, como o HQ 9B, ao Irão após a guerra de 12 dias, em troca de petróleo.

No entanto, a Embaixada da China em Israel qualificou oficialmente estes relatórios de “falsos e contrafactuais”, sublinhando que “a China nunca exporta armas para países envolvidos em guerra” e exerce controlos muito rigorosos sobre as exportações de artigos de dupla utilização (militares e civis).

Já as discussões públicas em Israel sobre a possibilidade de conflito com o Irão estão a intensificar-se, noticiou a Newsweek.

Acelerar o desenvolvimento das defesas aéreas de Israel

Embora na perspetiva dos militares israelitas o desempenho das defesas aéreas do país na guerra de 12 dias contra os mísseis iranianos tenha sido “satisfatório”, Israel considera que a ameaça do Irão está a aumentar, de acordo com avaliações dos militares, da Unidade de Defesa Aérea, da Organização de Defesa contra Mísseis e do Ministério da Defesa do país, e decidiu acelerar o seu programa de desenvolvimento da defesa, segundo o site de notícias israelita Wala. O ar tomou conta própria.

Segundo o relatório, Amir Baram, diretor-geral do Ministério da Defesa, encomendou recentemente o desenvolvimento e produção de programas de infraestruturas no domínio dos sistemas de defesa aérea, incluindo os sistemas “Arrow 3 e Arrow 4”, “Iron Dome”, “Magic Wand”, sistema de laser terrestre, vários radares e outras tecnologias classificadas Accelerate.

Segundo um responsável da segurança israelita, o desenvolvimento da tecnologia de defesa aérea permitirá aos militares israelitas interceptar ameaças à distância do território do país, expandir as opções de interceção e assim defender melhor a frente interna de Israel.

O responsável pela segurança anunciou ainda o desenho de um novo interceptor por parte do Ministério da Defesa e da Rafael Defense Company para instalação no sistema de defesa aérea Iron Dome e disse que o interceptor aumentaria as capacidades do sistema.

A revisão dos mísseis que pousaram em Israel, incluindo os disparados nas últimas horas antes do cessar-fogo, foi no centro de avaliação da Unidade de Defesa Aérea, segundo o responsável israelita. A avaliação examinou igualmente a política de intercepção.

