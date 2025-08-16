China ajuda a reconstruir capacidade de mísseis do Irão, reporta a imprensa israelita

O chefe do Estado-Maior General do Exército israelita, Eyal Zamir, descreveu na quinta-feira, os ataques de 12 dias ao Irão como uma “guerra preventiva” para eliminar uma “crescente ameaça existencial antes que se torne um perigo tangível” e declarou que Israel está pronto para atacar novamente o Irão.

“Estamos dispostos a pagar um custo pesado para garantir a nossa sobrevivência”, disse Zamir.

Israel vê a cooperação militar de Teerão e Pequim como um importante desafio de segurança e, após a guerra de 12 dias, está a monitorizar as ações do Irão para reconstruir a capacidade de mísseis, noticiou a Newsweek.

Segundo as autoridades israelitas, o envolvimento da China no desenvolvimento ou fornecimento de mísseis do Irão poderá levar diretamente a um enfraquecimento dos esforços de defesa de Israel.

Embora Pequim não tenha confirmado quaisquer planos para vender armas ao Irão, as ações da China mostram que está praticamente a reconstruir as capacidades do Irão, informou o Yediyut Akhronot, citando autoridades informadas.

Os serviços de inteligência europeus rastrearam recentemente uma cooperação mais estreita entre a China e o Irão, segundo o jornal israelita.

Em julho, a embaixadora de Israel nos Estados Unidos, Yahya Leiter, disse haver sinais “preocupantes” de que a China estava a ajudar o Irão a reconstruir o seu arsenal de mísseis.

Em declarações à Voice of America, expressou preocupação de que a China possa estar a enviar materiais de que Teerão precisa para reconstruir o seu programa de mísseis balísticos para o Irão.

Após a visita de Abbas Araqchi à China para participar na cimeira da OCS, o Middle East Eye afirmou num relatório que a China entregou sistemas avançados de mísseis terra-ar, como o HQ 9B, ao Irão após a guerra de 12 dias, em troca de petróleo.

No entanto, a Embaixada da China em Israel qualificou oficialmente estes relatórios de “falsos e contrafactuais”, sublinhando que “a China nunca exporta armas para países envolvidos em guerra” e exerce controlos muito rigorosos sobre as exportações de artigos de dupla utilização (militares e civis).

Já as discussões públicas em Israel sobre a possibilidade de conflito com o Irão estão a intensificar-se, noticiou a Newsweek.

Acelerar o desenvolvimento das defesas aéreas de Israel

Embora na perspetiva dos militares israelitas o desempenho das defesas aéreas do país na guerra de 12 dias contra os mísseis iranianos tenha sido “satisfatório”, Israel considera que a ameaça do Irão está a aumentar, de acordo com avaliações dos militares, da Unidade de Defesa Aérea, da Organização de Defesa contra Mísseis e do Ministério da Defesa do país, e decidiu acelerar o seu programa de desenvolvimento da defesa, segundo o site de notícias israelita Wala. O ar tomou conta própria.

Segundo o relatório, Amir Baram, diretor-geral do Ministério da Defesa, encomendou recentemente o desenvolvimento e produção de programas de infraestruturas no domínio dos sistemas de defesa aérea, incluindo os sistemas “Arrow 3 e Arrow 4”, “Iron Dome”, “Magic Wand”, sistema de laser terrestre, vários radares e outras tecnologias classificadas Accelerate.

Segundo um responsável da segurança israelita, o desenvolvimento da tecnologia de defesa aérea permitirá aos militares israelitas interceptar ameaças à distância do território do país, expandir as opções de interceção e assim defender melhor a frente interna de Israel.

O responsável pela segurança anunciou ainda o desenho de um novo interceptor por parte do Ministério da Defesa e da Rafael Defense Company para instalação no sistema de defesa aérea Iron Dome e disse que o interceptor aumentaria as capacidades do sistema.

A revisão dos mísseis que pousaram em Israel, incluindo os disparados nas últimas horas antes do cessar-fogo, foi no centro de avaliação da Unidade de Defesa Aérea, segundo o responsável israelita. A avaliação examinou igualmente a política de intercepção.