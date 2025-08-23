Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Trump levantou a possibilidade de sanções contra a Rússia e convidou Putin para o Campeonato do Mundo de Futebol

O Presidente dos EUA, Donald Trump, na Casa Branca com o troféu do Campeonato do Mundo de Futebol da FIFA, em 22 de agosto de 2025.
O Presidente dos EUA, Donald Trump, na Casa Branca com o troféu do Campeonato do Mundo de Futebol da FIFA, em 22 de agosto de 2025. Direitos de autor  AP Photo
Direitos de autor AP Photo
De Gábor Tanács
Publicado a Últimas notícias
Partilhe esta notícia Comentários
Partilhe esta notícia Close Button

Num evento na Casa Branca, o Presidente dos EUA manifestou a sua insatisfação com o novo impasse no processo de paz entre a Ucrânia e a Rússia, na sequência da recusa da Rússia em reunir-se com Putin-Zelensky. Entretanto, convidou o seu homólogo russo para o Campeonato do Mundo 2026.

PUBLICIDADE

"Vou tomar uma decisão sobre o que vamos fazer, o que vamos fazer", disse Donald Trump. "Vai ser uma decisão muito importante, quer se trate de sanções pesadas, tarifas, ou ambos, ou se não fizermos nada e dissermos que esta é a vossa luta".

O Presidente manifestou também o seu desagrado pelo ataque com mísseis a uma fábrica norte-americana de máquinas de café em Mukachevo, na Transcarpácia. Ao mesmo tempo, mostrou aos jornalistas uma foto que tinha tirado com Putin na reunião do Alasca, dizendo que a assinaria para o presidente russo, e também mencionou o desejo de Putin de assistir à Copa do Mundo de 2026 nos Estados Unidos. "Ou ele vem ou não vem, dependendo do que acontecer entre agora e então", disse o presidente dos EUA.

De acordo com a imprensa norte-americana, Trump retirar-se-á do processo de paz até que Putin e Zelensky cheguem a um entendimento comum. Trump também se ofereceu para ajudar a organizar essa reunião, mas parece muito improvável que os russos sejam parceiros nesse processo.

Durante uma visita a uma estação de investigação nuclear, o Presidente russo Vladimir Putin afirmou que, com a chegada de Trump, "parece que há luz ao fundo do túnel" nas relações entre os EUA e a Rússia. Putin elogiou a reunião no Alasca, que disse ter sido muito boa, significativa e sincera. No entanto, o seu ministro dos Negócios Estrangeiros, Sergei Lavrov, disse à NBC que não seria organizada qualquer reunião entre Putin e Zelensky, uma vez que não existia uma agenda para o efeito.

De acordo com a avaliação de Lavrov, em Anchorage, Trump aceitou algumas das exigências da Rússia, como a recusa da Ucrânia em tornar-se membro da NATO e algumas concessões territoriais, às quais Zelensky disse não, incluindo a restauração dos direitos linguísticos da minoria russa.

O Presidente ucraniano Volodymyr Zelensky disse na sexta-feira que Putin estava a empatar novamente. Uma reunião entre os dois é uma condição prévia importante para acabar com a guerra e, como Putin não quer acabar com a guerra, não quer uma reunião.

