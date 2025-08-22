A Europa não veio a Washington para negociar com os Estados Unidos como parceiro; veio para pedir a Trump que não fizesse um acordo unilateral com Putin sobre a Ucrânia, escreve Ashok Swain.
Quando Volodymyr Zelenskyy regressou à Casa Branca esta semana, veio ladeado por uma comitiva extraordinária: o chanceler alemão Friedrich Merz, o presidente francês Emmanuel Macron, o primeiro-ministro britânico Keir Starmer, a primeira-ministra italiana Giorgia Meloni, o presidente finlandês Alexander Stubb, a presidente da Comissão Europeia Ursula von der Leyen e o secretário-geral da NATO Mark Rutte.
Um a um, os pesos pesados da política europeia atravessaram o Atlântico para se sentarem ao lado do Presidente da Ucrânia na Sala Oval de Donald Trump.
A imagem era impressionante e humilhante. Ali se sentaram, dispostos em semicírculo, como se fossem alunos perante um diretor de escola. O simbolismo não podia ser mais claro: a Europa não tinha vindo como parceiro igual, mas como suplicante.
Não se tratava de uma demonstração de força estratégica, mas da contínua fraqueza e dependência da Europa em relação aos Estados Unidos. Mais perigosamente, dos caprichos de um presidente mercurial que se deleita em recordar aos aliados a sua subordinação.
Durante meses, os líderes europeus insistiram em mostrar uma frente unida em defesa da Ucrânia. A sua corrida a Washington destinava-se a proteger Zelenskyy de outra humilhação pública, depois do seu desastroso encontro na Sala Oval, em fevereiro.
Ao rodear Zelenskyy de chefes de Estado europeus, a esperança era que Trump pudesse abster-se de outra repreensão televisiva. Nesse sentido restrito, a missão foi bem-sucedida.
Zelenskyy vestiu um fato da marinha em vez de fardas, entregou uma carta pessoal da sua mulher a Melania Trump e alinhou com o tom mais leve de Trump. Trump, por sua vez, fez promessas vagas de garantias de segurança do tipo "Artigo 5" sem a adesão à NATO.
Implorar a Trump
Mas esta coreografia não deve enganar ninguém. A Europa não veio a Washington para negociar com os Estados Unidos como parceiro; veio para implorar a Trump que não fizesse um acordo unilateral com Putin sobre a Ucrânia. O objetivo da delegação era conter a imprevisibilidade de Trump, para garantir que o homem que dias antes estava a sorrir ao lado de Putin no Alasca não decidisse subitamente que a Ucrânia era dispensável.
O maior feito diplomático da Europa foi, na verdade, o controlo de danos.
A promessa principal foi o apoio de Trump a garantias de segurança, coordenadas com a Europa. Mas garantias sem substância não passam de palavras. Quem as vai fazer cumprir? Que países enviarão tropas? Quem protegerá os céus e os mares da Ucrânia?
Nenhuma destas perguntas tem resposta e expõem a verdade básica: sem a América, a UE não pode cumprir. A Europa não tem nem os stocks de armas, nem o peso diplomático, nem a unidade política para dissuadir a Rússia por si só.
O continente continua a depender dos serviços secretos, do poder de fogo e da liderança americanos. A suposta força europeia de tranquilização é um teatro, a menos que os EUA estejam envolvidos. Trump sabe-o, e é por isso que pode fazer promessas vagas e definir os termos do debate.
Igualmente revelador foi o que ficou por dizer em Washington. Durante semanas, circularam notícias de que Trump e Putin tinham discutido "trocas de terras" territoriais ao longo das actuais linhas da frente, congelando efetivamente a ocupação russa de partes de Donetsk, Luhansk, Kherson e Zaporíjia.
Abdicar de território
As capitais europeias têm afirmado repetidamente que as fronteiras da Ucrânia não podem ser alteradas pela força. No entanto, na Casa Branca, ninguém se atreveu a desafiar Trump diretamente sobre a questão. Em vez disso, ele ignorou a questão com uma frase que soava a princípios, mas que era de facto evasiva: a terra, disse ele, era "um assunto para a Ucrânia".
Este desvio mantém a porta aberta para que as exigências de Moscovo voltem a surgir, enquanto a Europa assiste impotente.
Esta é a humilhação mais profunda. A Europa insiste na "autonomia estratégica", mas continua a comportar-se como um protetorado de segurança dos Estados Unidos. Macron pode falar em não mostrar fraqueza perante a Rússia, mas a fraqueza que está a ser mostrada é a dependência da Europa da vontade americana.
A UE não pode ditar condições a Washington e muito menos a Moscovo. Os líderes que atravessaram o Atlântico não estavam lá para moldar os resultados, mas para falar docemente com Trump e mantê-lo empenhado, para que não se virasse totalmente para Putin. Elogiaram-no, sorriram para as câmaras e evitaram atritos. A sua unidade era a unidade dos peticionários, não dos parceiros.
A dependência é estrutural. Desde 2022, a Europa tem, de facto, aumentado a ajuda à Ucrânia, mas, em termos de escala e impacto, continua a ser secundária em relação ao apoio dos EUA. Mesmo a muito anunciada mudança de defesa Zeitenwende da Alemanha produziu pouco de valor dissuasor imediato. A NATO sem a América é uma concha, e todos sabem disso.
Essa realidade dá a Trump uma imensa vantagem. Pode ameaçar com tarifas, gozar com os aliados da NATO, namoriscar com a Rússia e, ainda assim, obter a sua obediência, porque eles não se podem proteger sem ele. A segurança da Europa não assenta em estratégias ou instituições, mas nos impulsos de um homem na Sala Oval.
É por isso que a reunião de Washington foi menos um avanço do que um teatro de dependência. Os europeus saudaram as promessas de Trump como um progresso, mas estavam a aplaudir a sua própria subordinação.
Quando o destino da Ucrânia, e por extensão a ordem de segurança da Europa, depende da vontade de Trump de honrar a sua palavra, a aliança transatlântica é exposta pelo que é: uma relação assimétrica em que os líderes europeus só podem implorar.
O drama é que a Europa sabe disso. Sabe que a "autonomia estratégica" continua a ser um slogan, não uma realidade. Continua a reunir-se, obedientemente, em Washington, esperando que Trump não os abandone, que Putin seja contido, que as garantias americanas, por mais vagas que sejam, sejam suficientes.
Isto não é estratégia. É dependência disfarçada de diplomacia.
Ashok Swain é professor e chefe do Departamento de Investigação sobre Paz e Conflitos na Universidade de Uppsala.