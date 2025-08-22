As opiniões expressas neste artigo são da responsabilidade do autor e não representam a posição editorial da Euronews.

Quando Volodymyr Zelenskyy regressou à Casa Branca esta semana, veio ladeado por uma comitiva extraordinária: o chanceler alemão Friedrich Merz, o presidente francês Emmanuel Macron, o primeiro-ministro britânico Keir Starmer, a primeira-ministra italiana Giorgia Meloni, o presidente finlandês Alexander Stubb, a presidente da Comissão Europeia Ursula von der Leyen e o secretário-geral da NATO Mark Rutte.

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Um a um, os pesos pesados da política europeia atravessaram o Atlântico para se sentarem ao lado do Presidente da Ucrânia na Sala Oval de Donald Trump.

A imagem era impressionante e humilhante. Ali se sentaram, dispostos em semicírculo, como se fossem alunos perante um diretor de escola. O simbolismo não podia ser mais claro: a Europa não tinha vindo como parceiro igual, mas como suplicante.

Não se tratava de uma demonstração de força estratégica, mas da contínua fraqueza e dependência da Europa em relação aos Estados Unidos. Mais perigosamente, dos caprichos de um presidente mercurial que se deleita em recordar aos aliados a sua subordinação.

Líderes europeus conversam com o presidente dos EUA, Donald Trump, na Casa Branca, em 18 de agosto de 2025. AP Photo

Durante meses, os líderes europeus insistiram em mostrar uma frente unida em defesa da Ucrânia. A sua corrida a Washington destinava-se a proteger Zelenskyy de outra humilhação pública, depois do seu desastroso encontro na Sala Oval, em fevereiro.

Ao rodear Zelenskyy de chefes de Estado europeus, a esperança era que Trump pudesse abster-se de outra repreensão televisiva. Nesse sentido restrito, a missão foi bem-sucedida.

Zelenskyy vestiu um fato da marinha em vez de fardas, entregou uma carta pessoal da sua mulher a Melania Trump e alinhou com o tom mais leve de Trump. Trump, por sua vez, fez promessas vagas de garantias de segurança do tipo "Artigo 5" sem a adesão à NATO.

Implorar a Trump

Mas esta coreografia não deve enganar ninguém. A Europa não veio a Washington para negociar com os Estados Unidos como parceiro; veio para implorar a Trump que não fizesse um acordo unilateral com Putin sobre a Ucrânia. O objetivo da delegação era conter a imprevisibilidade de Trump, para garantir que o homem que dias antes estava a sorrir ao lado de Putin no Alasca não decidisse subitamente que a Ucrânia era dispensável.

O maior feito diplomático da Europa foi, na verdade, o controlo de danos.

A promessa principal foi o apoio de Trump a garantias de segurança, coordenadas com a Europa. Mas garantias sem substância não passam de palavras. Quem as vai fazer cumprir? Que países enviarão tropas? Quem protegerá os céus e os mares da Ucrânia?

O presidente dos EUA, Donald Trump, participa numa reunião sobre a Ucrânia na Sala Leste da Casa Branca, em 18 de agosto de 2025. AP Photo

Nenhuma destas perguntas tem resposta e expõem a verdade básica: sem a América, a UE não pode cumprir. A Europa não tem nem os stocks de armas, nem o peso diplomático, nem a unidade política para dissuadir a Rússia por si só.

O continente continua a depender dos serviços secretos, do poder de fogo e da liderança americanos. A suposta força europeia de tranquilização é um teatro, a menos que os EUA estejam envolvidos. Trump sabe-o, e é por isso que pode fazer promessas vagas e definir os termos do debate.

Igualmente revelador foi o que ficou por dizer em Washington. Durante semanas, circularam notícias de que Trump e Putin tinham discutido "trocas de terras" territoriais ao longo das actuais linhas da frente, congelando efetivamente a ocupação russa de partes de Donetsk, Luhansk, Kherson e Zaporíjia.

Abdicar de território

As capitais europeias têm afirmado repetidamente que as fronteiras da Ucrânia não podem ser alteradas pela força. No entanto, na Casa Branca, ninguém se atreveu a desafiar Trump diretamente sobre a questão. Em vez disso, ele ignorou a questão com uma frase que soava a princípios, mas que era de facto evasiva: a terra, disse ele, era "um assunto para a Ucrânia".

Este desvio mantém a porta aberta para que as exigências de Moscovo voltem a surgir, enquanto a Europa assiste impotente.

Esta é a humilhação mais profunda. A Europa insiste na "autonomia estratégica", mas continua a comportar-se como um protetorado de segurança dos Estados Unidos. Macron pode falar em não mostrar fraqueza perante a Rússia, mas a fraqueza que está a ser mostrada é a dependência da Europa da vontade americana.

Soldados ucranianos disparam um obus autopropelido 2s22 Bohdana contra posições russas na linha de frente na região de Zaporizhzhia, em 20 de agosto de 2025. AP Photo

A UE não pode ditar condições a Washington e muito menos a Moscovo. Os líderes que atravessaram o Atlântico não estavam lá para moldar os resultados, mas para falar docemente com Trump e mantê-lo empenhado, para que não se virasse totalmente para Putin. Elogiaram-no, sorriram para as câmaras e evitaram atritos. A sua unidade era a unidade dos peticionários, não dos parceiros.

A dependência é estrutural. Desde 2022, a Europa tem, de facto, aumentado a ajuda à Ucrânia, mas, em termos de escala e impacto, continua a ser secundária em relação ao apoio dos EUA. Mesmo a muito anunciada mudança de defesa Zeitenwende da Alemanha produziu pouco de valor dissuasor imediato. A NATO sem a América é uma concha, e todos sabem disso.

Essa realidade dá a Trump uma imensa vantagem. Pode ameaçar com tarifas, gozar com os aliados da NATO, namoriscar com a Rússia e, ainda assim, obter a sua obediência, porque eles não se podem proteger sem ele. A segurança da Europa não assenta em estratégias ou instituições, mas nos impulsos de um homem na Sala Oval.

Europa insiste na «autonomia estratégica», mas continua a comportar-se como um protetorado dos Estados Unidos em matéria de segurança.

É por isso que a reunião de Washington foi menos um avanço do que um teatro de dependência. Os europeus saudaram as promessas de Trump como um progresso, mas estavam a aplaudir a sua própria subordinação.

Quando o destino da Ucrânia, e por extensão a ordem de segurança da Europa, depende da vontade de Trump de honrar a sua palavra, a aliança transatlântica é exposta pelo que é: uma relação assimétrica em que os líderes europeus só podem implorar.

O drama é que a Europa sabe disso. Sabe que a "autonomia estratégica" continua a ser um slogan, não uma realidade. Continua a reunir-se, obedientemente, em Washington, esperando que Trump não os abandone, que Putin seja contido, que as garantias americanas, por mais vagas que sejam, sejam suficientes.

Isto não é estratégia. É dependência disfarçada de diplomacia.

Ashok Swain é professor e chefe do Departamento de Investigação sobre Paz e Conflitos na Universidade de Uppsala.