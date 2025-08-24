A SpaceX lançou no domingo uma missão de Serviços Comerciais de Reabastecimento (CRS-33) para a Estação Espacial Internacional a partir do Cabo Canaveral, na Florida, a 50ª vez que a nave Dragon é lançada.

Após a separação da cápsula, o primeiro módulo pousou no navio de transporte A Shortfall of Gravitas, estacionado no Oceano Atlântico.

De acordo com os responsáveis da SpaceX, a nave Dragon deverá atracar na ISS na segunda-feira, de forma autónoma, após um voo de cerca de 28 horas.

A CRS-33 entregará então 2268 kg de alimentos, provisões e experiências aos astronautas a bordo da Estação Espacial Internacional (ISS) - mas, segundo os responsáveis da SpaceX, esta missão vai para além de uma simples missão de reabastecimento.

Cerca de 50 estudos científicos diferentes, essenciais para a futura exploração espacial humana, serão efetuados durante a missão.

"Esta equipa de investigação está a testar a hipótese de que o bloqueio de uma determinada proteína no corpo, conhecida por promover a perda óssea ou alterações na saúde óssea, pode ajudar a reduzir a perda óssea geral que os astronautas sofrem no espaço", disse Heidi Parris, cientista associada do Programa ISS.

O lançamento de domingo marcou meia tonelada de visitas da nave espacial SpaceX Dragon à estação espacial; a primeira vez foi em maio de 2012 para uma demonstração de reabastecimento.

Foi também o sétimo voo do impulsionador de primeira fase e o terceiro da nave Dragon como parte da missão de reabastecimento.

Em setembro, a nave Dragon será utilizada para dar um impulso à estação espacial. De acordo com Bill Spetch, Diretor de Integração de Operações do Programa da Estação Espacial Internacional, a nave Dragon será utilizada para dar um impulso à estação espacial, o que implicará o ajuste da altitude da estação espacial.

"A NASA contratou a SpaceX, há alguns anos, para fornecer uma capacidade de reboost à estação espacial. Como sabem, a altitude da estação espacial diminui lentamente ao longo do tempo devido à pouca quantidade de atmosfera que ainda existe à nossa altitude", disse Spetch.

Espera-se que a nave Dragon regresse à Terra não antes de dezembro.