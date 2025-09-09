Políticos nos EUA causaram polémica ao divulgar uma carta de aniversário supostamente escrita e assinada pelo presidente dos EUA, Donald Trump, para o financeiro caído em desgraça e condenado por pedofilia, Jeffrey Epstein.

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O documento foi incluído num livro de 238 páginas oferecido a Epstein pelos seus amigos influentes para comemorar o 50º aniversário em 2003.

Uma cópia redigida do álbum foi tornada pública por um painel do Congresso dos EUA na segunda-feira, como parte dos esforços para divulgar mais informações sobre Epstein e os seus amigos, perante uma crescente pressão pública.

Epstein suicidou-se em 2019 enquanto aguardava julgamento por acusações de tráfico sexual.

O “livro de aniversário” foi intimado do espólio de Epstein no mês passado pelo Comité de Supervisão da Câmara, juntamente com documentos incluindo o seu testamento e livro de endereços pessoal, que também foram publicados esta semana.

Pouco antes da divulgação do álbum completo, políticos democratas no comité tinham partilhado seções supostamente ligadas a Trump.

Foram criticados por isso por James Comer, o presidente republicano do comité, que os acusou de “politizar a informação recebida do Espólio de Epstein”.

A nota supostamente escrita por Trump está delimitada pela silhueta de uma mulher nua e termina com o que se alega ser a assinatura do presidente.

“Um amigo é uma coisa maravilhosa. Feliz aniversário — e que todos os dias sejam outro maravilhoso segredo,” diz a carta.

Trump, que costumava ser amigo de Epstein, nega ter escrito ou assinado a carta, e abriu um processo de 10 mil milhões de dólares (8,5 mil milhões de euros) contra o The Wall Street Journal pelo seu relato sobre a nota.

“Como tenho dito desde sempre, é muito claro que o presidente Trump não desenhou esta imagem, e não a assinou,” disse a porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, na segunda-feira, acrescentando que o presidente continuará a “prosseguir agressivamente com a litigação”.

O que mais está no "livro de aniversário" de Epstein?

O “livro de aniversário” contém cerca de 40 entradas em categorias como “amigos,” “negócios,” “família” e “namoradas”.

Começa com um prólogo que parece ter sido escrito por Ghislaine Maxwell, condenada em 2021 por tráfico sexual de menores em conexão com Epstein.

“Jeffrey, a ideia por trás do livro foi simplesmente reunir histórias e fotografias antigas para despertar a tua memória sobre lugares, pessoas e diferentes eventos,” diz a nota.

Além de uma carta manuscrita da mãe e fotografias da infância, há muitas imagens e cartas sexualmente explícitas.

Um dos seus amigos compara-o à figura central do livro "O Velho e o Mar" de Ernest Hemingway, antes de sugerir que ele apanhava mulheres — “loiras, ruivas ou morenas” — em vez de peixes.

Outra entrada, supostamente de uma mulher de 22 anos, detalha como era anfitriã de um restaurante quando conheceu Epstein, que depois a ajudou a viajar pelo mundo e conhecer celebridades.

Há também um cartoon de Epstein a receber uma massagem de mulheres em topless e fotos de animais como leões a copular.

Figuras proeminentes cujos nomes aparecem no “livro de aniversário” incluem o ex-presidente dos EUA, Bill Clinton, e Peter Mandelson, o atual embaixador britânico nos EUA.

A mensagem supostamente escrita por Clinton celebra a “curiosidade infantil” de Epstein e a sua “vontade de fazer a diferença”.

O ex-presidente dos EUA sempre insistiu que nada sabia sobre os crimes de Epstein.

A entrada alegadamente escrita por Mandelson chama ao financeiro de seu “melhor amigo”. O diplomata britânico disse que “lamenta profundamente” ter conhecido Epstein.