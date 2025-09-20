PUBLICIDADE

Os ataques israelitas mataram pelo menos 14 pessoas durante a noite de sexta-feira para sábado na cidade de Gaza, informaram as autoridades locais. Israel intensificou a sua ofensiva nos últimos dias e instou os palestinianos a evacuar a cidade.

O exército israelita, que afirma querer "destruir as infraestruturas militares do Hamas", não deu um calendário para a ofensiva, mas há indicações de que poderá durar meses.

O Dr. Rami Mhanna, diretor administrativo do hospital de Shifa, para onde foram levados alguns dos corpos, disse que entre os mortos se encontravam seis pessoas da mesma família , depois de um ataque ter atingido a sua casa na madrugada de sábado. Eram parentes do diretor do hospital, o Dr. Mohamed Abu Selmiya, disse ele.

O Crescente Vermelho Palestiniano afirmou que cinco outras pessoas foram mortas num outro ataque perto da Praça Shawa. A televisão pan-árabe Al JAzeera fala de pelo menos 60 mortos no sábado em ataques em toda a Faixa de Gaza.

As IDF reivindicam a morte de "terroristas do Hamas" na cidade de Gaza

O exército israelita (IDF) não forneceu mais informações sobre os ataques, mas fez saber que estava "a trabalhar para desmantelar as capacidades militares do Hamas" e "a tomar todas as precauções possíveis para mitigar os danos aos civis".

Numa publicação nas redes sociais no sábado, as IDF escreveram que as tropas do exército desmantelaram numerosos locais terroristas, localizaram armas, eliminaram terroristas do Hamas e atingiram posições de franco-atiradores e instalações armadilhadas na Cidade de Gaza. As infra-estruturas terroristas em Khan Yunis e Rafah foram também desmanteladas e os terroristas eliminados. A Força Aérea também terá atingido mais de 100 alvos terroristas, incluindo instalações subterrâneas, depósitos de armas e células terroristas.

Nos últimos dias, Israel instou centenas de milhares de palestinianos abrigados na Cidade de Gaza a deslocarem-se para sul, para uma zona humanitária, e abriu um outro corredor a sul da Cidade de Gaza durante dois dias esta semana, para permitir a evacuação de mais pessoas. De acordo com fontes locais, cerca de 500 000 pessoas abandonaram a cidade.

Os palestinianos deixaram a cidade de carro e a pé. Mas muitos não estão dispostos a ser novamente desenraizados, estão demasiado fracos para partir ou não podem suportar os custos da deslocação.

Os grupos de ajuda humanitária alertaram para o facto de que obrigar milhares de pessoas a evacuar irá agravar a grave crise humanitária. Apelam a um cessar-fogo para que a ajuda possa chegar às pessoas necessitadas.

Países em direção ao reconhecimento da Palestina

Os ataques surgem numa altura em que os países ocidentais estão cada vez mais fartos da escalada da guerra em Gaza, com alguns a avançar para o reconhecimento do Estado palestiniano na reunião dos líderes mundiais na Assembleia Geral da ONU, na próxima semana.

Numa declaração de sexta-feira, o Ministério dos Negócios Estrangeiros de Portugal afirmou que iria reconhecer um Estado palestiniano no domingo. O país ibérico já tinha anunciado anteriormente os seus planos para o fazer, mas agora definiu uma data oficial.

Portugal é um dos países ocidentais, incluindo o Reino Unido, a França, o Canadá, a Austrália, Malta, a Bélgica e o Luxemburgo, que deverão reconhecer o Estado palestiniano nos próximos dias.

As famílias dos reféns contra Netanyahu

As manifestações contra o governo israelita não param. As famílias dos reféns ainda detidos pelo Hamas acusaram o primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu, no sábado, de condenar à morte os seus entes queridos ao continuar a lutar em vez de negociar o fim da guerra.

"O sangue dos nossos entes queridos não é, para ele, mais do que um instrumento político para se agarrar ao poder", afirmaram numa declaração lida à porta da residência de Netanyahu. "Enquanto houver guerra, Netanyahu tem um governo". Quarenta e oito reféns permanecem em Gaza, e acredita-se que menos de metade ainda esteja viva.

Entretanto, um israelo-americano mantido refém em Gaza durante 584 dias antes de ser libertado em maio disse que vai regressar ao serviço militar israelita no próximo mês. Edan Alexander, 21 anos, foi raptado pelo Hamas numa base perto da fronteira de Gaza e foi o último refém israelita sobrevivente libertado do cativeiro.

"Não os podemos esquecer", disse na sexta-feira. "Não podemos parar até que todos estejam em casa".