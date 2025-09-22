O norte de Itália está em estado de alerta devido ao mau tempo e às chuvas fortes que atingiram várias regiões na segunda-feira.

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A Proteção Civil italiana instaurou o estado de alerta laranja nas regiões da Lombardia e Ligúria e o alerta amarelo em sete outras regiões (Vale de Aosta, Emília-Romanha, Toscana, Piemonte, Úmbria, Lácio e Sardenha).

Em Alessandria , uma pessoa está desaparecida e os bombeiros estão levar a cabo uma operação de salvamento de 15 pessoas que ficaram retidas num parque de campismo, depois de as fortes chuvas terem provocado várias inundações.

Em Milão, o rio Seveso transbordou devido às fortes chuvas que começaram logo às cinco da manhã.

Foram registados deslizamentos de terras e inundações em Como e na sua província, tendo caído 200 milímetros de água nas zonas circundantes em apenas algumas horas, de acordo com o Conselheiro para a Segurança e Proteção Civil do Município de Milão, Marco Granelli.

Um deslizamento de terras arrastou um carro entre os municípios de Blevio e Torno, mas não houve feridos.

Registou-se mais de uma centena de chamadas para os bombeiros e mais de 70 intervenções nas zonas de Milão, Como, Varese e Monza, onde vários municípios decidiram manter as escolas encerradas.

Na Ligúria , foi registado um recorde de precipitação na noite de domingo para segunda-feira, com mais de 410 milímetros de chuva.

A Proteção Civil aconselhou as pessoas que se encontram em zonas propensas a inundações a "abrigarem-se" e a "evitarem locais abaixo do nível do chão". Sempre que possível são instadas a "não saírem para o exterior" ou a evitar o elevador.

Entre os avisos, a utilização limitada de telemóveis para manter as linhas desimpedidas é também aconselhado.