Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Últimas
Nas tendências
Últimas publicações
Portugal
Europa
Categorias
Programas
Em destaque
Mundo
Categorias
Programas
Em destaque
Business
Categorias
Programas
Em destaque
Viagens
Categorias
Programas
Next
Categorias
Programas
Em destaque
Cultura
Categorias
Programas
Terra
Categorias
Programas
Em destaque
Saúde
Categorias
Programas
Vídeos
Mais
Cobertura especial
Serviços
Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Encontra-nos
Flipboard Linkedin
Publicidade

Alerta de mau tempo, inundações e deslizamentos de terras no Norte de Itália

Carros presos em ruas inundadas em Milão, no norte de Itália, quinta-feira, 5 de setembro de 2024.
Carros presos em ruas inundadas em Milão, no norte de Itália, quinta-feira, 5 de setembro de 2024. Direitos de autor  (Claudio Furlan/LaPresse via AP)
Direitos de autor (Claudio Furlan/LaPresse via AP)
De Euronews
Publicado a
Partilhar Comentários Siga a Euronews no Google
Partilhar Close Button

Em Milão, o rio Seveso transbordou, enquanto na zona de Como registara-se deslizamentos de terras na sequência de chuvas torrenciais e incessantes. Na Ligúria, registou-seprecipitação recorde.

O norte de Itália está em estado de alerta devido ao mau tempo e às chuvas fortes que atingiram várias regiões na segunda-feira.

PUBLICIDADE
PUBLICIDADE

A Proteção Civil italiana instaurou o estado de alerta laranja nas regiões da Lombardia e Ligúria e o alerta amarelo em sete outras regiões (Vale de Aosta, Emília-Romanha, Toscana, Piemonte, Úmbria, Lácio e Sardenha).

Em Alessandria , uma pessoa está desaparecida e os bombeiros estão levar a cabo uma operação de salvamento de 15 pessoas que ficaram retidas num parque de campismo, depois de as fortes chuvas terem provocado várias inundações.

Em Milão, o rio Seveso transbordou devido às fortes chuvas que começaram logo às cinco da manhã.

Foram registados deslizamentos de terras e inundações em Como e na sua província, tendo caído 200 milímetros de água nas zonas circundantes em apenas algumas horas, de acordo com o Conselheiro para a Segurança e Proteção Civil do Município de Milão, Marco Granelli.

Um deslizamento de terras arrastou um carro entre os municípios de Blevio e Torno, mas não houve feridos.

Registou-se mais de uma centena de chamadas para os bombeiros e mais de 70 intervenções nas zonas de Milão, Como, Varese e Monza, onde vários municípios decidiram manter as escolas encerradas.

Na Ligúria , foi registado um recorde de precipitação na noite de domingo para segunda-feira, com mais de 410 milímetros de chuva.

A Proteção Civil aconselhou as pessoas que se encontram em zonas propensas a inundações a "abrigarem-se" e a "evitarem locais abaixo do nível do chão". Sempre que possível são instadas a "não saírem para o exterior" ou a evitar o elevador.

Entre os avisos, a utilização limitada de telemóveis para manter as linhas desimpedidas é também aconselhado.

Ir para os atalhos de acessibilidade
Partilhar Comentários Siga a Euronews no Google

Notícias relacionadas

Tempestade Alice atinge leste de Espanha e Ilhas Baleares

Cheias e deslizamentos de terra deixam dezenas de mortos ou desaparecidos na Indonésia

Pelo menos um morto e vários desaparecidos após fortes chuvas no sul do Japão